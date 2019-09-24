西方評選本世紀百大電影唯一武俠片：《臥虎藏龍》

英國《衛報》早前評選了本世紀百大電影，當中亦及多個不同元素和題材作品，有從荷里活鉅製到獨立製作電影。而在這二十年內的百套電影中，只有一套武俠片入選，他便是台灣導演李安作品《臥虎藏龍》(2000)。這套由華人導演執導的荷里活作品，雖然導演李安曾說想拍出他故鄉的感覺，卻仍然被指滿足了西方人視覺而充滿「東方主義」，呈現的是西方人文價值，也可能因此入選衛報百大電影，我們嘗試從這個角度談談這武俠電影。

《臥虎藏龍》電影海報。 《臥虎藏龍》改編自王度廬的武俠小說，故事發生在清朝期間，描述劍俠李慕白(周潤發 飾)將青冥劍托付師妹俞秀蓮(楊紫瓊 飾)送入王爺府妥為保管，不料寶劍為玉嬌龍(章子怡 飾)所盜。頗有武學天分的玉嬌龍個性驕縱，加以師父為非法之徒碧眼狐狸(鄭佩佩 飾)，讓擁有名器的她張狂地揮劍斬除所有禮教束縛。愛才惜才的李慕白，屢屢要將玉嬌龍導回正途卻不可得，最終雙雙走向彼此宿命。

個人自由價值追尋

在精神價值方面，都給李安刻意淡化而換上了西方強調追求個人自由的價值。中國武俠小說強調主次矛盾敘事方式，所謂「俠之大者，為國為民」，而在王著原著小說所強的傳統中國武俠小說常見精神價值如忠孝節義，李安均刻意淡化了這些儒家式的人倫價值和民族大義，雖然電影有談及李慕白為師父報仇這傳統主題，但更多的是談西域荒漠的戀情，玉嬌龍個人對自由追求，反抗社會規範西方浪漫情懷，嘗試與西方幻奇電影常見冒險主題相契合。按照中國的武俠小說常理，李慕白只是想收玉嬌龍為徒，李安卻在電影中模糊變成了李、俞秀蓮和王嬌龍三人感情糾紛。

章子怡飾王嬌龍。(電影截圖) 李安拍攝《臥虎藏龍》，將一個中國式的武俠故事以西方人喜歡的方法呈現。李安本人曾談及拍攝《臥虎藏龍》時，深受胡金銓啟發，例如劇中的竹木對戰部份，便是向胡金銓作品《俠女》致敬，但他並沒有像胡金銓於《龍門客棧》中呈現武打寫實敘事，而是在視覺上力求唯美，將武俠小說中常見的輕功，拍得如行雲流水，如幻象般鋪陳於鏡頭上，飛躍的視覺影像來製造一個東方幻奇電影。(1) 李安將江湖變成獨立空間，這個武林世界充滿視覺感官效果(竹林、輕功、水上飛等等)，營造的是西方人想像中的東方異國情調、武俠世界。 而在電影場景方面，也是以荷里活西部片常見的二元對立來處理空間設計。電影除了有北京古城的細緻場景外，另一個重要場景是西域大漠，兩者的地理環境形成強烈對比差異。而有論者指出，這種二元對比場景的論述，經常見於美國西部片中，西部片電影中彰顯西部拓荒精神，在新墾地尋找新樂土。



在《臥虎藏龍》中，相比於北京舊城為一所對主角玉嬌龍的枷鎖，西域大漠雖然顯得遼闊孤寂，但卻是讓她沐浴浪漫、認識自我的啟蒙之地。東方京城文化遠不如象徵文明的西域值得受歌頌，李安刻意美化大漠西域。(2)

給西方人兵器獵奇

而武打場面方面，《臥虎藏龍》鉅細無遺地一一呈現各種中國名聞海外的功夫(這些功夫未必現實存在)，片中大量展現輕功場面，例如玉嬌龍逃避俞秀蓮在屋頂追逐時大展輕功；李慕白和玉嬌龍在竹子上站穩，互相展示輕功。

輕功以外還有大量兵器和武術種類，例如點穴和解穴功夫、暗器如何收發和使用，例如俞秀蓮在對戰玉嬌龍時，明明前者的功夫較高，俞卻仍然在場景後面兵器架中一個又一個拿出不同兵器對戰(有說俞所拿的各種兵器是用來針對劍的兵器)，在這打鬥場面又顯示後面所放置中國各種出名傳統兵器，十分刻意給觀眾看到這些兵器。有論者說這拍法是在滿足西方觀眾對中國武術的獵奇。

這個評選結果毀譽參半，有大力讚賞其評選多元亦有指責其欠缺準則。但不論這名單評價如何，九十年代末在徐克和王家衛的武俠電影潮沒落後，武俠電影主題式微，《臥虎藏龍》當年卻在奧斯卡頒獎禮大放異彩，讓華語武俠電影廣為歐美觀眾認識和接受，開創華語電影在美國和國際市場，仍然是武俠電影里程碑之作。

(1)(2) 沈乃慧：〈李安的中國奇幻想像：解析電影《臥虎藏龍》〉

