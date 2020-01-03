【殺神John Wick 3】反派Cecep Arif Rahman　 分享Silat練功秘訣

Cecep Arif Rahman 除了是著名電影打星外，亦是資深Silat師傅。現在拍戲之餘，長期為家鄉Garut和附近村莊，提供義務免費武術教育，讓當地年青人能習Silat旁身。原來，Silat在印尼又叫Pencak Silat，除了有武術Silat外，亦有舞蹈元素。Silat武者除了可以此提供舞蹈表演外，舞蹈本身也暗藏練功秘訣。

這次，Cecep Arif Rahman會和他的女兒Qarina、徒弟Dian，為我們示範他們門派其中一個舞蹈，他並會從中講解當中與學習武術關係。

文、攝、剪接：賴家俊

翻譯：林樂之

場地：SCTM香港國際東南亞武術總會