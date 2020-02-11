【大聖劈掛】《猴拳寇四》：一代宗師陳秀中　演活師祖猴拳神髓

七八十年代的中國武術題材電影百花齊放，洪拳、蔡李佛、詠春、螳螂拳等，豐富多彩，亦有不少國術師傅參與電影拍攝，可謂人才濟濟，俊彥雲集。當中有由大聖劈掛門陳秀中師傅主演，以他師祖之一寇四為主角的猴拳電影：《猴拳寇四》(1974)。

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大聖劈掛——耿德海

以寇四為藍本的《猴拳寇四》，劇情大致按寇四一生經歷舖排。寇四(陳秀中 飾)生性任俠，武功高強，以保鏢為生。民國初年，適逢爆發南北戰爭，兵荒馬亂，被迫流落北平(今北京)，暫時棲身。一日遇見軍閥爪牙欺壓平民，忍無可忍下出手打傷多名官兵，被軍閥追捕，在走投無路之下於一間武館藏身。武館館主耿榮賓為北平有名之劈掛拳名師。寇四慢慢察到猴子的打鬥一樣有敵退攻防之分，經過時間細心觀察鑽研，最後創造了猴形拳。



平情而論，《猴拳寇四》的劇情舖排並無離奇曲折之處，故事內容平實，劇情而論未必受到影迷關注。但以武術迷而言，它是少有打猴拳為主題的佳作，而港產武術電影，甚少以此為題材而有上品者，再對下要數也要到元彪主演的《雜家小子》，但後者是猴拳兼蔡李佛等拳術。

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電影突出下盤貼身打法

說回電影主題，電影由陳秀中出演寇四。陳秀中五十年代隨耿德海學習大聖劈掛，在其師傅去世後於70年成立了大聖劈掛門國術總會並出任掌門，將大聖劈掛門發揚光大。當時陳秀中正值英年，他本人及門下弟子經常參與搏擊擂台比賽並屢獲佳績，實力有目共睹，更率先帶領一眾弟子由國術擂台轉戰泰拳有繩擂台，弟子陳觀泰(後被逐離師門)、冼林沃等屢獲搏擊冠軍殊榮，為國術現代搏擊化轉型貢獻良多。

而在電影中，能見到陳秀中親身上陣，翻騰滾動、矯健敏節、靈活貼身的身手。而相對當年主流長橋大馬的動作片打法而言，這套作品亦多了突出下盤攻擊和貼身擒拿之術(可惜當年擒拿貼身之技在武術電影不算主流，因為並不容易拍)，同時又遠近攻守，長短橋拆防兼而又之。以打出猴拳精粹而言，這是一套十分到位有味道的電影。而大反派石堅，亦為武術高手，二人在廢屋打到大草地最後對戰一幕，甚具觀賞價值(詳見下面短片)。

加拿大時間2020年2月7日，陳秀中於列治文醫院病逝，享年86歲。這位一代宗師年青時的影像短片幾乎沒有流傳，只賴《猴拳寇四》這套他在電影圈驚鴻一瞥的作品，能一睹他年青時的功夫和技藝。