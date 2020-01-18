【名家】于承惠：永遠的銀幕大師　名動世界的雙手劍法

于承惠（1939—2015），山東蓬萊市人，1951年考入青島業餘體育學校專習武術。1960年，于承惠以21歲之齡奪得青島市武術比賽全能冠軍，因而獲選入山東省體育學院武術隊。

進入武術隊以後，于承惠開始精研各種兵器套路，其中尤以劍術最為擅長。1963年，于承惠便是憑藉一手「醉劍」贏得兵器組冠軍。按他生前的友人介紹，于承惠最初接觸的拳術為山東螳螂拳，而螳螂門內正好有一套「柳葉劈刺雙把劍」。故此于承惠年輕時就已經在劍術方面下過苦功，獲獎絕非偶然。

可惜的是，同年于承惠就因為訓練時腿部受傷，而被迫離開了武術隊。他去到了山東黃台的一間造紙廠工作，並堅持在公餘時間練武。其間他繼續鑽研螳螂劍法，更曾賦詩一首《悟劍篇》，盡道螳螂劍法的力與美。

（于承惠先生示範的雙手劍法，無論是點、挑、刺或砍都做得極其到位。）

1979年，寧夏武術隊邀請他擔任武術教練，于承惠由此重投武術界，在當地略有名聲。3年後，香港導演張鑫炎（1934年至今，曾執導《巴士奇遇結良緣》等多部經典電影）宣布開拍電影《少林寺》，並計劃起用大量內地武術運動員，讓武打場景更趨寫實。時年43歲的于承惠，便在友人的推廌下與劇組接洽，最終獲選飾演本作的第一反派王仁則。

片中于承惠不僅與其時初出茅廬的李連杰展開多場「對決」，還數次在鏡頭前示範精彩的北派劍術，讓觀眾大開眼界。而《少林寺》的空前成功，亦使于承惠在內的一眾武打演員紅遍全國。往後數年間，于承惠再跟李連杰搭檔，先後拍攝了《少林小子》、《南北少林》等賣座電影。其中在《南北少林》，于承惠與另一位螳螂拳名家于海（1942年至今）同場演出，創下近代武打電影的又一經典。

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1988年，于承惠在張鑫炎、張子恩執導的《黃河大俠》中出演主角馬義，其後又擔任了電影《東歸英雄傳》的編劇，並親自飾演了最終反派「鷹」。及至近年，于承惠開始將演出集中在武俠劇，例如他就在2006年版的《神鵰俠侶》及2009年版的《倚天屠龍記》，分別飾演黃藥師及張三丰。

當然，要數最令千禧世代印象深刻的作品，還是當屬徐皓峰的新派武俠系列。2012年，于承惠首度與徐皓峰合作，在《倭寇的蹤迹》飾演霜葉城第一高手裘冬月。2016年，他又在《箭士柳白猿》中出演保鑣匡一民。按徐皓峰的文章記述，于承惠在雙手劍以外，也非常擅長大槍。他學習的是形意門十三槍，講究以腰運槍。而為了完善拍攝效果，于承惠還特意示範了兩個編排以外的轉腰槍技，讓劇組大為佩服。

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這些逸事不僅反映了于承惠的敬業精神，同時亦再次展現出他的深湛武藝。事實上，雖然于承惠下半生大部分時間都是以演員為業，但他從沒有忘記自己的武人身份。曾經跟他接觸過的形意拳師張西可就表示，于承惠曾藉著拍攝的機會，在西北學習過心意六合拳，故此他在拳腳功夫方面亦有一定見解。

2015年7月5日，于承惠因病與世長辭，終年76歲。雖然身殁，但于老前輩的精神及對武術界的貢獻卻依然「健在」。他在北京等地的弟子，便繼續傳承著他的武藝。而他的雄偉劍勢，亦隨著互聯網不斷流傳各方，成為近代雙手劍的標準教程。媒體甚至將他形容為「中國最後的劍聖」，足見他在武術界的崇高地位。

最後，謹以于承惠老師的《悟劍篇》，向這位「劍聖」致敬。