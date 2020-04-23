假如大家已經看膩了空手道、拳擊、泰拳、MMA格鬥漫畫的話，今次介紹的作品可能會適合你。它以格漫界十分罕見的卡波耶拉（Capoeira/巴西戰舞）為主題，更採取寫實格鬥風格。故事情節超乎想像，打鬥動作卻非常札實，探討不同武術之間的微妙關係。那就是迫稔雄的《巴突克戰舞》（バトゥーキ）。

▍《巴突克戰舞》故事簡介

故事主角三條一里，在一個極其普通的家庭長大，吃著美味食物時會露出「傻乎乎」的滿足樣子，就跟一般小女孩無異。一里父母不時四處調遷工作，令一里經常搬家，身邊很少有真正長久的朋友。另外父母管教甚嚴，不允許一里參加社團活動，甚至設定門禁時間。這些都使小一里的內心中，總有着未知的孤獨感與束縛感。

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一天，在便利店被強盜襲擊的那個瞬間，她體驗了非常不可思議的身體本能——這就是，與她有關的名為解放的故事，拉開了帷幕。她決定打破規限，與朋友一起在公園跟謎一般的流浪漢學習「舞蹈」般的格鬥技巧。可是，殊不知一場悲劇即將降臨在一里身上。

女子高中生三條一里即將捲入重大風波，每天為著朋友家人奮戰，以卡波耶拉為武器挑戰其他武者，上演一場場的異種格鬥。與此同時，一里在每天的激鬥中結識到不同的朋友、戰友，使她的人生不再孤單.....

【以下內容包含劇透】【以下內容包含劇透】【以下內容包含劇透】

延伸閲讀：【巴西戰舞 Capoeira】與舞蹈合一的武術｜【Sport Capoeira】文化舞蹈武術於一身的競賽方式｜【名家】巴西柔術的崛起——Carlos Gracie

▍卡波那拉百科

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漫畫家迫稔雄原先以智謀賭博類漫畫《噬謊者》成名，今次首次創作動作格鬥漫畫卻表現得相當出色。原來迫稔雄自身是卡波耶拉習者，所以他在創作時才能十分得心應手，甚至在Youtube推出與漫畫連動的卡波耶拉教學影片。他特地在格鬥劇情之外，加入了大量卡波耶拉相關知識，絕對是「漫畫版卡波那拉百科全書」。

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例如漫畫中介紹了卡波耶拉的歷史及傳說；又介紹了卡波耶拉的不同流派特色︰安哥拉、耶吉歐納、當代。在刻劃打鬥技術時，角色們所用的招式大部份源於真實的卡波耶拉技術，作者更會解說動作當中的細節技巧，這種完全真實感令作品具有獨特的代入感，跟其他侃侃而談的格鬥作品截然不同。

除了打鬥外，作者對卡波耶拉的相關細節都作出了說明。例如樂曲背後的不同意義，不同樂器的用法及原理（甚至有一話教主角以木條、車軚、鐵線自製弓弦琴呢），圓環（Roda）的Jogo（對奕）規則等等。

假如你對卡波那拉感到興趣，卻又苦於無從入手，這部漫畫絕對能夠幫你補充相關知識。

▍兼取並容的異種格鬥 透過武術交流取強補短

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在劇情早段，一里受脅迫下跟全接觸空手道、合氣道、柔道、跆拳道習者進行對決，不同武術各有特色，對決時自然有著不同的火花。在對上合氣道時，一里為了限制對手的擒拿關節技，於是把對手帶到窄巷施襲。對上柔道時，一方面穿著輕便衣服化解對方的捉技，一方面利用對手不擅應對打擊技的弱點，以奇招逮住關鍵一擊。應對拳擊選手時，利用對方狙擊頭部的習慣，以倒立姿勢應付。不過這些都只是打鬥寫實而已......

驚喜在於化敵為友後，一里跟「對手」之間的技術交流。雖然一里以卡波耶拉為自己的格鬥技，但她為求進步並不把自己限於戰舞之內，反而是認識自身格鬥技的不足，然後透過交流學習去克服自己的弱點。甚至把空手道後旋踢的技術納為己用，改良卡波耶拉傳統招式「魟之尾」（Rabo de Arrula）中。

在小編眼中，世上並沒有完美的武術，不同武術有各自的專長及弱點。即使有門派拿出一本專書，說它有數千萬種技術，能夠應對所有情況，但人人生而不同，特長本質不可能完全一模一樣。與其窮極一門，不如坦白承認一門武術的短處，勇於參考別家武術的長處，兼取並容，取長補短。

總括而言，《巴突克戰舞》無論在主題還是思想風格上都帶給小編相當清新及驚喜的感覺，絕對是近年少有的格鬥漫畫佳作。

▍武備志—卡波那拉教學短片

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