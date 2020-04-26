在家工作‧居家練習│羅天池教你三招泰拳MMA訓練動作

【武備志】這次邀請動作演員羅天池，為我們拍片分享。羅天池演戲以外，熱愛搏擊運動，多年來專注武術發展，曾奪得巴西柔術比賽冠軍。近年參與多套本港電影動作指導，今年由黃子華投資及主演的賀歲片《乜代宗師》，便由羅天池出任武指。這次他會分享三個可用於泰拳及MMA的動作教學，讓各位讀者可參考在家練習。

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「在家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛鍊肌力。這次我們邀請了動作演員羅天池，為我們拍攝「在家練習」系列短片，教授三個武術訓練動作。

這次先是示範一個連環拳擊組合，再配合Push Up(俯臥撑)的體能訓練動作。第二個是泰拳常見的提膝動作，這個動作主要用來抵檔對手掃踢。最後會教大家一個MMA運動員經常會練習的前後馬步轉換動作，訓練運動員在摔跤時有更穩的馬步。動作的細節，可點擊去片。

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(網上教學僅供參考，讀者練習宜根據身體狀況量力而為，如有疑問請諮詢專家建議。)

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