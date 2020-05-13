【MMA】McGregor 地圖嘴炮橫掃輕量級　Khabibi不甘示弱反擊

Conor McGregor 顯然已在準備下場比賽，在未知對手的情況下，他決定以「地圖嘴炮」一次過橫掃四位潛在對手。

這位愛爾蘭超級巨星周一在社交媒體上發炮轟炸了剛擊敗了Tony Ferguson 而成為新任臨時冠軍的Justin Gaethje，以及其老對手Khabib Nurmagomedov。

其實Conor McGregor 與Justin Gaethje之前也有傳過會打一場，但都只聽樓梯響。當時Tony Ferguson 預計跟Khabib Nurmagomedov 打冠軍戰，正在連勝的Justin Gaethje 就和Conor McGregor 拉上關係。但最後因疫情影響，Gaethje 頂替了Khabib，並在上周跟 Tony Ferguson比賽中贏得漂亮一仗。

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「Justin Gaethje 我要把你的牙齒當項鍊戴上」

Conor McGregor 在社交媒體點名 Justin Gaethje 說：

Justin，一個只懂抱著人大腿的人沒有危險可言(指Khabib)，試著跟真正的威脅來一場吧，這正是您想要的。我會他X的屠宰你。我要把你的牙齒當項鍊戴上身。說我當爸的技巧有問題？你死定了。 Conor McGregor

早在去年9月，Gaethje回應了McGregor 在社交媒體上的評論，稱他是「一個垃圾人類、父親和丈夫」，顯然，Conor McGregor 記著了。

雖然McGregor 很想跟Gaethje打，但現時UFC安排了Gaethje 對上正式冠軍 Khabib Nurmagomedov ，以統一腰帶。不過McGregor 一向少理：

粉絲是這運動的根本！我是不想在沒有粉絲的情況下打，但因為現場沒有背景音，我會享受聽到打在他們身上的聲音。下一場我將和 Justin 打，因為Khabib是這運動中最會逃避的人。我保證 Conor McGregor

「Khabib Nurmagomedov 你應該感到尷尬」

Khabib Nurmagomedov 當然也在McGregor 的炮火之中：

Khabib ，您絕對應該感到尷尬，就像往常躲著，像老鼠一樣。 正如我已經說過很多次。 正如已經看到很多次了。 可以確認一直以來所知都是真的。「沒有評論」，哈哈。 在真正的戰鬥面前應感到羞愧。 Conor McGregor

那句「沒有評論」是指，當Gaethje擊敗Tony Ferguson後，Khabib在社媒體即時打了「沒有評論(No comment)」，其實可以詮釋為對兩者激戰的敬意，當然嘴炮王McGregor不是這樣看。

但Khabib沒有Justin Gaethje那麼仁慈，他立即在社交媒體中發炮還擊：

是呀，我們記得你，你(被我降服)那時超友善呢，別這麼假。 Khabib

抱大腿? 你不記得我打到你倒地嗎，還是你喝醉了才發文? 我在立技中擊倒你，在摔跤弄倒你，在寢技中完全制服了你，讓你抓空氣，還投降了。最後，別忘你在比賽中對我說「這只是生意」 Khabib

在UFC 229中 Khabib 擊敗了McGregor，並在賽後發生衝突。在比賽中途McGregor曾對Khabib 說賽前的那些挑釁說話「只是生意一部份」。

Tony Ferguson與 Dustin Poirier

其實在炮轟 Gaethje和Khabib之前，McGregor 先評論了Tony Ferguson的失利，還順道轟炸排名上升中的老對手 Dustin Poirier。

我愛Tony。我們在Paradigm sports代表他時的工作做得很好，但我卻被背叛了。 只是他的架構和準備工作令人尷尬。 他的方法和談話都很幽默/令人愉快，但他從來沒有大家以為有的高水平。 雖然很「硬淨」。 Conor McGregor

Tony Ferguson 在UFC 249延期後仍堅持減重計劃，換言之加上周日的比賽的話，一個月內要進行兩次巨量減重，直接影響到他在今場比賽的發揮。

“Championship🥇Weight” Official Weight: 155lbs #ufc249 Recovery🌱Dayze An Do It Again, Practice Weight Cut Complete ✔️ @vitagoods Scale On Point 💯 Tool🧰Box, Many Thanks To All My Supporters 💪🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/hBEwqfRgXp — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) April 17, 2020

Tony Ferguson 在幾日後有所回應：

McGregor 你還是我的婊子。就Audie(McGregor經理人)所說，你從來沒有代表過我。就算有你也只是為我工作，和替我拿著錢。飲少點酒吧孩子。 Tony Ferguson

而McGregor 亦沒放過2014年跟他打過的老對手，上次剛挑戰冠軍Khabib失敗的Dustin Poirier：

當Tony Ferguson恢復過來，Tony Ferguson就會和Dustin Poirier打。 如果是這樣，如果不作任何改變，Dustin 會擊敗他。 但這不會發生。 Dustin 是個不錯的選手，但將會再次被擊倒在地。 贏幾場，然後被打倒。 重複又重複以上循環，這就是Dustin 的職業生涯。 Conor McGregor

最後McGregor說當打完155磅後，就會到170磅作賽。雖然現時未知McGregor 下場比賽是誰，但現時他應該能在夏季回歸。當然McGregor想要挑戰腰帶，但現時因為要排隊，所以再戰一場才挑戰冠軍的機會亦很大。