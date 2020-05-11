【UFC 249】Ferguson證實眼眶骨折　認識搏擊常見眼傷的成因後果

UFC 249結果不似預期，「法鷹之戰」不能如願，就連Ferguson 亦被Gaethje 擊至變成「血人」落敗，Ferguson 送院後證實「眼眶骨折」。眼眶骨折在搏擊運動十分常見，但你又知道它的成因嗎？原來後果可以十分嚴重......

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昨天UFC 249的主賽非常精彩，最終以Justin Gaethje 以五回合TKO擊敗「賽前大熱」Tony Ferguson 的方式落幕。

雖然「結果不似預期」，但Ferguson在比賽中展示了頑強的鬥志，以及驚人的「抗打能力」。他全場總共吃下Gaethje 100記頭部重擊，只能夠說Tony在第五回合還能堅持站著，那已經是很了不起了的事。

可是，這份「熱血拼搏」的背後，往往卻是拳手以「身體不斷遭受傷害」作為代價換來。再次帶出搏擊運動的本質︰「The Hurt Business」（互相傷害的運動）。

（圖片擷取自︰Tony Ferguson Instagram）

賽後Ferguson 送院治理，證實眼眶骨折。幸而從Ferguson 的社交媒體內容可見，他的情況並不算十分嚴重。

「眼窩骨折」在搏擊運動十分常見，但你又知道後果其實可以十分嚴重嗎？

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▍先認識眼窩結構︰四面牆的金字塔

眼眶（Orbit）是一個類似四邊錐形的骨腔，主要由上頜骨顴骨、篩骨等7塊構造精密的小骨組成四壁構成。

大家可以把眼眶想像成「被四面牆壁包圍的金字塔」一樣，內裡容納了眼球、脂肪、肌肉、神經、血管、分泌組織等。左右各一，互相對稱。

成人眼眶深約4至5厘米，體積約為30毫升，其中眼睛佔6.5毫升左右。眼眶除了外側壁比較堅固外，其它三壁骨質均非常薄，內側及底部的兩塊小骨更是薄於0.5毫米。

外側壁由蝶骨的大翼，顴骨構成。外側壁雖然最為堅固，但僅能保護眼球的後半部，眼球的前半部突出在外，仍容易遭受外界的傷害。

上壁與前顱凹、額竇相鄰。下壁與上頜竇相鄰。眼窩底部的上頷骨很弱，外傷時易造成破裂性骨折（blow-out fracture）

內側壁與篩竇、鼻腔相鄰，由非常薄的篩骨覆蓋。因此，眼窩蜂窩性組織發炎時，通常也會造成篩竇發炎。而鼻竇的感染也常常會跑到眼窩去。

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▍眼眶骨折︰牆裂或倒下了，眼組織移位

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眼眶骨折通常是因為眼球被大於眼眶的物體撞擊所致，例如︰棒球、球類、拳擊、車禍等。當眼球附近受到撞擊時，為了避免眼球破裂，眼眶結構會將撞擊的力量卸往下方及內側，所以這些部位最容易發生骨折。這類損傷被稱為「爆裂性骨折」。此種骨折也可發生於眼眶的側壁或眶頂。有時，眼球壁或眼外肌可在外力作用下進入骨塊裂縫中，形成嵌頓（醫學術語，即「卡住」的意思）。

大家可以想像成一間充滿半固體物（即眼組織）的房間，當一面牆壁出現裂縫時，裡面的物體便往那面牆擠壓。假如牆壁破裂時，房內的半固體甚至會破牆而出。當眼組織出現移位時，便會影響到眼部的功能。

爆裂性骨折有時可導致複視、眼球凹陷、下轉不能，同時可有面頰部、上嘴唇感覺減退或疼痛等感覺異常，常為眶下神經損傷所致，有時可出現皮下氣腫。若眼外肌嵌頓在骨縫中不能靈活運動，可導致眼球出現雙眼複視。嵌頓的肌肉在健側眼望向物體時會阻礙傷側眼球向目標移動。若眼眶基底骨折時氣體從鼻或鼻竇進入眼周圍組織，會發生皮下氣腫，特別在患者擤鼻涕時。

簡單來說，眼眶骨折的症狀包括︰骨折急性期表現（出血、水腫、瘀斑、氣腫等）、眼球內陷畸形、眼球運動障礙、複視、視力障礙、眶周麻木等。

眼眶骨折後果可大可小，假如眼球內部出血，甚至視網膜破裂或脫落，情況嚴重的要施行緊急的視網膜修補手術，否則有機會失明。另外，假如眼內結構受傷，或會使瞳孔永久放大，喪失瞳孔自動收縮擴大的「光圈」功能。

醫生一般會為患者進行電腦斷層掃描（Computed Tomography，簡稱CT）以觀察眶緣和眶壁骨折以及軟組織損傷的具體情況。

雖然較輕微的骨折症狀會隨時間減退或消失，但較大的骨折卻可能需要接受手術來矯正。一般來說初期採保守療法，待眼周腫脹較消之後，再次評估複視、眼窩內陷的程度，或是破裂範圍過大已達開刀門檻，在傷後兩周內安排眼窩骨復位手術，先將下陷的眼窩內容物以及眼周肌肉復位，再使用人工骨修補骨折部位。

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歷來不少拳手都曾經因練習或比賽而出現眼眶骨折，如Conor McGregor、Donald Cerrone、Matt Mitrione、Anthony Pettis、Molly McCann、Miesha Tate等。幸而他們都能夠順利康復，重新回到拳手生涯當中。

最後希望Tony Ferguson能早日康復。

參考資料︰

中國醫藥大學醫學系解剖科 & 中國醫藥大學附設醫院放射部，醫學影像學習園地

香港中文大學眼科中心

淺談外傷性視神經病變及眼窩骨折

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