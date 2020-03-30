疫情下禁止營業 拳館憂無法受惠新一輪政府援助

政府於上周27日頒布新一輪防疫政策，3月29日（周日）凌晨凌時起，禁止在公眾地方進行多於4人的群聚聚集，而六類娛樂場所包括健身中心亦要十四日暫停停業。根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所》規列》，武術學校亦在健身室定義之列。面對政府突然勒令停業政策，不少拳館或武館都感到措手不及，讓本來受疫情影響的生意雪上加霜。多位不同武術界別的師傅，都向我們表示對拳館營運感到憂慮，更表示政府對體育業界的防疫援助不足，更有不願具名的受訪者憂慮，將來第二期防疫抗疫基金，部分拳館能否獲得補償仍是未知之數。

由拳王向柏榮開辦的榮拳館是本港其中一個佔地較大的拳館，總監曾海芬（Eva）坦言對十四日禁令政策有可能延長感到憂慮：

「政府這個禁止營業政策對紓緩疫情幫助不大。香港疫情最主要是不斷有輸入個案，若果政府不做好關口工作，不斷有受感染外遊人士進來，那十四日後又如何？」

疫情影響在新年後開始浮現，不少Freelance教練亦因會所和學校關閉而沒有工作收入。Eva表示到二月尾三月初業主才開始肯討論減租金，但減幅不大，但對業主來說減租一成已是極大讓步。疫情下拳館每日人流減到個位數字，而以一個大場來說，租金佔了更重的成本，即使減半租金現在亦難以營運。這幾個月來拳館都要借貸營運，若情況再拖兩個月亦不知可有何打算。

而以咖啡店和訓練場地二合一為主題的sensory FIGHT CLUB負責人Alvin表示，在十四日禁止營業政策下，訓練場地固然要關閉，但咖啡店要限制每枱一點五米距離和一半人數，基於成本考慮下對他們來說都不知是否應繼續開業。至於之前第一輪包括飲食業在內的政府抗疫基金，因爲至今還未收到全數，所以效果未見顯著。他無奈表示，政府上周防疫新政策推出當日，很多大型連鎖食肆已馬上能推出相關配套和措施，反倒是他們這類小店對政府突如其來的限制營業政策，感到措手不及。

盼政府盡快派發援助

香港國術龍獅總會會長、香港武術教練公會主席江沛偉師傅表示，不論國術界或是獅藝表演，由疫情開始已近乎零收入。而且長期租場或租倉擺放用品，在零收入下繼續有成本支出，他已會晤立法局「體育、演藝、文化及出版界」界別議員馬逢國，反映業界憂慮和爭取政府援助要求。

PVT Group 純。詠春創辦人楊永勣（Jerry）表示，在市民做好公民責任時，希望政府也做好領導角色，落實援助政策不要拖太久。（資料圖片） PVT Group 純。詠春創辦人楊永勣（Jerry）表示，武術和舞蹈等都是以對練為學習重點，現在無法提供場地亦意味沒有伙伴練習，讓很多教學無法實行，部份學員失去樂趣亦會放棄學習。他明白現在政府因要控制疫情才要推此限制營業政策，大家也樂意盡公民責任，但在市民做好公民責任時，希望政府也做好領導角色，落實援助政策不要拖太久。 政府於二月成立的首輪防疫抗疫基金，涵蓋面對經營困難的零售、旅遊、飲食業等人士，亦有支援文化藝文界。但正如【武備志】早前報道所說，首輪抗疫基金在藝文界別，主力在藝術界別，對體育行業支援甚少，拳館更未被列入援助行列。

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政府禁止健身室營業，按法例所有拳館亦跟隨停業。但有憂慮指出，不少武館在工業大廈經營，將來若要申請抗疫基金支援，擔心會否因此而被拒。各大拳館根據法例而閉館當然是守法行為，但假如閉館後因上述原因未能收到援助，情況就更是雪上加霜了。