【職業摔角】 墨西哥Lucha Libre　「飛」一般的職業摔角

9月16日是墨西哥的獨立日，而說起墨西哥，一般人立即聯想起的大概都不外乎是墨西哥帽(Sombrero)、仙人掌以及蒙面摔角手。蒙面摔角手﹖沒錯。其實不少人都會把蒙面摔角手和墨西哥聯繫起來，但卻說不出當中的因由。今次我們就把握墨西哥獨立日的機會，介紹一下這個其實已經植入了很多媒體的墨西哥摔角Lucha Libre。

若只說Lucha Libre一詞，沒有看開職業摔角的朋友或許會感到有點陌生，但看到蒙面摔角手的面具或是他們在空中跳躍下來的姿態，相信很多人都會有多一點的印象。Lucha Libre是西班牙語，原義是就是指「自由式摔角」或直譯為「自由格鬥」。早期原本也與英文的Free Style Wrestling同指「自由式摔跤」，不過現時只會用於職業摔角中。

在墨西哥，Lucha Libre受歡迎的程度可以媲美在當地大受歡迎的足球和拳擊。而在2018年7月21日，墨西哥Lucha Libre更入選為墨西哥城的非物質文化遺產。



各式各樣的摔角面罩。（圖片來源：https://bit.ly/2krkhmm）



▍成為風潮的Lucha Libre

墨西哥摔角的誕生可以追溯到1863年，由墨西哥摔跤運動員Enrique Ugartechea從希臘羅馬式摔跤的技術轉化成自由度更高的墨西哥摔角Lucha Libre。原本只是個別地區性的運動，但在1933年Salvador Lutteroth創立了Empresa Mexicana de Lucha Libre (墨西哥摔角企業)後，這個運動的風潮開始推向全國。Lucha Libre大受歡迎，在50年代更開始在電視上全國播放，成為電視上重要的人氣娛樂節目。

自Lucha Libre體系誕生後，Lucha Libre由原本的自由式摔跤慢慢發展成為一種獨特的摔角類別。它充滿個性的摔角手面具、快速的鎖技變化以及花式極多的凌空攻擊都讓Lucha Libre充滿獨特性。而Lucha Libre除了墨西哥大行其道外，在日本和美國等地亦非常受歡迎。



摔角手自臺上躍下。（相片來源﹕https://bit.ly/2kU0U5H）

在規則上，Lucha Libre與美國的職業摔角相近，摔角手被壓制3秒和無法掙脫關節技等都會被判落敗，也會有一些四人雙打或是六人雙打賽的賽制。但是Lucha Libre卻一個其他賽事原本沒有的特色，就是賭上榮譽的面具之戰。



比賽過後，摔角手的面罩難免受到傷害。（相片來源﹕https://bit.ly/2m14NGh）





▍面具就是身為摔角手的榮譽

在Lucha Libre中，摔角手被稱為Luchador，而雖然並非所有的Luchadores都會戴上面具，但面具無疑就是Lucha Libre的代表性特徵之一。對於面具在Lucha Libre的起源有不少的說法，當中甚至牽涉阿茲特克和瑪雅文明。不過其中一個比較商業的說法就是Empresa Mexicana de LuchaLibre在成立初期時因為擔任蒙面摔角手 La Maravilla Enmascarada的美國摔手Cyclone Mackey大受歡迎，而讓很多墨西哥的本地摔角手也開始戴起面具，慢慢就成為了Lucha Libre的象徵。



面具是摔角手的象徵，亦是身為摔角手的榮譽。（相片來源﹕https://bit.ly/2mqIFVY）

初期的面具本來只是個簡單的頭套，但漸漸地，面具開始變得越來越有特色，象徵意義也越來越大。面具開始代表Luchadores的尊嚴和榮譽，摔角手們都不會輕易在其他人面前隨意脫下面具。假如面具被對手脫下而被人看到真面目，就代表該角色要消失，不能再以該面具踏上擂台。一些著名的墨西哥摔角手甚至到死都不會對外界披露自己的真實身份，與面具一起入土為安。

在面具的重要性下，就衍生出特殊的比賽規則，就是賭上面具和榮譽的 Luchas de Apuestas之戰。在Lucha Libre中，最大的榮譽不是成為冠軍，而是在Luchas de Apuestas賽事中贏得對手的面具。落敗的一方須以真面目示人並宣布自己的真實姓名及來歷。而如之前所說，並非所有Lucha Libre的摔角手是有戴面具，沒有面具的摔角手在Luchas de Apuestas比賽中輸了的話要怎麼辦呢﹖就是把頭髮剃掉。



美國總統Donald Trump也曾在WWE的WrestleMania 23中參與一場剃頭賽事。（相片來源﹕https://bit.ly/2mjBQoW）



▍靈活的風格與空中技術

與美國的職業摔角相比，Lucha Libre的摔角手Luchadores多是以靈活和敏捷見稱，並極度重視空中技術。而為了有效使用空中技術，Luchadores的體格比一般的職業摔角手細小。而在「輕量化」的影響下，Luchadores都不會使用太多以力量為主的硬朗招式而改以速度快的連續攻擊、變化極多的鎖技及運用擂台圍繩發動的彈射攻勢等等。

很多Lucha Libre的摔角手在青少年時就開始出道，以求在20多歲的巔峰時期時就已

經擁有多年使用空中技巧的經驗。

▍傳奇的繼承者

在墨西哥的Lucha Libre中，Luchadores都很注重自己技術能夠流傳下來﹐所以很多

摔角訓練團體都是家族式經營。而一些著名的Luchador稱號都會以家族傳承的方式

繼承下來，讓新一代的Luchador繼承長輩的面具和名稱，例如著名的Rey Mysterio

Jr.就是Rey Mysterio的侄子，而墨西哥摔角界的不敗傳說Blue Demon也由養子繼承

了他的身份，成為Blue Demon Jr.。

而隨著Lucha Libre的流行，除了有外地的摔角手慕名而到墨西哥學藝外，也有一些

家族移居到外地發展。其中一個流到美國的著名團體就是Los Guerreros。當中也有

有一些摔角手單獨到美國和日本發展，而在當地成為星級選手，例如在北美發展的

有Rey Mysterio Jr. 和Sin Cara，而早期在日本以Lucha Libre技術成名的就有佐

山聰 (虎面人)、獸神萊卡和Ultimo Dragon等。



Eddie Guerrero(左)與Rey Mysterio Jr. (右)。（相片來源﹕https://bit.ly/2kutz15）





▍轉戰格鬥界

很多來自Lucha Libre體系的摔角手除了表演外也擁有真正的格鬥實力。例如虎面人

佐山聰後來就創辦了修斗，獸神萊卡也曾在比賽中與對手真打起來。而在WWE成為星

級選手的Jose Alberto Rodriguez (Alberto Del Rio)就曾經出戰綜合格鬥賽事，

獲得9勝5負的成績。近日更宣布會與UFC名將Tito Ortiz對賽。

Jose Alberto Rodriguez的實力其實不錯﹐不過以前有看開PRIDE的朋友大概只會對

一個面具人被Mirko 'Cro Cop' Filipovic一腳KO有印象﹐而那個人就是Alberto....

不過除了Lucha Libre摔角手打綜合格鬥外，最近前UFC重量級冠軍Cain Velasquez也去

了Lucha Libre賽事AAA打職業摔角賽。

之前Cain Velasquez在WWE Performance Center的訓練訪問：