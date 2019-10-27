【動漫】機甲武士劍　劍豪武藏不一樣的冒險之旅

90年代前後曾興起一陣機械人人性化的熱潮，出現不少以日本武士和西洋騎士當角色造型的動漫作品。其中一套值得回味的就是以日本劍豪宮本武藏故事為基礎的《機甲武士劍》。

《機甲武士劍》(台灣譯名《超級劍豪傳》)於1990年到1991年期間於日本電視台播放，共50話。故事設定為類似日本戰國時期，在一個名為吉本國的國家中存在著人類和被稱為機關人的超生命體共同存在的世界。故事以日本劍豪宮本武藏的傳説為基礎，再加入了其他日本傳説中的武者如柳生十兵衛、武藏坊弁慶等角色去構成一個奇幻冒險故事。

《機甲武士劍》主要角色，左至右：十兵衛、牛若丸、弁慶、武藏、梅軒、錢形、小次郎。(圖片來源：網上截圖)

以真實歷史角色為起點

《機甲武士劍》參考了很多日本著名武者的傳説並取之為故事的藍本，故事内大部份人物都以宮本武藏小說人物或日本著名武者為原型，把日本數個時代的著名武人和忍者的故事共冶一爐。

主角的武藏和小次郎的原型無疑就是著名劍客宮本武藏和佐佐木小次郎。故事講述少年機關人武藏如何從一連串的冒險中自我悟出二刀流並成爲一位出色的劍客。而有別於傳説中與宮本武藏敵對的佐佐木小次郎，《機甲武士劍》中的小次郎雖然依舊帶著劍術天才和愛用太刀的形象 ，但卻沒有成爲與武藏生死相搏的死敵，反而成爲互相扶持的同伴。

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武藏對小次郎。(圖片來源：網上截圖)

同伴中還有以源義經和武藏坊弁慶為原型的牛若丸和弁慶。武藏坊弁慶是日本武士道精神的傳統代表人物之一。傳説中武藏坊弁慶曾在京都五條大橋進行「刀狩」，通過擊敗經過大橋的武士去奪取對方身上的太刀，但在收集了999把太刀之後卻敗在源義經手下，因而決定成爲源義經的家臣。在傳説中，武藏坊弁慶最後為保護源義經而身中萬箭站立而亡。《機甲武士劍》保留了「刀狩」的故事去解釋弁慶和牛若丸的關係，而牛若丸在歷史中就正正是日本著名悲劇英雄源義經的幼名。

除了主要角色都是來自日本著名武者外，故事還會有龍馬(角色原型：坂本龍馬)、西鄉(角色原型：西鄉隆盛)等日本著名的歷史人物登場，對日本武者和歷史有點認識的話，觀看《機甲武士劍》的時候絕對會有另一番樂趣。

《機甲武士劍》主要角色：

+ 9 + 8 + 7

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《機甲武士劍》機械設計由大河原邦男負責，每個角色都擁有屬於自己角色原型的特徵，讓熟悉日本歷史和文化的觀衆一眼就能看出角色根據哪個人爲原型。好像武藏的二刀流、小次郎的太刀或是十兵衛的獨眼造型，都能讓觀衆輕易聯想到宮本武藏、佐佐木小次郎和柳生十兵衛。而即使是出場機會比較少的角色，在設計上也沒有馬虎，統一以傳説中的特色去充分表達。好像忍者自來也就跟傳説一樣能夠召喚一隻大青蛙，弁慶身上帶上了多樣武器反映武藏坊弁慶傳說中「弁慶的七種道具」，或是近藤的「誠」字隊旗和衣袖上的山形圖案明示了他的原型就是新撰組局長近藤勇。

弁慶的設計充分呈現傳説中僧兵和「弁慶的七種道具」的特色。相片來源：https://amzn.to/2MMKmaI

不過故事尾段出現了「玄德鎧甲」、「關羽鎧甲」、「張飛鎧甲」和「曹操鎧甲」四件不屬於日本歷史的鎧甲去作爲主角們的強化武裝，這就與故事中一直使用的日本傳説設定有點格格不入。這大概是因爲當時日本正在流行漫畫家橫山光輝版本的《三國志》的關係，所以把三國的元素也一起放了進去。

90年代的機甲武士熱

在1985年左右機動戰士高達就開始推出二頭身和三頭身的SD迷你版玩具，之後在1988年左右展開的《SD高達戰國傳》系列就開始了一陣的三頭身設計和機甲武士熱。《機甲武士劍》之前還有《機甲桃太郎》，同期還有以江戸時代忍者為主題的《功夫貓黨》(日本原名意思原本該是《忍者貓黨》)。

《功夫貓黨》經典的出擊畫面

而除了日本武士和忍者風格外，帶點西洋騎士風格作品像《魔神英雄傳》、《至尊勇者》、和《NG騎士》等也同樣流行。故事中除了冒險和奇幻特色外，也加入巨大的機械人，像《至尊勇者》就以中世紀城堡為機械人的造型。

《至尊勇者》開場白