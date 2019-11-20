【漫畫】賞金獵人：宇宙世紀下的中國武術　看日本人的功夫情懷

「在遙遠的未來，地球早已變得頹垣敗瓦，各個幫派乘勢堀起。此時有一群精通古代武術的人，在槍林彈雨之間，以赤手空拳成為新時代的王者……」 這個故事是否有點耳熟？但今次不是《北斗之拳》，而是山本貴嗣的《賞金獵人》（Saber Cats）。

比神槍手更強的武術家

一如中文譯名所透露，本作是圍繞著女性賞金獵人「山貓奇卡」的身世而展開。由於核戰後的世界過分混亂，再加上人類大舉移民去其他星球，宇宙政府無法有效處理治安，故此以懸賞方式緝捕各式犯人。賞金獵人這個行業乘勢而起，「山貓奇卡」便是其中的佼佼者。

槍法凌厲的她，在某次執行任務期間遇到了神秘男子「宿稱光」。他不用槍械，卻憑籍人類已經非常陌生的「武術」，將敵人統統解決。他主動接近奇卡，向她傳授武術，並揭露她的身世：原來卡奇就是失蹤武術大師「陳尚武」的女兒。而黑幫老大「雷仁飛」則計劃捉拿卡奇，以此迫使陳尚武現身，交出武術秘典。

至於宿稱光，亦希望能夠跟雷仁飛正面對決，一報殺父之仇……

【點擊圖片觀看資料】

+ 4 + 3 + 2

未來包裝 卻無新意

山本貴嗣於大學時代成為漫畫家，並在1980年推出首套個人作品《最終教師》。去到80年代末，他開始對中國武術產生了濃厚興趣，花了不少心力研究中國武術的技法和歷史，並陸續呈現在他的創作之中。而《賞金獵人》則算得上是他首部開宗明義，以中國武術為主題的故事。

平誠而論，《賞金獵人》並不出彩，最大問題是它並沒有好好利用故事的背景設定。既然本作是設在遙遠的未來，那讀者自然會期待看到傳統武術與各式未來武器之間的對決。然而通篇下來，大部份時間都是兩個武術家的拳腳交鋒。就算偶有碰上武器，亦僅限於一般手槍，無法突顯出傳統武術在未來世界的優勢。

更甚者，是各人的衣著和生活習慣，同樣跟時代無涉。你很難想像在人類自由穿梭宇宙的世代，人們依然要坐單軌火車、睡榻榻米、打扮又停留在上世紀八十年代，也沒有其他外星物種……

本來，時代設定就是《賞金獵人》最有趣的地方，結果卻成了整個故事最大的一塊軟肋。再加上本作的搏擊風格是走寫實路線，而非《北斗之拳》般誇張駭人，於是就令到畫面更顯蒼白無力。最終《賞金獵人》只有短短的五卷單行本，很多伏線也草草了事，應該是腰斬結束。對比起同類型作品《拳兒》，《賞金獵人》的影響力實在是遜色不少。

【點擊圖片觀看資料】

通背拳與八卦掌

當然，這不代表《賞金獵人》就是一無是處。畢竟山本貴嗣確實花過不小心力，蒐集有關中國武術的資料，所以對喜歡中國武術的讀者來講，絕對會引起共鳴。其中比較值得注意的是男主角「宿稱光」所使用的拳術。

大部份日本流行文化對中國武術的描寫，都離不開八極拳、太極拳和形意拳。然而，宿稱光卻是罕有地修習「通背拳」的日本武者。漫畫內的試手場景，亦是取材自通背拳的「三合炮」。

另一個頗為特別的情節，是本作對八卦掌的推崇。當雷仁飛向宿稱光交代陳尚武的武術秘籍時，他表示陳尚武已經找到了武術界最重要的瑰寶，那就是成形於清代的八卦掌（註一）。他甚至將八卦掌比喻為噴射機，比其他的螺旋槳機高出不只一個層次。可惜的是，隨著漫畫的草草收場，這條劇情線就再沒有被更進下去，連陳尚武也未曾出場。

而在眾人的對談之間，亦提到了一些歷史留名的中國武術宗師。例如宿稱光的師父「焱」，就被形容為「修建池再世」，顯然是要影射通臂拳宗師修劍痴。另外陳尚武在年幼之時，亦從其家僕口中，認識了心意拳戴龍蜂（戴龍邦）、少林門寒慶堂（韓慶堂）等人。

【點擊圖片觀看資料】

+ 5 + 4 + 3

中國武術情意結

最後要點明一下本作的英文原稱「Saber Cats」。Saber Cats即是劍齒貓，亦是女主角卡奇所飼養的寵物品種。牠是原始生物劍齒虎的演化物種，按道理早就已經絕種。但隨著歷史推移，牠們又重新出現，並以全新的姿態融入世界。

山本貴嗣以牠作為本作的名稱，大底亦是想表達自己對傳統中國武術的一點期盼和情意結：

雖然看似陳舊，但總有一天會再次綻放生命力，成為新世界的寵兒。他是如此想。