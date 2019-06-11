【爸爸是壞蛋冠軍】孩子如何面對父親在擂台「壞事做盡」？

由新日本職業摔角手，被譽為「百年難得一遇的天才」棚橋弘至主演，改編自日本同名暢銷兒童繪本的《爸爸是壞蛋冠軍》，將於本周四(13日)上映。故事講述曾經在摔角台上大放異彩的選手大村孝志（棚橋弘至 飾），因負傷而消聲匿跡，其後一直以奸角「假面蟑螂」的蒙面身份參與摔角擂台。孝志選擇一直瞞著祥太(寺田心 飾)自己是擂台上無惡不作的奸角，直到祥太意外發現爸爸竟然是摔角擂台上無惡不作的大壞蛋，父子間頓生嫌隙，孝志最終決定要成為兒子心中英雄而重回大賽...... 這套雖然是主打親子關係的電影，因涉及大量日本職摔文化，所以台灣著名職業摔角手惡王Kazuya讚賞這套電影為「十年來最好看的職業摔角電影」，我們以電影為背景為大家介紹一下當中職摔文化，從而提昇大家觀賞樂趣。

先睇Trailer，再睇下文解讀。

日本職摔歷史

日本現在有大大小小的職業摔角團體，每個團體每年舉辦數十到近二百場賽事，擁有大量粉絲支持，在日本狂熱程度不下棒球、足球和相撲，當中尤以四大職摔會最著名。

日本職摔最先由前相撲手，後轉戰職業摔角的日裔朝鮮人力道山引入，於1954年創立「全日本職業摔角協會」。力道山死後，他的徒弟安東尼奧‧豬木於1972年創立「新日本職業摔角聯盟」，捧紅了前田日明、虎面人等巨星，這次電影男主角棚橋弘至便是新日本職摔IWGP重量級七次冠軍。1999年豬木退役後再成立UFO異種格鬥技，吸納世界柔道選手冠軍小川直也為門生；而「全日本職業摔角協會」則由力道山另一弟子巨人馬場繼承，1999年馬場過世後，「全日本職業摔角」的社長三澤光晴與馬場家族分裂，另創「NOAH職業摔角」，為第三個日本最大職摔團體。

1996年，由海外歸來的職摔手Ultimo Dragon(藝名)因不滿日本職摔團隊不容許身材如他一樣較矮少的摔角手加入，於是另立「Dragon Gate」(早前曾到香港與港摔HKWF合辦賽事)，讓身材細小的人可以成為摔角手。但這裡所指的身材細少其實是相對於歐美選手的體格，Dragon Gate的入門資格是身高180cm以下，體重不到80kg的選手。

電影中父親在摔角擂台上飾演奸角(Heel)。(電影劇照)

為何職摔會有奸角

不認識職摔的朋友可能不明白，為何搏擊運動會有反派奸角的出現？

首先大家要明白職摔並非搏擊比賽，而是搏擊娛樂表演。

在1980年代，美國摔角聯盟WWF就已將職摔角定義為「運動娛樂」(Sports Entertainment)，職業摔角不屬競爭性運動，而是表演運動，選手會被賦與不同身份，以及正派(摔角稱為「Face」)或反派(摔角稱為「Heel」，這次電影英文名便是「My Dad is A Heel Wrestler」) 角色。反派角色以違反規則、各種不正當手段取勝，突出了正邪的戲劇性效果，增加觀眾的觀賞投入感。我們大家熟知荷里活巨星巨石強森(The Rock)，在美國職摔出道時也曾以反派身份登場。因此，電影Trailer中演員仲里依紗才會說「只有英雄，那職業摔角豈不是超無聊」。

亦因爲是搏擊娛樂表演，所以這是為何觀眾見到擂台上摔角選手拚命「格鬥」以分出「勝負」，但卻沒有體育版以競技運動的形式報告賽果。

而在職摔中所謂「勝負」雖然是劇情安排，但讓誰勝誰負，是要按各「選手」的人氣、背後經理人公司互較高下和編劇的劇情安排等因素考慮。而觀眾熱愛職摔，除了因選手們有健美體格、華麗造型，和具戲劇性的人物設定，最重要是在正式搏擊比賽中不曾會見到的華麗「必殺技」！

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這些所謂「必殺技」雖然是編劇為加強角色個性所設計出來，現實中「必殺技」若果是來真的，選手非死即重傷。但職摔選手經過嚴格訓練，輔以特別的舞台設計，才使這些招式打出來具逼真感。不過大家也知道，武打動作有時要來真才有視覺效果，所以職摔比賽除了勝負早有預定外，選手打鬥往往真假兼有，而且一個職摔選手每年多則打一百多場賽事，這些高難度動作雖然經過綵排，但難免損傷，所以職摔選手因傷退出這圈，是時有所聞。

而在漫畫和影視作品中，往往會設定職摔比賽為真實格鬥，所以勝負真的要一較高下才知曉結果。

爸爸的肩膊。(電影《爸爸是壞蛋冠軍》劇照)

家長職業與傳統價值眼光

《爸爸是壞蛋冠軍》劇情衝突點，是探討家長職業與傳統社會價值有衝突時，親子關係如何處理？現實社會不乏父母為了養家做一些基層工作，而這些工作的性質可能有違傳統倫理價值。以這電影為例，孩子自小被教導要遵從正義，但父親偏偏工作是要「壞事做盡」，在小孩心智未到真正明白父母職業背後意義的階段時，親子間如何處理這關係？再者，若家長從事實踐理想的工作，而這理想不為子女了解，這關係如何處理？這些都是這套電影探討的問題。

最後，這套作品有大量日本著名職摔選手客串演出，例如在電影中飾演超人氣冠軍的便是日本十分著名的職摔選手IWGP重量級冠軍岡田和睦。而飾演兒子的寺田心，表情鬼馬可愛，上年剛憑電影《阿嬤，不要忘記我》（暫譯），以十歲之齡奪得米蘭國際電影節最佳男主角大獎。相信這電影是一套讓大家看得過癮，笑中有淚的作品。

最後介紹大家由著名歌手高橋優演唱電影主題曲。