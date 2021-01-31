卡波耶拉Capoeira｜WCF搏擊比賽介紹　不只演舞還兼顧打擊摔撻

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-01-31 00:01

提到Capoeira（卡波耶拉／巴西戰舞）的話，大家可能會存在一種誤解，以為它只是一種華而不實的舞蹈體操運動。其實Capoeira包含大量打擊、摔撻等技術元素，是不折不扣的傳統武術。今次便跟大家介紹一下，WCF的Capoeira 搏擊競賽方式。

Capoeira（中譯為「卡波耶拉」，俗稱為「巴西戰舞」）動作大開大合、著重腿擊。除了步法Ginga、側手翻Aú、倒立Bananeira、類似前踢的Benção等基本技術外，Capoeira亦有大量翻騰、旋轉、跳踢等等的高難度動作。而它獨特的民族音樂，令其演練起來時兼具動感與美感，這亦是Capoeira的魅力所在。

武備志曾有一系列影片介紹Capoeira的基本動作︰

但關於Capoeira的比賽，大家又知道多少呢？本文以World Championship on Sport Capoeira為例，介紹WCF的Capoeira競賽方式。

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▍WCF成立背景

世界卡波耶拉聯盟（World Capoeira Federation, WCF）是成立於2011年的國際非營利組織，旨在促進Capoeira作為一項全球運動，由世界各地來自於不同門派、團體的大師所組成。 WCF認為Capoeira是巴西的文化遺產，尊重其歷史根源和哲學。 WCF認為把Capoeira發展作為一種運動是優先的事項，以把其推廣至世界各地，連繫不同Capoeira團體及族群。

在2013年時，WCF舉辦了首屆World Championship on Sport Capoeira（運動卡波耶拉世界冠軍賽），並發展出一套完整而有系統的Capoeira競賽方式，自始這種比賽方式漸漸為各地Capoeira團體採用。繼2015年及2017年後，WCF在2018年5月11-12日，更於亞塞拜然首都巴庫舉行了第四屆的World Championship on Sport Capoeira。

▍World Championship on Sport Capoeira的比賽方式

根據2018年WCF新修訂的Capoeira比賽方式，WCF嘗試在Capoeira的表演性及搏擊性之間取得平衡，希望透過輕觸式的Capoeira搏擊競賽，表現出Capoeira絕不是單純的舞蹈或表演運動。詳細的比賽方式將在下文一一說明。

WCF比賽場上的概念圖。（圖片擷取自︰WCF）

比賽會在直徑4.5米的Roda（鋪墊的圓形賽場）中進行Jogo（對奕），Roda的兩側會站著兩排參賽者，他們會隨著Bateria（樂隊）演奏的音樂拍手伴唱。比賽場上會有一位主裁判，負責確保比賽進行，如宣告比賽開始、宣告比賽結束、判罰違規行為等。比賽場邊會有5名副裁判，不同裁判會按照參賽者不同方面的表現給予分數。

Capoeira比賽場上的樂隊。（圖片擷取自︰WCF）

Bateria由至少有3個Berimbau（巴西弓弦琴)）、1個Atabaque（由Jacaranda木頭所製成高筒狀的Afro-Brazilian手鼓）、2個Pandeira（巴西鈴鼓）、1個Agogo（阿哥哥鈴）以及4個歌手組成。在比賽中，Bateria會演奏輕快節奏的《SãoBentoGrande》歌曲。

比賽採取Regional（Capoeira風格之一）的風格和節奏進行，成人組別的比賽時間為45秒一回合，合共進行兩回合，中間休息1分鐘。在比賽期間，選手必須一邊維持Capoeira的步法，一邊以Capoeira的技法作出輕觸式（具自制力）攻擊、防守、摔掃技。當第一回合完結後，選手需圍繞Roda步行，直至休息時間完結。

▍華實兼顧的評分準則

+ 2 + 2 + 2

Capoeira的評分準則糅合了競技武術（競技空手道或WT跆拳道）及體操的計分方式，部分裁判會按照選手的合法打擊、合法摔技表現給分，部分裁判會按照選手動作的表現性、難度來給分。這樣既滿足了Capoeira的武術技撃、搏擊表現部分，亦滿足了Capoeira的藝術、華麗、技巧部分。

不同裁判就不同範疇評分。（圖片擷取自︰WCF）

5名副裁判會各自按照參賽者的「互動」、「閃躲」、「攻擊」、「動作變化」、「摔技與騰翻表現」進行五點量表的評分，回合結束時分數高者獲勝。

第一及第二名裁判︰ 按照選手「對奕及節奏」、「技術」、「競爭者的體格和道德」，每部分給予0-3分。 「對奕及節奏」包括︰比賽中的與對手的互動、動作的創造和流暢、動作與音樂節奏的配合、步法與動作的配合等。 「技術」包括︰正確的動作、動作的多樣性、正確的距離、安全的防守和躲避意識。 「競爭者的體格和道德」包括︰耐力、柔軟度、速度、平衡等。 第三名裁判︰ 按照選手的踢擊動作，逐一給分。 第四名裁判︰ 按照選手的步法及翻騰動作，逐一給分。 第五名裁判︰ 按照選手的摔撻表現，逐一給分。

簡言之，5名裁判之中，有兩名裁判負責給予表現性的分數，有三名裁判負責給予技擊性的分數。因此在Capoeira的比賽中，有時會出現技擊型選手勝過特技型選手的情況。

▍總結

小編就覺得單就觀感而言，目前的卡波耶拉賽刮確實是十分悅目。但就著技擊角度而言，輕觸式本身的界線實在太模糊了。有一些選手因為作出較具威力或侵略性的打擊妨礙到比賽的公平性。或者分成全接觸式Capoeira及表演式Capoeira會是另一種可行的方法。

不知大家對Sport Capoeira這種別具一格的比賽方式有甚麼看法呢？歡迎留言分享你的看法。

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