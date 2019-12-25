【洪拳父女】劉家良弟子何麥　喜見女兒何慈茵在擂台上周身傷

在現今社會，父女關係被喻為「前世的情人」，意指父親對女兒愛護有加，呵護備至，仿如前一世未了情侶關係；而另一方面，在傳統中國社會，師徒關係卻講究嚴師出高徒，督促學生成長。劉家良系洪拳傳人，何麥、何慈茵兩父女，兩代武打影星，正集上述兩個關係於一身。父親怎樣看女兒在擂台上打得周身傷？對她走打星路有何評價？女兒又是怎樣看身兼師父的父親？武術，如何連繫父女兩代人？ 文：賴家俊 攝：梁煒陽、賴家俊

劉家良傳人何麥師傅(中)與女兒何慈茵。(賴家俊 攝)

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【武打星蹤】劉家洪拳：何麥（上）

【武打星蹤】劉家洪拳：何麥（下）

從不迫女兒走自己路

記：洪拳是硬橋硬馬功夫，要紮馬練橋手需要吃苦，何麥是在女兒自小就要她學功夫嗎？

何麥帶女兒拜見師公劉家良。(資料圖片) 麥(何麥)：她很小的時候我有教她五行拳和虎爪，希望這些動作引起她的興趣，可是她很快去學芭蕾舞，我也不想迫女兒。 茵(何慈茵) ：十四歲那年，爸爸在粉嶺有一間五萬多尺武館，會像《少林三十六房》分不同房練不同東西，有次探爸爸，見到好多不同國籍兄在打拳，好多動物形態。我是獨生女，一直覺得女仔要保護自己，於是我向爸爸說想學功夫。 女兒主動拜師，何麥當然開心。但他向女兒表示會待她如一般徒弟，要她紮馬、打橋手，視她如男仔一樣。但咀裡說硬，卻也怕推得太急嚇怕女兒。幸好女兒學得快，十六歲更學舞獅，一直到大學才少了練習。而女兒最記得，跟爸爸學虎鶴雙形、打鐵線拳、學氣功，還記得紮馬練抗打﹐爸爸不停用竹往她身上狠打。 何慈茵表示，功夫有很多範疇套路，永遠學不完，當中有很多文化吸引你。起初學套路不知做怎麼，後來才明白好像學英文字母，不同字母串不同字，再變成文章。

父親慶幸女兒打擂台周身傷

2019武博大使何慈茵，是劉家良徒孫。(賴家俊 攝) 打女何慈茵近年是擂台常客，由電視台兩屆G1格鬥，到其他大小擂台賽事，戰績彪炳，但經常打到口腫鼻腫，而且也曾嘗敗陣，但見到女兒打到周身傷，何麥卻開心見到這結果。 麥：她自十六歲起已說打套路悶，說想打比賽，但我說她未夠班。早幾年女兒對我說參加電視台格鬥賽，給人打得口腫面腫。我對她說我十分開心，因為一膽二力三功夫，這樣證明她認真打，有膽去打了。 茵：答應了打比賽，我請爸爸訓練我。有次要不停轉腰重複打拳，結果真的打傷了爸爸，把他打到流血，我忍不住喊出來。但爸爸沒有怪我，還笑出來說好開心，說為我驕傲，知道我有力量和有膽打。 汲取了幾次賽事經驗後，何麥千叮萬囑女兒，以前只用力打沒有用腦，無目標，現在用力以外要多思考，學會觀察對手。每次對戰要認真的去面對對手，而就算贏了也要尊重對手對他有禮。打得了成績，記得要懂得潛藏。

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【武博】何慈茵：傳統武術與搏擊運動的連結

何麥表示曾到片場探班看女兒拍戲，想給予意見，但不敢出聲。(賴家俊 攝)

緊張女兒在片場看拍攝

女兒投身打女行業，何麥也曾親身到片場看女兒演出。她評價女兒打得，但有一樣東西讓他擔心。

麥：我有片商朋友看過Charlene(何慈茵洋名)演出，找她回內地拍戲做主角。第一次做主角，我也去片場看她，見到她打根本不成問題，但她最令我擔心是入戲。

茵：打擂台不可暴露弱點，但拍戲要將表情誇大，放到越大越好。這套電影第一日便要拍喊戲，但我喊不出，無眼淚。最尾要滴眼藥水，我要再在演戲下苦功。

何麥笑言，他在片場看女兒拍戲，看到一些編排想給予意見，但不敢出聲，怕影響女兒工作給人閒話，說她「老豆鬧人」，所以寧願不再看下去走人。

師者授業解惑

師者，授業解惑。父親兼任師父，在愛護女兒同時，卻也愛之深，責之切，對女兒有更嚴苛要求。