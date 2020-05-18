蔡李佛以「穿、拋、掛、捎、插」五種捶形聞名世界，而受電影影響，許多人都以為蔡李佛的招式，必定大開大合，以鞭手為主。「蔡李佛趙民安國術會」的趙民安師傅，研習鴻勝蔡李佛多年，更曾參加過不同擂台賽事。今次他就會為我們講解，蔡李佛當中不同的攻防手法。

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穿捶：

穿捶是蔡李佛當中的直線攻擊手法，如同以手掌穿入對方面門一般。如果對方防禦的手太弱，那就可以用穿捶順勢頂開，直接攻入。但若然對方守得夠穩，那我就要先用另一隻手拍開他的防線，再行穿入，是為「拍開穿攔」。

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+ 5 + 4 + 3

拋捶：

拋捶屬蔡李佛的近身功夫，拋捶路線類似於拳擊的下勾拳，施展時要配合腰力撞開對手，並且要懂得兩邊走。如果直接正面迎敵，很容易就會被擊中面門。因此拋捶跟穿捶一樣，需要用另一隻手破開對方的攻擊，再以拋捶攻入。

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+ 5 + 4 + 3

掛捶：

掛捶是以手背進行攻擊的動作，可以分成兩種打法。第一種是單純用手的力量，由內向外拋物線般敲擊對方手臂。另一種是運用上全身的力量，攻擊對方頭部或者軀幹。後者要配合腰馬的轉動，才可以讓手臂擊中對方身體，這亦是蔡李佛大部份招式的要點。

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+ 4 + 3 + 2

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捎捶：

捎捶可說是蔡李佛當中最為知名的一式，盡顯了其大開大合的特色。然而捎捶雖然威力強大，卻非可以全無顧忌地施展。要令捎捶變得實用，如同其他各式一樣，必需學習破壞對方的手，並且適時走位。

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+ 6 + 5 + 4

插捶：

插捶乃蔡李佛中甚具殺傷力的技法，倘若成功施展，有機重創對手的肋骨乃至內臟。然而，插捶對習者的指骨有特殊要求，不能胡亂使用。出招時可以螺旋而去，攻擊對手面部，是為「扯眼捶」，或者直線打入其肋骨位置。

+ 4 + 3 + 2

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