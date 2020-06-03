George Floyd被殺｜McGregor貼文反種族歧視　眾星響應暗黑星期二

自上周美國非裔男子George Floyd於明尼阿波利斯(Minneapolis)在被警察拘捕期受傷身亡後，美國有成千上萬的人走上街頭進行抗議。事件再次引發了世界各地不同界別的人士對種族歧視的關注，身在愛爾蘭的Conor McGregor更在自己的Instagram發文中表示必須讓種族歧停止。而在周二的「暗黑星期二」(Blackout Tuesday)社交媒體運動中，不少綜合格鬥選手像Stipe Miocic、Ronda Rousey等也紛紛響應。

近日美國因美國非裔男子George Floyd在明尼蘇達州明尼阿波利斯被一名警員以膝頭壓頸後死亡而爆發了連串示威抗議。在持續的抗議下，有些地方的氣氛變得愈來愈緊張，但同時，反種族歧視的支持浪潮亦在上升。

不同界別的人士均通過社交媒體表達自己的聲音，當中也有不少的綜合格鬥選手就事件發聲，像Israel Adesanya、Jon Jones和Daniel Cormier等也在近日為事件及牽起的衝突發聲。

*延伸閱讀：George Floyd被殺｜UFC冠軍現身新西蘭集會 分享黑人遭歧視經歷

Conor McGregor發聲反對種族歧視

這次事件牽起了世界各地人士對反種族歧視的情緒，來自愛爾蘭的前UFC冠軍Conor McGregor也在Instagram張貼了一個黑色正方形及一顆破碎的心，並呼籲大家「聆聽並向痛苦中的人們學習」。

這個世界沒有空間容納不公正、種族歧視和偏執！我們必須真正的聆聽並向痛苦中的人們學習。讓您自己成為您希望看到的變化中的一個例子！！每天祈求、希望並相信，這都是神的計劃，它將帶領我們走向更美好，更光明的未來。上帝保佑所有人。 Conor McGregor

眾星響應暗黑星期二

而為了回應George Floyd的去世，數以百萬計的人在昨日(5日)於社交媒體開始了「暗黑星期二」(又稱「黑幕星期二」，英文原名Blackout Tuesday)的運動，在社交媒體上張貼了一個黑色正方形的帖子，以示反對種族歧視和暴力的使用。

不少知名綜合格鬥選手紛紛響應，在社交媒體上發布了一個實心的黑色方塊或以類似的方式去對這件事進行聲援。

前UFC冠軍Vitor Belfort：「大家清醒起來 #blackouttuesday。我們一起戰鬥。假如你現在也不為這理由而戰的話，你並非神的兒女。我們都是一體#ONE」

前UFC女子冠軍Ronda Rousey：「#blackoutTuesday 今個星期不會有新的内容更新。現在不是一個娛樂自己或讓自己分心的時間。我們需要要求司法公正、重整系統性功能障礙和警察對事件的問責。警察不可以監察自己，我們現在就需要就警察部門進行獨立監督！」

#blackoutTuesday no new content this week.This isn’t a time to entertain ourselves or seek distraction.We need to demand justice,reform of systemic disfunction, and police accountability.Police cannot police themselves,we need independent oversight of our police departments now! pic.twitter.com/cZugDvL1H9 — Ronda Rousey (@RondaRousey) June 2, 2020

UFC選手Edson Barboza：「如果你覺得這兩隻手有分別，你就是一個笨蛋！！！」

前UFC冠軍Eddie Alvarez：

在 Instagram 查看這則貼文 Eddie Alvarez（@ealvarezfight）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 上午 11:52 張貼

前UFC冠軍Michael Bisping：

現任UFC女子冠軍Amanda Nunes：

Stipe Miocic反擊惡意留言獲激讚

同樣參與了Blackout Tuesday的UFC重量級冠軍Stipe Miocic就遭惡意留言：「我想你忘記了你大部分粉絲都是白人。」

不過Stipe Miocic就回應：「沒關係... 我不擔心我的粉絲群。我擔心的是我女兒將會成長於的那個世界。」

圖片來源：https://www.instagram.com/p/CA75v5pJVsK/

Stipe Miocic回覆後受其他粉絲激讚並獲大量的支持。

【資料圖片】

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