【動漫】獸神萊卡　由動畫角色化身職業摔角傳奇

若問到有哪位職業摔角手是由動畫角色轉化而成的話，一般最容易想到的答案應該都會是虎面人。但其實，在日本被視為職業摔角傳奇的獸神雷霆萊卡(Jushin Thunder Liger)其實也是來自日本動畫《獸神萊卡》。

《獸神萊卡》(日文原名：獣神ライガー)，是永井豪原作，由日昇於1989年製作成動畫，全43話。不過跟動畫《虎面人》不一樣，《獸神萊卡》並非摔角動畫，而是一齣超級系的機械人動畫。

圖片來源：網上截圖

本來這齣動畫與職業摔角扯不上任何關係，但因為新日本職業摔角在將《虎面人》真人摔角手化後大受歡迎，於是新日本職業摔角看準這個機會，也決定把《獸神萊卡》變為真人摔角手。於是他們依照創造虎面人時的方程式，找來了曾在墨西哥受訓的摔角手山田恵一擔任獸神萊卡，並依照動畫角色的顏色製作了面具和服裝。不過跟虎面人不一樣，除了面具外，獸神萊卡還要穿上像特攝戰隊服一樣的緊身衣。

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獸神萊卡服飾。圖片來源：https://bit.ly/2PZkIBD

後來因為動畫版的獸神萊卡進化為「獸神雷霆萊卡」(獣神サンダー・ライガー，英文Jushin Thunder Liger)，所以新日本職業摔角也跟隨動畫作出改動，把名字更新為獸神雷霆萊卡，而緊身服也作出了一些改動，變為像動畫般一樣擁有更多的白色部份。

獸神雷霆萊卡服飾。圖片來源：https://bit.ly/2CnuPbp

獸神萊卡的摔角特色

擔任獸神萊卡的山田恵一曾在墨西哥學習，早期摔角風格以墨西哥Lucha Libre靈活的空中攻擊為主。後來也加入了更多的打擊和力量型的技術，以減少對身體的負擔。

山田恵一在1987年創出Shooting Star Press一招，亦是在擔任獸神萊卡時的絕招之一。根據山田恵一的解釋，這招的靈感是來自動漫《北斗之拳》中的招式。



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Shooting Star Press屬於非常容易出錯的招式，前UFC重量級冠軍Brock Lensar早期在職業摔角賽中就曾因為錯誤計算距離而頭部著地，令在場所有人都一額冷汗。

在獸神萊卡的職業摔角生涯中，他除了Shooting Star Press外還有不少招牌招式，例如Brain Bluster和日本骨法中的前翻踢(浴びせ蹴り)等。

獸神萊卡也曾臨危受命，在Pancrase綜合格鬥賽事中出戰職業摔角手兼著名綜合格鬥家鈴木實。當時因爲鈴木原定的對手佐佐木健介因傷退出，獸神萊卡決定擔任緊急入替的選手。 在比賽開始不久獸神萊卡就使出招牌的前翻踢，但一擊落空後就被擅長降伏技的鈴木以裸絞降伏。這場比賽是獸神萊卡唯一的一場綜合格鬥賽，不過雖然落敗，但在業界中獸神萊卡也一直被視爲其中一位擁有真實搏擊能力的職業摔角手。



跟歷代的虎面人不同，這麼多年來獸神萊卡只有一位。但雖然如此，著名WWE摔角手Chris Jericho在成名前也曾擔任萊卡，不過並非獸神萊卡，而是獸神萊卡的「宿敵」超級萊卡。可惜這個角色只出場了一次就被取消了。原因是Chris Jericho完全拿面具和那套緊身衣沒辦法，頻頻出錯，所以新日本職業摔角在比賽後就決定把「宿敵」這個設定完全放棄。(最嚴重的出錯可見視頻中的6分35秒)

著名職業摔角手Chris Jericho。圖片來源：https://bit.ly/2ConyrQ

《獸神萊卡》在1995年也曾推出真人版的超級英雄特攝電影《獣神サンダー・ライガー 怒りの雷鳴》。而在2016年的動畫《虎面人W》中獸神萊卡的名字也曾被提及，但角色本身並沒有出場。