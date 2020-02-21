【電玩】一等八年！　《騎馬與砍殺2》料再掀歐洲中古兵器熱

等了八年，經典中世紀動作角色扮演遊戲《騎馬與砍殺》（Mount & Blade）系列終於決定在今年3月31日在 Steam 進入「搶先體驗」（Early Access）公開測試。這款2008年在PC首度登場的人氣電玩遊戲，遊戲開發商TaleWorlds在2012年公布續作《騎馬與砍殺2：領主》（Mount & Blade 2： Bannerlord）正在開發中，結果今年終於面世，對一眾中古電玩迷來說是天大好消息！

《騎馬與砍殺》於 2008 年首次發行，遊戲以中世紀為背景，讓玩家透過不同的陣營，扮演騎士、商人、盜匪等高自由度角色而吸引一眾玩家，2010年推出資料片《騎馬與砍殺：團戰》（Mount & Blade: Warband）更深受一眾玩家歡迎。

遊戲的背景是架空的中古時代，在卡拉迪亞大陸上有六個從古卡拉德帝國分裂出的國家，分別是：斯瓦迪亞王國、羅多克王國、維吉亞王國、庫吉特汗國、諾德王國以及薩蘭德蘇丹國，各個國家之間征戰不休，戰爭吸引了很多前來碰運氣或是探險的外來者，而玩家將扮演他們之中的一位，可以在任何國家開始自己的旅程。遊戲中通用的貨幣是第納爾。

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《騎馬與砍殺2》有大量歐洲中古兵器道具，為兵器迷所愛。 （遊戲截圖）

這套作品會吸引一眾歐洲中古歷史玩家，是因為遊戲的虛擬世界，是以歷史上的歐洲中古時期為設計藍本。而歐洲中古時代，流行的騎士文化等，連帶各類具特色的武器，諸如劍、斧、錘、槍、弓箭和農具等，玩家可選的裝甲和武器配備琳瑯滿目，各種武器又有不同攻擊方式，武器參數又分長度、攻擊速度、傷害基數和傷害類型。玩家甚至可以參與戰團和戰役，以步兵或騎兵身份，參與野戰和攻城，當年遊戲除了掀起玩家間討論哪種兵器組合較好用、為何雙手兵器在遊戲中不流行、各種兵種攻防特點等討論話題外，亦吸引了一眾玩家對歐洲中古兵器的研究熱。

預料在三月公開測試，接收各位玩家建議後遊戲商會再作修改，理想的話在年內，玩家就能夠玩到這款讓人引頸以待多年的經典之作。稍後再有遊戲詳情，【武備志】再為大家介紹當中兵器的歷史文化元素。