Netflix將於今年6月，推出新版《刃牙》動畫的第二季。今次的故事將會以「中國大擂台賽篇」為主軸，範馬刃牙一行人遠赴中國，參加百年一屆的「海皇大賽」，分別與郭海皇及阿里之子進行終極對決。回想起自1991年開始的《刃牙》系列，它可說是最成功的「魔幻現實系」格鬥作品。而上世紀的不同格鬥名人，包括李小龍、阿里、大山倍達、塩田剛三、力道山等，亦在書中擔當了重要角色。可以講，《刃牙》的心路歷程，就是日本近代武術潮流的一道縮影。

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地上最強生物

承接上一季「最凶死刑犯篇」的劇情，刃牙因中了柳龍光的「毒手」而變得日漸衰弱。烈海王為了救他，遂帶他去到一海之隔的中國尋找醫方。與此同時，中國也召開了百年一屆的「大擂台賽」，決出「海皇」的銜頭誰屬。

為了學習到治療之法，傷痕壘壘的刃牙也踏上擂台，並與一眾同行者組成了日美聯合隊，與中國隊交戰。而刃牙的父親範馬勇次郎，則把全副眼光放在年過百歲的郭海皇身上，誓要挑戰中國武術四千年來的巔峰奧秘。

另一方面，「神之子」阿里Jr為了與刃牙爭奪梢江的芳心，並證明自己才是新世代最強人物。兩人相約在「大擂台賽」後展開終極對決。

誰才是真正的「地上最強生物」，即將揭曉……

睽違兩年，Netflix的《刃牙》動畫版終於推出第二季，預計在今年6月4日上架。

最強力量VS最強技巧

本季動畫預計在今年6月4日，於Netflix上架。按目前的預告顯示，除了刃牙、範馬勇次郎及烈海王外，其他熟悉的角色，包括涉川剛氣、愚地獨步、範馬傑克等都會繼續登場。當然，本季重心還是落在了「海皇大賽」的不同參加者之上。其中尤以範馬勇次郎與郭海皇的對決最令人期待。亦是繼涉川剛氣與愚地獨步的地下場比試後，另一次經典的「剛VS柔」大戰。

依照漫畫設定，範馬勇次郎擁有地球上最強的肉體。自他練成「魔鬼的背肌」後，與人較技幾乎再沒有用過武術技巧（僅在面對原始人皮可時被迫使出了技巧），單憑肌力便足以橫行世界。而郭海皇則完全相反，他年輕時不斷追求變得強壯，甚至自詡為全中國最結實的男人，結果卻敗在了一名精通「技巧」的老叟之下。為此，他重新學習，向著截然不同的方向進發。百載過後，他已經瘦弱得連碗筷的重量也感受到，「技巧」也隨之大成，更被稱為中國武術四千年來第一人。

雖然由始至終，作者都沒有明確交代郭海皇所研習的武術。但根據上面的描寫，再加上他與範馬勇次郎對決時所用的「消力」和「鬆勁」，可以推敲他實乃一名內家拳的高手。而他最後用上的「花招」，亦在顯示他對內息的控制。配上「中國武術四千年第一人」的頭銜，可以見到作者板垣惠介有意將內家拳法或「以柔制剛」的拳理，描繪成中國武術最精要之處，這大抵亦是當時外國社會普遍的理解。

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+ 6 + 5 + 4

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由《刃牙》細看近代武術觀的演變

事實上，《刃牙》系列的演變，本身就反映著日本乃至國際社會的武術潮流更迭。正如文首所述，《刃牙》起初的設定，是嘗試將不同界別的武術名人共濟一堂，以此探索「強者」的定義。因此漫畫的人物，大部份都是以現實中的武術宗師為原型，例如範馬勇次郎的名字，便是取材自日本拳擊先驅渡邊勇次郎，而其外形則是向史泰龍的Rambo及李小龍致敬。

至於愚地獨步和涉川剛氣，則分別借鏡了極真空手道創始人大山倍達，以及合氣道創始人植芝盛平的弟子塩田剛三。愚地獨步的兒子愚地克巳，則是「新極真會」的著名成員冢本德臣。另外，「疵面」花山薰則是取材自日本黑道「愚連隊」的重要人物花形敬。甚至連一些次的角色，都有其原型。例如被範馬傑克擊敗的亞歷山大卡雷，便為俄羅斯的傳奇摔跤運動員Aleksandr Karelin。

【點擊圖片了解文中所述的人物】

+ 7 + 6 + 5

而為了讓這些橫跨各個界別的人物可以同台競技，板垣惠介在早期的故事中多次宣稱，真正的搏擊必需是無規則、決生死。這樣才能測試到誰是世界上真正的最強武者。因此《刃牙》起初的風格，其實是較為貼近傳統武術。上文提到的主要人物，便大多是來自傳統武術流派。而後期的「原始人篇」及《刃牙道》，更開宗明義闡述古代武者擁有著現代人無法想像的身體能力。

但隨著現代搏擊的蓬勃發展，板垣惠介的寫作風格亦有所改變。畢竟搏擊運動的實力，的確是有目共睹。例如在《刃牙道》的結局篇，刃牙便向宮本武藏說明：

現代格鬥比賽雖然不是殺人的戰鬥，但近代格鬥技完全能夠用來殺人

「學無前後，勝者為王」。這或許就是《刃牙》在21世紀武術界的取態。

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