【UFC】Khabib父親昏迷住院　McGregor和Dana White發聲明慰問

據報道，現任155磅UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov的父親Abdulmanap Nurmagomedov上周因病轉移到莫斯科的一家軍事醫院，現時正處於昏迷狀態。

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消息指Abdulmanap在兩星期前因肺炎和流感症狀而在達吉斯坦入院進行新型冠狀病毒檢測，雖然結果呈陰性，但之後Abdulmanap因心臟不適和病情變得嚴重而轉送莫斯科。

Khabib的練習夥伴Islam Makhachev在社交媒體直播中確認了這消息，並指Abdulmanap情況危重。

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現年57歲的Abdulmanap除了是UFC冠軍Khabib的父親外，亦同時是他的總教練。Abdulmanap是俄羅斯著名的摔跤和桑搏(Sambo)教練，在Khabib 28戰全勝和成為UFC冠軍的路上擔任了重要的角色。

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消息流出後，綜合格鬥界都大表關心。UFC主席Dana White就在UFC官方網站上發出聲明以支持Khabib與他的家人。

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Abdulmanap Nurmagomedov是一位真正的武術家，他一生都貫徹著尊嚴、榮譽和尊重。他同樣以這個價值觀從小教導他兒子，世界冠軍Khabib，並在他的選手生涯中一直擔任他的助手。我知道Khabib與他父親的關係非常密切，聽到他的現況我感到非常難過。我的心一直與Abdulmanap和Nurmagomedov家人一起，共度這個難關。 Dana White

而雖然Conor McGregor一直與Khabib不和並經常惡言相對，更在數天前才與Khabib隔空罵戰，但在McGregor獲知Khabib父親病危的消息後，他也在社交媒體上出文慰問，向Abdulmanap和Nurmagomedov家人表示敬意。

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

我為Abdulmanap Nurmagomedov的康復祈禱。他在各個武術界別栽培的世界冠軍比我們知道的要多。一個真正的武術天才！這晚的消息讓我感到非常難過。 我誠心為Nurmagomedov家人祈禱。 Conor McGregor

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