【MMA】McGregor 地圖嘴炮橫掃輕量級　Khabibi不甘示弱反擊

Conor McGregor 顯然已在準備下場比賽，在未知對手的情況下，他決定以「地圖嘴炮」一次過橫掃四位潛在對手。
這位愛爾蘭超級巨星周一在社交媒體上發炮轟炸了剛擊敗了Tony Ferguson 而成為新任臨時冠軍的Justin Gaethje，以及其老對手Khabib Nurmagomedov。
其實Conor McGregor 與Justin Gaethje之前也有傳過會打一場，但都只聽樓梯響。當時Tony Ferguson 預計跟Khabib Nurmagomedov 打冠軍戰，正在連勝的Justin Gaethje 就和Conor McGregor 拉上關係。但最後因疫情影響，Gaethje 頂替了Khabib，並在上周跟 Tony Ferguson比賽中贏得漂亮一仗。
「Justin Gaethje 我要把你的牙齒當項鍊戴上」
Conor McGregor 在社交媒體點名 Justin Gaethje 說：
Justin，一個只懂抱著人大腿的人沒有危險可言(指Khabib)，試著跟真正的威脅來一場吧，這正是您想要的。我會他X的屠宰你。我要把你的牙齒當項鍊戴上身。說我當爸的技巧有問題？你死定了。
早在去年9月，Gaethje回應了McGregor 在社交媒體上的評論，稱他是「一個垃圾人類、父親和丈夫」，顯然，Conor McGregor 記著了。
雖然McGregor 很想跟Gaethje打，但現時UFC安排了Gaethje 對上正式冠軍 Khabib Nurmagomedov ，以統一腰帶。不過McGregor 一向少理：
粉絲是這運動的根本！我是不想在沒有粉絲的情況下打，但因為現場沒有背景音，我會享受聽到打在他們身上的聲音。下一場我將和 Justin 打，因為Khabib是這運動中最會逃避的人。我保證
「Khabib Nurmagomedov 你應該感到尷尬」
Khabib Nurmagomedov 當然也在McGregor 的炮火之中：
Khabib ，您絕對應該感到尷尬，就像往常躲著，像老鼠一樣。 正如我已經說過很多次。 正如已經看到很多次了。 可以確認一直以來所知都是真的。「沒有評論」，哈哈。 在真正的戰鬥面前應感到羞愧。
那句「沒有評論」是指，當Gaethje擊敗Tony Ferguson後，Khabib在社媒體即時打了「沒有評論(No comment)」，其實可以詮釋為對兩者激戰的敬意，當然嘴炮王McGregor不是這樣看。
但Khabib沒有Justin Gaethje那麼仁慈，他立即在社交媒體中發炮還擊：
是呀，我們記得你，你(被我降服)那時超友善呢，別這麼假。
抱大腿? 你不記得我打到你倒地嗎，還是你喝醉了才發文? 我在立技中擊倒你，在摔跤弄倒你，在寢技中完全制服了你，讓你抓空氣，還投降了。最後，別忘你在比賽中對我說「這只是生意」
在UFC 229中 Khabib 擊敗了McGregor，並在賽後發生衝突。在比賽中途McGregor曾對Khabib 說賽前的那些挑釁說話「只是生意一部份」。
Tony Ferguson與 Dustin Poirier
其實在炮轟 Gaethje和Khabib之前，McGregor 先評論了Tony Ferguson的失利，還順道轟炸排名上升中的老對手 Dustin Poirier。
我愛Tony。我們在Paradigm sports代表他時的工作做得很好，但我卻被背叛了。 只是他的架構和準備工作令人尷尬。 他的方法和談話都很幽默/令人愉快，但他從來沒有大家以為有的高水平。 雖然很「硬淨」。
Tony Ferguson 在UFC 249延期後仍堅持減重計劃，換言之加上周日的比賽的話，一個月內要進行兩次巨量減重，直接影響到他在今場比賽的發揮。
“Championship🥇Weight” Official Weight: 155lbs #ufc249 Recovery🌱Dayze An Do It Again, Practice Weight Cut Complete ✔️ @vitagoods Scale On Point 💯 Tool🧰Box, Many Thanks To All My Supporters 💪🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/hBEwqfRgXp— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) April 17, 2020
Tony Ferguson 在幾日後有所回應：
McGregor 你還是我的婊子。就Audie(McGregor經理人)所說，你從來沒有代表過我。就算有你也只是為我工作，和替我拿著錢。飲少點酒吧孩子。
而McGregor 亦沒放過2014年跟他打過的老對手，上次剛挑戰冠軍Khabib失敗的Dustin Poirier：
當Tony Ferguson恢復過來，Tony Ferguson就會和Dustin Poirier打。 如果是這樣，如果不作任何改變，Dustin 會擊敗他。 但這不會發生。 Dustin 是個不錯的選手，但將會再次被擊倒在地。 贏幾場，然後被打倒。 重複又重複以上循環，這就是Dustin 的職業生涯。
最後McGregor說當打完155磅後，就會到170磅作賽。雖然現時未知McGregor 下場比賽是誰，但現時他應該能在夏季回歸。當然McGregor想要挑戰腰帶，但現時因為要排隊，所以再戰一場才挑戰冠軍的機會亦很大。