【MMA Upkick】三種躺在地上的基本踢擊　到底跟站立踢有何分別

武備志曾介紹過許多不同種類的踢擊,前踢、撐踢、側踢、旋踢、扭踢、後踢、後旋踢等等,它們在不同搏擊運動中都不時出現。可是在包含寢技的綜合格鬥(MMA)中,卻出現了一種通常見於防身術,絕少出現在搏擊運動的腳法。

那就是在倒地狀況下使出,由下而上的「地對空」踢技——Upkick。

▍MMA 規例中的限制

在MMA 比賽中,Upkick 泛指大部份在「倒地狀態」攻擊「上位選手」的踢擊。

在最中的UFC中,規例十分之少,上位者可任意踢擊下位者。(影片擷取自:YouTube,http://bit.ly/32ptHzo)

不同地方、比賽組織的MMA比賽可能會有出入。「統一規則」(Unified rules)為美國MMA比賽的規則,同時亦是很多MMA規則的參考對象。它規限了選手踢擊、膝擊對手頭部的情況:選手可以踢擊「站立」選手的任何,不可踢擊「倒地/在地上」選手的頭部。同理,上位選手亦不可踢擊倒地選手的頭部,即所謂的「足球踢」(Soccer Kick)。

根據規定,如果兩腳站著,但同時雙手都觸地,那就會被判斷為「在地上」;同時手腳以外的身體部位觸地的話,選手都會被判斷為「在地上」。但假如雙腳站起,但只有一隻手觸地,則會被判斷為「站立」。



因此在大多數MMA 比賽中,Upkick 都只是針對「站立選手」進行踢擊,用於保持距離、防止跟對手進行寢技較量,或避免對方施展「地面打擊」(Ground and pound)之用。假如選手以 Upkick 踢中「在地上」對手的頭部,小則會被罰警告,大則會被取消資格。就如著名的Anderson Silva,在2006年「Rumble on the Rock 8」對上岡見勇信時,便因為Upkick 踢中岡見勇信而被DQ。



在Dream 賽事中,不時見到選手以踢擊拆解對方腳鎖威脅。(影片擷取自:YouTube,http://bit.ly/2J09rNf)

而在少數MMA 允許「足球踢」的比賽中(大多是日本Pride 系列的比賽),則被用作拆解腳鎖之用。

禁止上位選手踢擊下位選手頭部,很可能出於保護因素,因為「足球踢」的威力過於強大。而禁止下位選手踢擊上位選手,則有點值得商榷了。

▍Upkick 動作跟站立踢擊的差異

站立打擊相當普遍,已經有很多相關的教學及討論。但當踢擊選手處於倒地的情況下,其支撐部位、發力部位、後續動作截然不同,因此會用上另類技術。



1. 支撐部位

站立踢擊時,踢擊者以支撐腳作為支撐,在另一隻腳進行踢擊時能提供穩固靈活而有力的支撐,穩固的支撐點令人體結構更容易發力,形成有效的能量輸送鏈。試問一下,大家認為是站在平地出拳比較易,還是站在瑜伽球上出拳比較容易。

在倒地情況下,倒地者會自然背靠地面,平躺雖然很「穩固」,但同時完全犧牲了活動性能,難以防守、迴避。因此,倒地者一般會視乎環境情況,改以其他方式支撐,如以手撐地扭側,以腳掌撐地作「拱橋」,弓身蝦行(巴西柔術基本功)等,但當然不如雙腳站立般可靠。

假如倒地者想使出Upkick 時,由於髖部角度很大程度決定了踢擊的方向,所以一般都會捲腹讓下盤上翻,以單腳撐地或撐住上位者讓下盤升高,增加可動空間。



另一方面,在踢擊的同時,雙手可以防守頭部,或單手撐地為「戰術式站立」(巴西柔術基本功)作準備。



2. 發力部位

在站立情況下,我們可以藉由雙腳配合,把力量由地面透過關節加速帶到踢擊目標上。另一方面,亦可透過重心調整,把身體部位形成有力結構,把體重質量加之於踢擊上。

可是,Upkick 的踢擊者背靠地上,較難能靠腳、髖、肩旋轉來發力踢擊,亦無法藉助體重發力,因此只能集中靠腰及下半身發力。當中的主要發力動作包括:蹬腿、拱橋升髖、曲腰彈腰等。



3. 可變靈活性

由於姿勢關係,Upkick 的踢擊方向只能由下向上,踢擊後身軀會無可避免會返回地面水平。

感覺有點像跳躍踢擊,踢擊力量主要靠蹬地的那一剎那發出,因此並不能像站立踢擊般在踢擊中途變招,而且踢擊後亦較難作出接續攻擊。

▍Upkick 的基本種類:

由於倒地狀態下只能以下半身活動發力,所以Upkick 種類有限,主要有直線踢、縱向踢、橫向踢三種。以下分別簡單介紹一下各自的特點。



(一)直線踢:蹬踢

蹬踢是MMA 最常見的Upkick。它的動作十分簡單,主要靠收起大腿蹬出踢擊目標。腿部肌群在人體肌肉比例上佔有很大的份量,其威力更是不容小覷,經過訓練的運動員大多可以在大腿推蹬機推出超過體重的重量。而蹬踢的動作,則跟大腿推蹬機的動作十分相似。



由於它屬於直線踢法,因此在踢擊時髖部需要提升至指向蹬踢目標的水平,目標越高,髖部便要提得越高。踢擊者可以透過摺腹或單腳撐地來提髖進行踢擊。踢擊部位以腳掌、腳跟、腳前掌為主。踢擊目標以傾向自己的部位為主。

它的好處是即使沒有穩固的支撐,亦可以背部靠地,空出雙手護頭,單以摺腹彈腰蹬腿便踢出有力的踢擊。即使踢擊沒有造成傷害,也可以借機推開對手。



正如在2008年Dream 6 的Middleweight 決賽中,Gegard Mousasi 便以Upkick 正中Ronaldo Souza 的下巴,在地上KO了對手。



(二)縱向踢:下劈勾踢

另一種常見Upkick 是下劈勾踢。它跟蹬踢不同,不採取筆直踢擊的軌跡,而採取如踏單車般的垂直下劈踢,踢擊幅度較大。



由於需要更大空間由內而外下劈,所以這記踢擊對於提膝提髖的要求較高。踢擊者一般需要一個比較穩固的支撐方可發力,例如單腳被對方勾住,或雙手支起下半身,防守相對較弱。踢擊部位以腳跟為主。踢擊目標以垂直或後傾的部位為主。



就如UFN 161中,Niko Price 以一記Upkick 擊倒對手James Vick。大家可以見到James 希望以Leg Drag 搬開Niko 雙腳以展開地面打擊,但正因為他抓住提起了Niko 的左腿,讓Niko 有機會踢出這下KO。



(三)橫向踢:旋踢

最後一種就是橫向Upkick。它的動作跟巴西戰舞的撐地旋踢相似。可是由於它需要較大的空間擺動,所以通常用於中距離,甚至作為轉身站起的部署。



例如以上的Silat地戰技術,尤其是Harimau(虎)及Kucung(貓)的技術,有很多ground kick。



以這記Upkick 為例,下位者之所以能夠翻轉扭側踢擊,很大程度因為上位者抓緊腳腕提起,才讓下位者借力踢出旋踢。

今次介紹完三種基本Upkick 踢法,下次有機會再跟大家說明一下上位者應如何應對Upkick。