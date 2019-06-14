【動畫】虎面人W　重拾40年前的熱血情懷

《虎面人W》講述原作40年後，惡質摔角團體虎之穴再次通過強硬手段入侵世界各地的職業摔角組織。因爲自己受訓的小型職業摔角團體被GWM以暴力手段擊潰，兩位年輕主角東直人與藤井拓真為了對抗虎之穴和GWM而走上不同的道......

要說對日本影響深遠的格鬥動漫﹐《虎面人》當然也是絕對要介紹的作品之一。原作梶原一騎，漫畫在1968年開始連載並於1969年改編為動畫年播放。隨著《虎面人》帶起的熱潮，日本職業摔角團體新日本職業摔角NJPW更購買了虎面人的正式版權，讓虎面人這個角色在1981年《虎面人二世》動畫播放時開始以真人在NJPW中出賽。這個決定不但影響了日本職業摔角界往後的發展，更對日本之後的綜合格鬥技帶來了重大的影響，因爲擔任第一代虎面人的正是後來的修斗創辦人佐山聰！

40年後的回歸

雖然在虎面人以一代接一代的方式繼續在NJPW的擂台上出現，但動畫在1982年《虎面人二世》之後就沒有新的作品。不過在2016年，東映動畫終於宣布為《虎面人》製作新的續作《虎面人W》。《虎面人W》在設定上放棄了《虎面人二世》的故事，而選擇以一世的原作《虎面人》作骨幹，講述惡質摔角團體「虎之穴」在原作的40年後來再次捲土重來，由兩位新主角挺身迎擊的故事。

在當年原虎面人與虎之穴的大戰後，雖然虎之穴在世界上近乎不再存在，但因為虎面人伊達直人在最終戰以殘酷方式擊敗虎之穴的選手，他亦感到内疚而銷聲匿跡。但經過多年的養精蓄銳，以虎之穴摔角手為骨幹的Global Wrestling Monopoly (GWM)再次通過強硬手段入侵世界各地的職業摔角組織。因爲自己受訓的小型職業摔角團體被GWM以暴力手段擊潰，兩位年輕主角東直人與藤井拓真為了對抗虎之穴和GWM而走上不同的道。東直人繼承了虎面人的正義之道以虎面人之名迎擊虎之穴﹐而藤井拓真則決定要成為虎之穴的一份子﹐誓要從內部將之破壞。

面對GWM對日本摔角界發動的全面戰爭，東直人以虎面人的身分與新日本職業摔角NJPW一眾精英站在同一陣綫展開迎擊。而滲入虎之穴的藤井拓真就成功獲得黑虎(Tiger the Dark)的身分，一邊代表GWM挑戰虎面人一邊尋找破壞虎之穴的機會。面對強大的敵人以及昔日的練習夥伴，虎面人開始發現自己力量的不足.....

現實的新日本職業摔角手登場

其實在原作的《虎面人》動畫中，就已經有真實摔角手在故事中出現的情況，包括了著名的巨人馬場和安東尼奧·豬木。而《虎面人W》也承接了這個特色，由現實存在的新日本職業摔角NJPW在故事中擔當了重要的地位。除了很多的是賽事是在NJPW的擂台上進行外，很多現實存在的現役NJPW選手也正式登場。除了岡田和睦、棚橋弘至、永田裕志和真壁刀義等以慣常角色出現外，其他著名摔角手像内藤哲也以及Bullet Club的Kenny Omega等也會間中客串出場，為動畫帶來更多的趣味。



Bullet Club的Kenny Omega和Tama Tonga。圖片來源：https://bit.ly/31tQ1bc

棚橋 弘至。圖片來源：https://bit.ly/2IfeYQf

而爲了配合動畫，現實的新日本職業摔角也特別舉辦了虎面人W的真人賽事，由飯伏幸太擔任真人版的虎面人W。

精彩的動作畫面

在《虎面人W》中出現不少的精彩對賽，除了流暢的動作畫面外，也帶來了大量的現實招式。但既然是動畫，當然也少不了一些誇張的招式。但鑒於與現實的接軌，故事明顯減少了像原作那樣有太多的空中技術，招式算是偏向寫實。不過亦因爲這樣，主角虎面人的大絕招反而有點不夠震撼。在配樂上，《虎面人W》擁有非常熱血的背景音樂，擂台的撞擊音效果也非常逼真。

