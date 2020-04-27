《打天下》中出現的金句「沒有正義的力量是暴力，沒有力量的正義是無能」，其實出自極真空手道創始人大山倍達先生。且讓我們回顧這位傳奇空手道大師的一生。

▍拜於「空手道之父」門下 成為日本空手道冠軍

大山倍達，1923年於東京出生（一說為日佔時期的朝鮮），9歲時被送往其姊在中國東北經營的農場，並跟當地農人習武，有傳為南少林拳中的「十八手」。

1938年，15歲的大山倍達遷往日本生活，並就讀航空訓練學校，準備成為空軍飛行員。他在校內開始接受拳擊和柔道的訓練，及後又在隨松濤流創始人船越義珍門下學習空手道。持續的艱苦鍛煉，讓大山倍達進步神速。及至17歲時，他已經獲取松濤館空手道黑帶二段，20歲時更考獲空手道四段，及柔道黑帶四段之佳績。

1945年，二次大戰結束，大山倍達回到日本，並追隨剛柔流空手道大師曹寧柱學藝。同年，他又於東京都天沼町成立「永和空手道研究所」，從事空手道的研究工作。

除卻肉體上的鍛煉，大山倍達亦在稍後時間考入了早稻田大學，主修體育科。讀書期間，他認識了吉川英治、尾崎士郎兩位著名作家，並對吉川英治所著的《宮本武藏》深有體會，有人甚至認為這本書從此奠定了大山倍達的世界觀。

1947年9月，大山倍達參加了日本戰後第一次的全國空手道選手權，並成為了其中的代表人物。不過，大山倍達卻認為這種形式的比賽，與他心目中的空手道相距甚遠。為了琢磨出一套更具實用價值的空手道體系，他去到千葉縣青澄山，展開為期十八個月的修煉。據聞他每天都會訓練十二小時，除了刻苦的體能鍛煉外，亦會以冥想等方法來鍛煉意志和心靈。待到他完成修行下山時，大山倍達整個人都已經脫胎換骨。

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▍創立極真會館 開創全接觸空手道流派

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1952年間，大山培達先後走訪美國各大城市，公開示範他的空手道技藝。純熟的技巧，加上過人的力量，為大山倍達贏得了「神手」美譽，可謂風頭一時無兩。

翌年，大山倍達回到東京成立他的第一個道館——大山道館。他把不同武術流派的技法，糅合到自身的空手道體系之中，為日後成形的極真空手道奠定了基礎。而他的美國弟子Bobby Lowe則在1957年，於夏威夷成立首間大山道館海外分館。

從1963年起，大山倍達就開始為自己的空手道體系籌備一個世界性總部。該總部最後落戶東京，並在1965年正式啟用，其全名為「國際空手道連盟 極真會館」，而極真會體系則成為了日本空手道界的新興一員。

▍全接觸空手道揚名國際 大山倍達名留青史

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極真會屬於全接觸式打擊的空手道（Full contact karate），相當重視搏擊訓練，亦不介意吸收其他武術的特長。例如在1964年，泰拳界便曾邀請日本空手道界去泰國進行交流，結果只有極真會館的大澤升等三人應約。他們在曼谷參加組手訓練，並學習雙方不同的揮拳技巧，取得了不俗的訓練成果。

這種開放及務實的態度，讓極真會館的規模在往後數十年間不斷擴大。歐洲、南美、非洲、中東等地，都相繼成立了極真會館的分館，學員超過一千萬人，乃世界上最大的武術組織之一。

1991年11月 ，第5屆「公開錦標賽．全世界空手道選手權大會」開幕(東京體育館)，本次共有105國、250名選手參戰。大山倍達則在會中示範了人生中最後的一次演武－－「円転掌の型」。

1994年4月26日 大山倍達於聖路加醫院病逝，享年71歲。

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綜觀大山倍達一生，除卻創立極真會館的成就外，他對普及整個空手道文化亦作了不朽貢獻。例如他在1958年出版的「What is Karate？」，便是日本第一部以全英語寫成空手道書籍。結果此書在海外牽起熱潮，大山也因此再度前往紐約傳藝。

時至今日，極真會按著不同傳人的取態和專長，被分成了多個支流，甚至新增了許多不同技術，如寢技等。但究其根本，卻依然承襲自大山倍達所開創的極真會館精神。大山倍達的名字，將繼續在全球武術界發光發熱。

▍大山倍達相關文化作品

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日本漫畫家梶原一騎以大山倍達一生作為題材，創作出寫實系武術漫畫《極真派空手道》，使極真空手道深入民心。作者梶原一騎原是專責武術運動的體育記者，他亦是國際空手道極真會館的三段弟子。所以當大山倍達尚未成為日本武術界的「明星」時，他就已經與之進行過深入訪談，並從他身邊的人搜集了大量資料。

時至今日，雖然文藝界已經推出了不少有關大山倍達與極真會的作品（例如《刃牙》裡的愚地獨步，便是以大山倍達為原型），但沒有一個能夠企及本作的影響力——《極真派空手道》，堪稱是歷史上最成功的極真派漫畫。

此外，大山倍達先生的傳奇一生亦被改編成多部電影，如1975年的《けんか空手 極真拳》、《けんか空手 極真無頼拳》，1977年的真人版《極真派空手道》，以及2004年韓國製作的《風鬥士》等。

▍大山倍達名言錄、座右銘、道場訓

大山倍達名言錄：

一）頭低、目高、慎言，顧及他人利益，以孝道為先。 (低頭代表謙卑、目高代表眼光及志氣要遠大、慎言代表禮儀，凡事要顧及他人利益，萬事以孝道為先。)

二）沒有正義的力量是暴力，沒有力量的正義是無能。

三）沒有實踐，就得不到印證， 沒有印證，就得不到信任， 沒有信任，就得不到尊重。

十一座右銘：

一) 武道始於禮亦終於禮. 為此, 必須常懷真誠之心, 以禮待人。

二) 追隨武道如同攀登峭壁, 要不斷向上,永無止息, 並須專心致志做好手上工作。

三) 在任何事中應爭取主動. 經賞嚴防受私慾及魯莽之左右而行事。

四) 即使如武道家輩, 金錢之地位雖不容忽略, 但決不能戀棧其中。

五) 武道以姿勢良否為中心. 何時也應當保持姿勢正確。

六) 武道始於千朝, 而完善於萬夕不懈之磨鍊。

七) 在武道中, 反省乃智慧之根本. 對自身行為多加注意實為得以進步之良策。

八) 天下武道之本質與目的如一. 於艱苦鍛鍊的烈火中, 一切貪慾均將燃燒殆盡。

九) 武道始於點而終於圓. 直線亦從此一道理而生。

十) 武道之真義只能從經驗中明瞭. 在此中經歷何等艱辛險阻亦應永不言退。

十一) 切記, 在武道中, 對人與事常懷信任及感恩之情者,必將獲回報。

道場訓：

一）我們要磨練身心，養成堅固不拔的精神。

二）我們要將武學之精髓發揮至極致，養成隨機應變之敏捷身手。

三）我們要以誠實剛健為本，培養出戰勝自我的精神。

四）我們要尊師重道，舉止有禮，不可有耀武揚威之心。

五）我們要尊重各宗教信仰，不忘謙讓的美德。

六）我們要每日努力不懈，提高自我智性和體力。

七）我們將會終生修鍊空手道，追尋和實踐極真之道的真蹄。

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