最近《打天下》讓空手道變了熱話，各位女角都受到關注。說起「格鬥女神」這個話題，其中一位有點年資的編輯就提起上一代的空手道女神，有「地上最萌空手道」稱號的小林由佳。

全接觸空手道女神

較遲接觸搏擊運動的讀者或者未有聽聞，但小林由佳在2005至2009年左右極受歡迎，除了因為她實力強橫之外，外表可愛當然亦是重點。

小林由佳於芦原會館西山道場訓練，為黑帶二段，畢業於目白大學人文學院心理諮詢系。在初中三年級時，她於2000年的「極真全日本青年錦標賽」上首次亮相。

說一下戰績，到2007年7月，她的全接觸空手道記錄為177勝22負， 41次冠軍、9屈居亞軍、6次名列第三。 她較多參加新極真會的比賽，2006年，身高只有150cm的她贏得了「新極真會第9回全日本女子空手道選手權」冠軍，之前也多次贏過高校女子賽冠軍。她也參加過女子MMA比賽組織中的空手道比賽，在2007年7月為止7 戰7 勝。

+ 3 + 2

雖然她於2012年起退役，但有說她有參與裁判工作，所以並未有完全離開空手道。以下是她過去比賽的影片以及「爆樽」片：

地上最萌空手道

她在2005年到2009年參與了很多的訪問及綜藝節目，在2007年也有推出寫真集與DVD，更有「地上最萌空手道」的稱號。2009年，她參演了《 High Kick Girl！》，並與主演的武田梨奈（Rina Takeda）有一場打戲，突顯了她全接觸空手道出身的抗打能力，算是演員彩蛋(1:11)：

實力與可愛並重的反差萌大概是個大賣點，例如有次有節目到訪她家，男主持人硬食她一拳，確實很重(4:02)：

從2008年開始在一家普通公司開始工作，並開始了自己的工作生涯後，她慢慢就於幕前淡出。

現時在何方?

有報道指她2014年考到了牙科護士的資格，現時應為牙科護士。在2017年有電視節目訪問她所在的道場，師範指她現時已結婚並已有兩個小朋友，有個美滿家庭：

看照片依舊清秀，雖然可能性低，但現時復出也會很受歡迎吧?

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