【Bellator】堀口恭司宣布放棄RIZIN及Bellator冠軍寶座

橫跨日本RIZIN和美國Bellator兩個綜合格鬥組織的雙冠王堀口恭司早前宣布因為膝部傷患的關係，決定自動放棄自己在RIZIN和Bellator的135磅雛量級冠軍寶座。

根據原定的計劃，堀口恭司先會於在12月31日的RIZIN 20再戰朝倉海，為自己的RIZIN雛量級冠軍腰帶進行衛冕，然後再在2020年春季的Bellator賽事中以Bellator雛量級冠軍的身份出賽。

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堀口恭司與朝倉海原定會於RIZIN 20再戰，爭奪RIZIN雛量級冠軍腰帶。相片來源：RIZIN官方相片 https://bit.ly/31l1Uie

可惜，堀口恭司在早兩個星期前宣布因為膝部前十字韌帶撕裂和半月板受損，迫使他必須退出12月的RIZIN 20，並表示會放棄RIZIN雛量級冠軍腰帶，讓其他選手在他養傷期間繼續爭奪。而在今日(11月28日)，堀口恭司就再宣布會同時放棄Bellator的雛量級冠軍腰帶。

根據醫生的估計，堀口恭司手術後預計要到2020年11月才可以復出。對堀口恭司的膝傷，Bellator總裁Scott Coker表示感到可惜，並承諾會讓堀口恭司擁有在康復後立即挑戰冠軍的權利。而對於目前懸空的雛量級冠軍寶座，Bellator計劃會在未來幾個月內舉辦一場雛量級冠軍爭奪戰。

修養中的堀口恭司。相片來源：https://bit.ly/2XTYUt5

堀口恭司去年12月的RIZIN 14中擊敗Darrion Caldwell成為RIZIN首位雛量級冠軍，之後在今年6月14日的Bellator 222中再次擊敗Darrion Caldwell而贏得了Bellator的雛量級冠軍寶座。雖然堀口恭司在今年8月的RIZIN 18中被朝倉海以TKO爆冷擊敗，但因為該場比賽並非冠軍戰，所以堀口恭司落敗後仍舊保持RIZIN雛量級冠軍的身份。

堀口恭司於Bellator 222奪得Bellator雛量級冠軍腰帶，成爲跨組織雙冠王。相片來源：https://bit.ly/37NttFp

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