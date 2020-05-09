【甄子丹之母】太極名家麥寶嬋　成就一代功夫巨星之路

明天是母親節，【武備志】先祝各位母親身體健康，生活愉快！ 傳統武術名家，很多是師承父親，但當中亦有師承母親的例子。這次為大家介紹太極名師麥寶嬋，她便是動作巨星甄子丹和甄子菁的母親，亦是美國第一代推廣中國現代武術的教練。麥寶嬋多年來從事武術教學，曾獲《黑帶》雜誌選為二十世紀最有影響力武術大師之一。

為了照顧家庭，母親可謂勞碌一生，而對不少人來說，母親也是人生的重要啟蒙和典範。今天介紹一位武學名家，她除了在武術上桃李滿門外，更把畢生所學教導兒子，讓兒子能憑真功夫好身手闖影壇，晉身一線動作巨星之列。她便是動作影星甄子丹母親，太極名師麥寶嬋。

(左起）麥寶嬋與女兒甄子菁及長子甄子丹。（麥寶嬋太極武藝協會FB專頁）

武術運動轉型時期的武術家

麥寶嬋是美國第一代中國現代武術教練，師從傅永輝(北方五虎之一，八卦掌大師傅振嵩兒子)和李天驥，精通太極拳、北少林功夫。七十年代是中國傳統武術向現代武術運動轉型的時期，中國在經歷長年禁武後，政府開始讓傳統武術朝現代武術運動發展，麥寶嬋是其中適逢其事的武術家。1975年麥寶嬋一家移民美國在波士頓，成立武館「中國武術研究所」，1984年奪得武漢第一屆國際太極拳(劍)比賽金牌，並於1995年創立「麥寶嬋太極武藝協會」，亦為美國國立中國武術聯合會創始人之一。她於1994年和1995年被《內家功夫》、美國《黑帶》雜誌選為年度武術家，更於2000年獲《黑帶》雜誌選為二十世紀最有影響力武術大師之一。

據甄子丹個人自傳《問丹心》所述，甄子丹在廣州出生，兩歲隨父親甄雲龍來港，一家三口分隔兩地，不知何時團聚。那時甄子丹年齡尚幼，雖仍未感受與母親分離之苦，但仍記得每隔幾周收到母親來信，書信內容對他關懷惦念，溢於言表。而與兒子分離那九年歲月，麥寶嬋唯有借練功作精神寄托，靠練功凝聚信心和力量。

甄子丹憶述九歲那年返回內地，是他懂事以後首次與母親相處。母親除了對他呵護備至外，還帶他拜會師公傅永輝。直到妹妹甄子菁出生一星期後，母親接獲批准來港消息，一家人再次團聚。

【點圖觀看甄子丹幼時和母親的照片】

「苗翠花」與「方世玉」

來港後，麥寶嬋於觀塘月華街公園開授徒，學生人數愈來愈多，年僅十歲的甄子丹擔任小助教，不用上學的日子，便每朝清晨五六點隨媽媽上課授徒。在平日上學前，麥寶嬋也會於清晨五點把甄子丹叫醒，要他壓腿、鬆筋和練功。那時甄子丹叫苦連天，一邊哭一邊盡力伸展一字馬，若有做錯媽媽便手執木劍「家法伺候」。甄子丹憶述這時間母親像「苗翠花」，自己儼如「方世玉」。

1975年麥寶嬋一家移民美國，在當地開館授徒。但因武館的標誌設計和名稱，給人雞蛋裡挑骨頭，誣指武館名稱要包攬中國武術，還對手持雙劍、腳踏八卦的標誌誣指她要「踩住成個八卦門」，更有好事之徒來鬧事，擲石頭毀壞武館。但麥寶嬋仍然能屈能伸，刻苦經營，終得到大家認同，並將習武之風國際化，吸引不少洋人來拜師學習國術。

七十年代李小龍熱，甄子丹也是其中粉絲。有次媽媽未到，他頑皮拿雙截棍模仿李小龍，怎料揮舞時其中一截棍飛脫，打得在場一個女徒弟受傷大哭，闖下大禍而給媽媽大罵一頓。

【延伸閱讀】

北京武術隊：李連杰甄子丹曾在此短暫相遇 國產功夫影星的少林寺

向母親致敬——記南北兩母親武術家

【武打星蹤】袁祥仁：喜歡拍出觀眾愛看的動作電影

+ 6 + 5 + 4

母親勸甄子丹赴北京學武

青少年的甄子丹痴迷武術，以致荒廢學業，後來更一度離家出走，流連龍蛇混集之地。十六歲時有一天收到母親來電，告訴他早前有北京武術隊教練來美國交流時，見過子丹的身手，認為他很有武學潛質，提議甄子丹隨他們回京參加國家武術隊受訓。在母親諄諄善誘下，甄子丹迷途知返，雖未獲正式取錄，但遠離是非之地出發到北京，並在母親幫忙說情下，獲國家武術隊破例取錄，收他為隊中業餘體校一分子。

在國家武術隊兩年的訓練後，甄子丹返回美國，憑母親早年積下的人緣，讓子丹認識了他在影壇的師傅袁和平，並造就他加入戲行的機緣。

是緣麥寶嬋與甄雲龍在廣州交響樂團認識，父親拉小提琴，母親是女高音。在香港那段日子，麥寶嬋早上教拳，晚上到美麗華酒店當女高音演唱，適逢袁家班也同台演京劇，藉這緣份幾位袁家班成員跟麥寶嬋學功夫，促成甄子丹後來認識袁和平。

在由北京返回美國之際，麥寶嬋致電兒子，告訴他袁和平即將開拍一部關於太極拳的功夫電影，希望找新人演出，並提議兒子路經香港時與袁和平見面試鏡。在面試時，袁家班要子丹施展渾身武藝，結果兩星期後袁和平決定簽甄子丹，甄子丹正式踏入戲行，拍攝第一套主演電影《笑太極》。

因為母親麥寶嬋早年為甄子丹打下很好的武術根基，並引導兒子方向，加上子丹的努力和際遇，終成為現在炙手可熱的國際武打巨星。而除了甄子丹外，麥寶嬋幼女甄子菁亦幼承庭訓，現在也是一名傑出武術運動員、美國著名動作片演員。