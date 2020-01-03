【殺神John Wick 3】反派Cecep Arif Rahman　 分享Silat練功秘訣

撰文：賴家俊
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Cecep Arif Rahman 除了是著名電影打星外，亦是資深Silat師傅。現在拍戲之餘，長期為家鄉Garut和附近村莊，提供義務免費武術教育，讓當地年青人能習Silat旁身。原來，Silat在印尼又叫Pencak Silat，除了有武術Silat外，亦有舞蹈元素。Silat武者除了可以此提供舞蹈表演外，舞蹈本身也暗藏練功秘訣。
這次，Cecep Arif Rahman會和他的女兒Qarina、徒弟Dian，為我們示範他們門派其中一個舞蹈，他並會從中講解當中與學習武術關係。
文、攝、剪接：賴家俊
翻譯：林樂之
場地：SCTM香港國際東南亞武術總會
由於這個舞蹈表演時間略長，我們剪輯分為三個部份，先由Cecep Arif Rahman解說，再以舞蹈示範。
第一部份：最先是單人表演項目，小孩透過音樂節奏，學習身體協調和各部位同步，並掌握與其他加入舞蹈伙伴合作技巧。並透過音樂節奏，增加學習趣味。
第二部份：Cecep Arif Rahman在這節強調手指靈活的重要性，弟子Dian和他先後舞動Kipas（印尼扇）和Karambit（虎爪刀）。讀者可留意Cecep Arif Rahman在舞蹈時，手中虎爪刀能瞬間變換握法和在雙手位置，而Dian在開合雙扇時，亦在訓練指力和靈活度。
第三部份：透過雙人對戰演出，與伙伴培養默契，增進大家臨場面對不同舞台環境應變能力。
稍後，我們會有Cecep Arif Rahman專訪，記緊留意【武備志】。