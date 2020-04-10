【UFC249取消】迪士尼及ESPN高層出口勸停　猜測UFC有何方法繼續

Dana White 收到迪士尼及ESPN高層致電，要求他放棄繼續比賽，結果UFC 249 還是需要取消。但大膽猜測，在Dana White 的話語中仍透露了讓比賽繼續的方法，但就要用另一種方式作賽。

據ESPN 報道，UFC主席Dana White 在週四接受訪問時，表示取消UFC 249：Tony Ferguson VS. Justin Gaethje。即使White 盡力地排除萬難，但它很可能不會在4月18日如期舉行。



我告訴過你，從第一天起，這整個事情就一直是一場戰鬥。自從4月份大流行開始以來，我們就整日不停地戰鬥 Dana White

今天，我們接到了Disney 最高層和ESPN 最高層的電話。自從我們開始與ESPN建立關係和合作關係以來，我就說過這太神奇了。這是一次了不起的合作。 ESPN對我們非常非常好。他們在電話中要求我放棄，不要在下週六舉行這項活動。 Dana White

White在與Okamoto的談話中堅持認為，UFC已準備好進行比賽，並確認Tachi Palace確實是他為比賽而準備的地點。儘管有外界的壓力，White還是感謝Tachi Palace和塔奇-尤庫特部落（Tachi-Yokut Tribe）在他身邊，支持他努力使UFC 249保留下來。

White承諾，當疫情塵埃落定時，UFC一定會在Tachi Palace舉行活動。

我們一切準備就緒。我需要指出的一件事是，位於加利福尼亞的聖羅莎印第安人社區Tachi Palace 一直以來都在支持我們。以堅定的立場去舉辦這場比賽。讓我告訴你，當世界恢復正常時，加利福尼亞州的比賽將在Tachi Palace舉行。我會在那兒舉行比賽，還要帶給他們很大型的比賽。我感謝他們在這件事上與我站在一起。 Dana White

White還承諾，他將在「新冠肺炎」危機期間照顧好選手和僱員，並重申了他先前的聲明，即不會因為疫情而解僱UFC僱員。

我真的想指出另一件事。我所有與我簽有合同的拳手，我希望他們感到安全。與家人共度時光。享受這個時間。不必擔心財務方面的問題。拳手將會按合同得到比賽，而我則會跟願意在下週挺身而出的拳手一起盡力把事情辦妥。我將盡我所能照顧盡可能多的人，並盡一切努力使這些人感到舒服。 Dana White

而那個用於給外國選手作賽的「搏擊島」，他也有再提及：

我所有的員工，都沒有人在UFC被解僱。我們將成為第一個回歸的運動。『搏擊島』是真實存在的。基礎設施正在建設中。那真的將會發生，並會在ESPN出現。就是這樣。那就是我們現在的立場。 Dana White

採訪結束後，Okamoto在推特上說，White 告訴他，他完全打算在2020年舉行所有42項計劃中的UFC活動。在比賽取消前，本來UFC 249改動後的陣容仍是非常強大的：

+ 9 + 8 + 7

而在訪問推出不久後，UFC 公布官方聲明︰

「儘管組織已做好充分準備繼續進行UFC 249的準備，但ESPN已要求推遲該活動和隨後的比賽，直到COVID-19大流行進一步通知為止。 UFC希望盡快恢復完整的現場賽事時間表。」

▍Dana White 訪問話中有話



根據ESPN 報道內容，擁有UFC電視播放權的ESPN 明顯反對賽事如期舉行，但Dana White 卻表示仍有「去馬」之意。

小編大膽猜測UFC 249 比賽或會如期在當天舉行，但直播很大機會將會「取消」。取而代之的是，「我們將成為第一個回歸的運動」及聲明中的「UFC希望盡快恢復完整的現場賽事時間表」，則可能暗指UFC 249將以「錄影」方式轉播，但播出日期不明。

而Dana White 表明會舉行「所有42項計劃中的UFC活動」，則可能指疫情期間的比賽將在「搏擊島」進行並錄影，然後轉播出去。

但以上一切都只是猜測，有進一步資訊再跟大家報道。