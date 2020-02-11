【東京殘奧】NHK動畫介紹殘奧項目　Miwa河合克敏負責盲人柔道

今年7月便是東京奧運的大日子，而在緊接下來的8月尾，當地亦會舉行「第十六屆夏季殘疾人奧林匹克運動會」（XVI Paralympic Games）。為了讓大眾認識殘奧會的魅力與意義，日本放送協會（NHK）製作了一套名為《Animation x Paralympic：誰是你的英雄？》（アニ×パラ〜あなたのヒーローは誰ですか〜）的短篇動畫，向大眾介紹不同的殘奧會比賽項目。 其中第六集是以盲人柔道為題材。漫畫家河合克敏採訪了殘奧會得獎者廣瀨順子及盲人柔道隊的教練，將他們的心路歷程寫成了今集故事。而本集的主題曲，則由著名創作歌手Miwa負責。

讓所有人參與體壇盛事

殘奧會的起源可以追溯至第二次世界大戰結束之後。一個名為古德曼（Ludwig Guttmann）的猶太裔醫生，為了讓戰爭中嚴重受傷的士兵重拾自信，1948年於倫敦舉辦了第一屆「世界輪椅及截肢者運動會」（IWAS World Games），並刻意與當屆的夏季奧運會同時同地。4年後，該項賽事再度在相同地點舉行，並吸引了荷蘭和以色列的退役士兵參賽，這就是殘奧會的雛形。

1960年，羅馬舉行史上第一屆夏季殘奧會，而冬季殘奧會則於1976在瑞典首辦。兩者分別於1988年及1992年與奧運會同步舉行。及至2001年，「國際殘疾人奧林匹克委員會」與「國際奧林匹克委員會」簽署協定，授權國際奧委員會決定主辦權誰屬。自此，任何獲得奧運會主辦權的城市，都必須兼辦殘奧會。開幕日期則為奧運會結束後的幾個星期之內。

而今年的東京殘奧會，便會在東京奧運結束大概兩個星期後的8月26號舉行。

今年東京殘奧會的標誌，賽事將於8月26日開幕。（圖片擷取自http://bit.ly/39pmXVl）

盲人柔道家的心體技

至於由NHK製作的這套《Animation x Paralympic：誰是你的英雄？》，便是希望以動畫的形式，傳遞殘奧會及殘疾人運動員體育項目的魅力。整個系列共有6集，每集5分鐘，各由不同的漫畫家和音樂人進行創作。而第6集《盲人柔道》的負責人，便是憑《柔道小霸王》成名的河合克敏，以及日本著名女歌手Miwa。

故事改篇自殘奧會得獎者廣瀨順子的親身經歷。劇情講述一個自小熱愛柔道的少女，因為罹患眼疾的關係，只餘下一成視力。難以再在賽場上打拼的她，變得自暴自棄。為了讓她重拾對柔道的熱情，父母把她帶去盲人柔道隊的道場。由於盲人柔道的參加者，全屬視障人士。他們會先以「引手」和「勾手」捉實對方，才開始比賽。所以視力的作用會大大減低，取而代之是對觸感的掌握。少女很快便從中找到樂趣，並領會到與對手共同進步的道理。此後，她一直在盲人柔道的領域攀登，最終站到國際舞台之上……

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+ 8 + 7 + 6

現時連同「盲人柔道」在內的7集動畫，已經全數上載至NHK的官方網站，並附有繁體中文字幕。各位如果想率先感受東京殘奧的魅力，不妨一口氣看完這6集動畫。或者你喜歡的漫畫家和歌手，都有參與其中呢（編輯J很喜歡的《網球優等生》主角榮兒，就出現在「輪椅網球」的一集啊）。

當然若果有機會，還是要親自來到東京感受現場氣氛啦。其中盲人柔道的賽事將於8月28至30日，假「武道館」舉行，各位記緊萬勿錯過！