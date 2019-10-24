【防身術】安全倒地站起法　巴西柔術/MMA教學Technical Standup

Technical Stand-up 是一種從倒地坐姿移動到站立姿勢的方法，可以讓倒地者在安全狀態下進行站立，以及在自衛情況下避免身體受到傷害。

▍Technical Stand Up 的好處

站立方式有很多種類，那麼Technical Stand Up 有甚麼特點呢？

第一，它注重面對敵人站起，而不是轉身背向對手，或是單純站起而不顧對方行動。因為當你為了站起而把目光離開對手的那一刻，你實際上並不能妥善地保護自己，更可能因此遭到對方傷害。

其次，它採取遠離對手的方向站起。向後方站起時，可有效避免頭部遭到對方打擊。

然後，它確保了倒地後仍保有一定的移動力及反擊力。

但要留意一點，Technical Stand Up適用於倒地後，對方沒有急速逼近及保有適當距離的情況。假如對方馬上撲上，則須要用上其他技術。

本次介紹Technical Stand Up 是為了讓大家認識基礎技術，並不能應對所有情況。假如大家有任何意見或興趣，歡迎跟專業巴西柔術教練請教。

▍Technical Stand Up 詳細步驟

【點擊放大圖片觀看動作細節描述】

+ 9 + 8 + 7

▍Technical Stand Up 常犯錯誤 及 動作要點

了解過基本動作順序後，現在逐一講解每個動作中的要點及常犯錯誤。

【點擊放大圖片觀看動作細節】

1-1. 倒地情況下，切忌背部或胸部完全著地，因為在那個姿勢下，靈活度及移動力近乎零。所以大家倒地後要習慣馬上坐起，或轉成側身。假如學會地面移動的技術則會更好，例如巴西柔術中的蝦行（Shrimping）。

+ 23 + 22 + 21

▍假如對手已經撲上來，也可以類似的方法應對

【這裡的例子以寢技Close Guard 狀態開始】

+ 8 + 7 + 6

▍如何循步漸進地練習Technical Stand Up

以下是漸進式的Technical Stand Up 練習，大家不妨照著練習一下。

Practice makes perfect！