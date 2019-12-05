【胡金銓電影】俠女：啟發《臥虎藏龍》的竹林大戰　

胡金銓導演電影回顧展近日在香港開鑼，胡導代表作《俠女》(1970)成為頭炮作品之一。《俠女》為胡金銓作品重要分水嶺，當中開拓新元素為後繼武俠作品圭臬，亦為新派武俠電影代表之作，華語電影在國際備受矚目之先鋒。《時代雜誌》公布百部世界經典電影名單裡，華語片只有四部，而《俠女》為其中之一。《俠女》蘊含文化意象豐富，並不容易以三言兩語解讀這部時代經典。這次從動作設計和武俠片風格角度，為大家介紹這部作品。

胡金銓經典作品《俠女》(互動百科) 《俠女》故事根據蒲松齡《聊齋志異》中《俠女》一篇改編。沒落書生顧省齋（石雋 飾）在小鎮經營字畫舖過活，奉養家中老母，偶然結識了家附近廢屯堡新搬來的楊之雲（徐楓 飾），與其暗生情愫。恰逢東廠人士歐陽年（田鵬 飾）前來打探，其與附近算命瞎子（白鷹 飾）動手，被顧生與其母遇見，遂將受傷的算命瞎子就近帶到楊之雲處，從而得知他們為因彈劾宦官魏忠賢而被杖斃的左副都禦史楊漣之女楊慧貞；保衛忠良之後的石門樵將軍。因二人都被朝廷通緝，東廠追殺，顧生就此在屯堡設下重重計謀，又得高僧慧圓（喬宏 飾）説明，以期擺脫東廠追兵，逃出生天。

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相對於新派武俠片另一領軍人物張徹作品充滿剛陽味，赤裸的暴力美學，胡金銓早於《大醉俠》時代，以走畫面綺麗華美，以女俠重情重義的主題路線。

武俠片融入儒釋道哲理



胡金銓導演。(資料圖片) 《俠女》一片融入了很多中國傳統元素而加入創新。除了一如以往深受中國京劇的風格影響，人物角色設定忠奸分明外。本片英文名為《A Touch of Zen》，武打動作之外，將中國儒佛道和禪理融入其中。以畫面風格而言，多個鏡頭以景入情，開首畫面煙霧繚繞營造出林鐘靈秀氣。鏡頭下風光一如中國山水畫，古齋荒草，怪石嶙峋，流水淙淙，高山依依。 片中每次出現營救俠女的法師(喬宏 飾)時，都以仰視角度拍攝，同時又有陽光從法師背後透出，隱喻佛光普照。而主角所住古宅因為鬧鬼傳聞，人跡缺缺，故而附近一帶荒草叢生，蛛網四結，體現導演以景入情手法之精妙。

角色上，男主角為生計奔馳，母親千叮萬囑他要走傳統儒生道路考取功名，成家立室；朝廷忠良之後被迫歸隱山林，逃避災禍；佛教僧團苦口婆心，總想在武力以外以道理勸反派回頭是岸。電影由畫面設計、主題思想、角色設定均帶有強烈中國儒、釋、道哲理特色。

跳彈床武器擦火花

武俠片最重要一個元素是動作設計，本片亦開創很多動作設計先河。《俠女》武術指導為韓英傑，不同於張徹將動作設計全權交由武指劉家良或唐佳設計，胡金銓會積極與武指相討動作設計，更要在胡金銓同意下才可拍攝。《俠女》不少創新動作拍攝方法，例如在經典竹林大戰中，運用跳彈簧床配合短鏡頭快速剪接和閃現各種空景，營造武者飛簷走壁的效果，又運用金屬導電原理製造兵器相互碰觸時的火花。

再以經典竹林大戰為例，香港影評人羅卡便以「中國式戰鬥」來比喻這場動作場口設計。東廠特務與俠士們困於竹林中死戰，特務只會覺得竹樹阻手阻腳而加以斬除，聰明的俠士卻會利用形勢，結合竹子與人施與反彈力，跳彈凌空再俯衝而下殺敵；這種化困境為有利於我的處境，非常具有《孫子兵法》智慧。(1)



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《俠女》對華語武俠片發展影響深遠，當中不少元素題材，之後紛紛為後人仿效，胡金銓弟子、台灣著名導演李安當年為荷里活拍攝《臥虎藏龍》時，便明言向師父致敬。《臥虎藏龍》中楊紫瓊女俠角色鮮明，而章子怡與周潤發在竹木大戰一幕，正正為《俠女》相類情景的變奏。

(1)羅卡：〈動感與感動─新世紀武俠片回潮？〉，收入氏著《香港電影點線面》。

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