【肥龍過江1978】洪金寶打破肥人形象　只要有心人人都是李小龍！

由甄子丹主演的賀歲片《肥龍過江》（2020）將於明天上畫。電影翻拍自1978年洪金寶的同名經典作品。片中洪金寶飾演一名從鄉下而來的戇直小子。他視李小龍為偶像，常常希望行俠仗義，卻又鬧出百般笑話。 不過肥大的身形，並沒有掩蓋洪金寶的矯健身手。反而因為這重反差，讓他贏盡觀眾掌聲，進一步奠定了他的動作喜劇風格——邊個話大俠一定要靚仔有型？

我偶像是李小龍！

《肥龍過江》由洪金寶自導自演。他飾演的肥小子阿龍，從鄉下去到市區投靠開設大排檔的叔叔（馮峰 飾）。他每日聞雞起舞，無時無刻都在模仿李小龍，由打扮、叫聲到搏擊技巧，都跟偶像如出一轍。唯一的不同，是他「具備」李小龍所沒有的大肚腩。笨重的身形，加上耿直的個性，讓身邊的人經常看小他。就算幹出好事，亦只會被人覺得招惹麻煩。

不過，阿龍的俠義心腸和敏捷身手，又確是貨真價實。他先後教訓了前來吃「霸王餐」的流氓，以及在片場招謠撞騙的動作明星。期後他撞破了古董收藏家白教授（楊群 飾）與黑市商人九爺（喬宏 飾）的綁架計劃，解救了被誤當成白教授初戀情人的阿珍（何梅珍 飾），並擊敗了白教授麾下的三大保鑣：梁家仁、李海生和David Nick。

最後阿龍走上了李小龍在《猛龍過江》的舊路，退出江湖、回歸平靜。當然，這回是大團圓結局，親友們齊齊整整……

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「李小龍」其實很滑稽

李小龍在1973年逝世之後，電影圈出現了很多所謂「致敬」的作品。片商尋找外形跟李小龍相像的動作演員，拍攝了一系列帶有濃厚李小龍味道的電影，例如由邵氏公司製作的《新死亡遊戲》（1975）、由成龍主演的《新精武門》（1976）等。

然而，李小龍傳奇根本無可複製。勉強東施效顰，只會票房、口碑兩落空。這套《肥龍過江》或許正是意識到這點，於是乎在「致敬」之餘，採取了一種截然不同的路徑。它開宗明義以「狂迷」（Fanboy）作笑柄，闡明出刻意模仿的可笑。畢竟大家傾慕的，只是銀幕上的李小龍。如果有一個人以李小龍的電影形象行事，而其外形又跟李小龍相差極遠，這件事本身就已經相當滑稽。

而在嘲弄的過程之間，則探射出了一般小市民的自私與怯懦。他們飽受惡霸、黑幫、強豪的欺凌，卻又敢怒不敢言，時常渴求一個李小龍式的人物幫助他們。但當有個傻小子願意為他們挺身而出的時候，他們卻會反過來埋怨他招惹麻煩。《肥龍過江》中的喜劇元素，便是在經由這種理想與現實的落差散發出來。

單就這點來講，《肥龍過江》其實是有點社會批判的味道，並不是一味的胡鬧。

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洪金寶的「截拳道」

當然，作為喜劇，《肥龍過江》的主軸還是正能量。隨著劇情發展，阿龍的傻勁並非一味瞎幫忙，他的確有本事為民除害，而這就要歸功於洪金寶的身手。洪金寶對李小龍的模仿並不限於擤鼻或者叫聲，他流暢的武打動作著實有李小龍幾分影子。

例如片中他就多次使出了截拳道的「截踢」、「掃踢」，以及「翻背拳」等。他亦有示範了一些電影式的象形拳法，如龍、蛇、虎等。另外比較值得留意的一幕，是結尾洪金寶與梁家仁的決戰。該段洪金寶以藤圈對抗梁家仁的長棍，其姿態盡顯了他的京劇功架。正是洪金寶的矯健動作，打破了大眾對肥人的刻板印象，以事實證明了《大內密探零零發》中的詰問：大俠唔一定靚仔有型，呢啲只係星斗市民既想法！

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不曉得明天新版的《肥龍過江》，會否承接到原版的深度呢？