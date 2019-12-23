【孫興慜紅牌】原來是MMA地對空招式　逐格分析動作要點

繼上次國足「裂頭踢」後，功夫足球今次在英超登場！

在昨日英超第十八輪賽事中，再次上演「功夫足球」！韓籍熱刺球員孫興慜在下半場一次搶球中，跌倒後施展了一記「由下而上」的「地對空」MMA 踢擊，踢向對方胸口。最後經VAR出動後，球證向孫興慜出示紅牌驅逐離場。

現在就讓小編跟大家重溫一下這記Upkick......

【點擊圖片放大觀看動作細節】

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▍Upkick 是甚麼？

在小編眼中，孫興慜展示的是蹬踢類Upkick。

想了解Upkick 的完整分析，可參看︰

【MMA Upkick】三種躺在地上的基本踢擊 到底跟站立踢有何分別



蹬踢是MMA 最常見的Upkick。它的動作十分簡單，主要靠收起大腿蹬出踢擊目標。腿部肌群在人體肌肉比例上佔有很大的份量，其威力更是不容小覷，經過訓練的運動員大多可以在大腿推蹬機推出超過體重的重量。而蹬踢的動作，則跟大腿推蹬機的動作十分相似。

它的好處是即使沒有穩固的支撐，亦可以背部靠地，空出雙手護頭，單以摺腹彈腰蹬腿便踢出有力的踢擊。即使踢擊沒有造成傷害，也可以借機推開對手。



在MMA 比賽中，Upkick 泛指「倒地選手」攻擊「上位選手」的大部份踢擊。要注意的是，在「統一規則」（Unified rules）下，Upkick 並不可踢擊「站立選手」的頭部。因此，若把孫興慜這記踢擊放到UFC中，因為只踢到對方胸口，所以並不會構成犯規。可是.....這可是一場足球比賽呢.....

▍孫興慜很可能掌握到Upkick的發力重點

或者，有讀者認為孫興慜其實只是「無心之失」，只是跌倒時的自然動作。

可是，經過逐格分析後，小編認為孫興慜有清晰的"Upkick"獨特的發力動作，而該發力動作並不常見，所以他可能是「有意為之」的。

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蹬踢Upkick 不像站立踢擊般有穩固的支撐腳支撐，所以一般只能單腳撐地或弓身發力，把髖部連同踢擊送出，令踢擊具有足夠貫穿力。因此，在進行蹬踢Upkick時，髖背會有明顯起伏。



I know what this looks like, but even as a rival fan. I don’t think Son has genuine malicious intent when playing. #TOTCHE #sonheungmin pic.twitter.com/nORK5feYjW — Le African Gooner (@leafricangooner) December 22, 2019

若只是單單坐起的話，正常即使雙腳可能伸出借力坐起，但著地的背部會順勢而下落到臀部，臀部並不會有明顯升起的動作。而且在影片中可見，孫興慜著地時雙腳其實已經摺起，但到犯規時才發力連同髖部一起彈出，因此小編同意這是一記犯規動作。

至於值不值得「紅牌」，則由大家判斷了。

