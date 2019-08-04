【名家】修劍癡：臂聖張策外又一通臂大師　畢生好劍自號「劍癡」

提起通臂拳的著名宗師，「臂聖」張策必然位列其一。而在張策以外，還有一名修劍癡。他精擅形意、八卦、五行通臂等藝，並將通臂拳法傳遍整個大連地區。今天【武備志】的「名家」系列，便會向大家介紹修劍癡的生平故事。

修劍癡（1883—1959），本名修建池，又名修明，字燕儂。晚年時因為仰慕武當道士張三丰，故取張三丰的原名「全一」而改名「修全一」。至於「劍癡」之說，則是因為他醉心劍術，所以自封為「修劍癡」。

修劍癡乃滿族人，出生於河北固安縣。他家境不俗，自幼在私塾研讀四書五經。由於性格好動，加上崇拜遊俠事跡，便有了學武的打算，到處尋訪名師。最終修劍癡拜入了許天和門下，專習祁氏通臂拳。許天和師承自通臂拳創始人祁信的兒子祁太昌，祁太昌曾在河南心意拳宗師馬學禮處深造，因此其技與父親略有不同，被稱為「少祁派」。而修劍癡便為「少祁派」的第三代傳人。

1911年，武藝日趨成熟的修劍癡，去到京津及遼寧一帶闖盪，拜訪武術界同仁，採集眾長。之後修劍癡獲邀去到直系軍閥曹錕的寓所，教授其侄武藝，並擔任府內的武術教官。又過五年，修劍癡轉去到了東北生活。按他的弟子趙寶安記述，他「劍癡」的稱號便是在這段時落實。而他亦著實「人如其名」，每日都是以劍術作為最主要的練習項目。

通臂拳，據聞創自戰國奇人司徒玄空，有人甚至上溯至鬼谷子。但實際上，真正有史可循的通臂師祖，是為清朝道光年間的河北人祁信。（圖片擷取自http://bit.ly/2YGHlLO）

1917年，修劍癡遷居到了大連，居住在西崗區東關街的徒弟家中。從此，修劍癡便在大連地區落地生根。1932年，他應聘抵達長沙，為湖南省國術考試擔當裁判。賽後湖南省主席何鍵之（1887—1956）邀請他去到麾下的63師，出任武術教官，專責訓練營級以上的要員，在當地武術界乃至軍政界中，都頗有名望。修劍癡的高徒王之和（1902-1992，貴州武協副主席。曾習戳腳、查拳、通臂諸技），便是慕名前來拜師的人之一。

雖然修劍癡的地位日趨崇高，但他並沒有因此而自滿，反是藉著行軍的機會，繼續學習不同武術，尤對形意、八卦、太極等內家拳法研究甚深。由於通臂拳本身就帶有玄學色彩，加之當時的武者，包括另一位通臂宗師張策（1866—1934），都曾經學習過內家拳法。故此這一代的通臂拳法，亦會被稱為「五行通臂拳」。而修劍癡則被後人奉為「五行通臂拳」的一代宗師。

張策（1866—1934），字秀林，通臂拳的另一位宗師級人馬，號稱臂聖。有關他的生平故事，可以參考【武備志】的文章：《臂聖——張策》（http://bit.ly/2OO1jVg）

除了拳術之外，滿族出身的修劍癡亦相當擅長相馬，因此他被部隊委派去張家口，選購戰馬。結果由於戰亂，加上天氣不穩，造成路面交通嚴重破壞。修劍癡一直滯留在張家口，及至1940年才返回大連。

偽滿洲國主政其間，不同流派的拳師，紛紛上門造訪，一試修劍癡的身手。而他亦憑實力守住了名聲，進一步提升了他在大連武術界的地位。1950年，屬於非政府組織的「中華全國體育總會」，在北京召開了武術工作座談會。修劍癡毛遂自薦，主動向當局提交了自己的履歷。由是者，修劍癡的武術生涯又展開了新一章。

1956年11月，北京舉行了全國武術評獎觀摩大會，修劍癡獲邀上台演繹各式通臂拳法。而他的弟子成傳銳，則以一手「奇形劍」贏得了一等獎，並獲得了大會的特別表彰。在往後的各個比賽裡，成傳銳也屢獲殊榮，包括在「五屆全國武術表演競賽」中，獲得七枚金牌，二枚銀牌，一枚銅牌。而修劍癡本人，則受到人民出版社的邀請，撰寫了《國術教範》等多部書稿。

（通臂奇形劍示範）

1959年7月12日，修劍癡與世長辭，終年77歲。在他離去爾後，其手稿依然有陸續出版。例如在1983年，其弟子林道生就將修劍癡的拳譜《五行掌學》結集成書，獲頒體育類別書藉的一等獎。而除卻前文提到的趙寶安、成傳銳，修劍癡門下還有一大批傑出弟子，如沈陽體育學院講師薛義恆、散手擂台賽冠軍房連德等。至於此前介紹過的名家沙國政，亦跟修劍癡甚為友好，可謂張策先生以外，另一位通臂門奇人。