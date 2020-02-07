【綠箭俠】Stephen Amell 新劇飾演職業摔角手

美劇《綠箭俠》(Arrow) 最後一季在上月完結，身手了得的男主角Stephen Amell宣布他將會在新劇《Heels》中飾演一位職業摔角手及團體推廣人。Stephen Amell本人也是職業摔角擁躉，對於新劇的角色他表示十分期待，而觀眾可以預期他會在劇中有一些瘋狂演出。

其實在去年8月就已經公布了Amell在《綠箭俠》完結後會參與拍攝的新劇《Heels》。根據已經知道劇情簡介，《Heels》的故事將會圍繞摔角手及團體推廣人Jack Spade (Stephen Amell飾)。在幕前，Jack Spade是位擔任壞人角色(即是職業摔角術語中的Heel) 的摔角手，而幕後他則是該摔角團體的老闆和推廣人。故事將會講述他如何讓小型摔角團體在逆境和難題中掙扎求存，並追逐自己希望將團體建立成一個摔角王國的夢想。

根據劇情簡介，不難想像這齣劇集將會向不少北美的中小型職業摔角組織取材和借鏡。

《綠箭俠》可以説是Stephen Amell的成名作。圖片來源：https://bit.ly/3788L1L

Amell在2016年的《忍者龜2：魅影突擊》電影中飾演Casey Jones。圖片來源：https://bit.ly/384SFXF

本人也是身手了得

除了在電視劇《綠箭俠》中擔任綠箭俠Oliver Queen外，Stephen Amell也曾在2016年的《忍者龜2：魅影突擊》電影中飾演戴着曲棍球球員面具去行俠仗義的Casey Jones。在戲内，Stephen Amell飾演的角色都是身手不凡，而在戲外，Stephen Amell本身也是身手了得。為了有好的演出，Stephen Amell為自己定下艱辛的訓練計劃，尤其在飛躍道(Parkour)和自身體重訓練上下功夫。

Stephen Amell也曾參加美國American Ninja Warrior障礙賽的慈善版，成為首位能夠突破第一階段的演員。

親身上陣打摔角

身爲職業摔角擁躉的Stephen Amell在2015年時曾以嘉賓選手的身份在WWE中與著名摔角手Cody Rhodes對賽。而在2017年開始跟隨Cody Rhodes在Ring of Honor職業摔角中出賽，更成爲摔角界中著名隊伍Bullet Club的成員。

Stephen Amell 2015年時於WWE與Stardust (Cody Rhodes)對賽。https://bit.ly/2GXPF3J

Stephen Amell與Bullet Club成員。圖片來源：https://bit.ly/2SlR9tR

Stephen Amell近日社交媒體中表示他已經開始恢復操練，因為新劇的大型海報很大機會只會見到他穿着摔角短褲，所以他需要一副好看的身材。而在最近的一個訪問中，他亦表示在新劇的摔角動作戲中他將會親身上陣。

「我在一月起已經開始進行大量的訓練。」Stephen Amell解釋，「我不會使用替身，因為實際上我不能使用替身。我身上穿着的只有一條三角泳褲，如何能由替身上場而不被發覺？ 我穿的是摔角手短褲，它雖然被稱為短褲(Trunks)，但實際上就只是一條三角泳褲(Speedo)。」

摔角手短褲很多時其實就只是一條三角泳褲。圖片來源：https://bit.ly/39fNfto

而除了角色的服裝選擇值得留意外，Stephen Amell表示他劇中將會有一些瘋狂演出，觀眾們絕對不能錯過。

《Heels》預計會在春季開拍，暫時未公布播放日期。