俄MMA拳手涉街頭槍戰　半自動步槍火併20分鐘

武備志
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據俄國《RT電視台》報道，五月廿四日清晨俄國首都莫斯科南部，發生一宗激烈槍戰，數人持槍在街頭火併，震耳欲聾吵聲嘈醒附近居民，事件獲當局高度關注。事後警方未對這宗槍擊事作回應評論，但據報已拘捕涉案9人，包括25歲俄國MMA拳手Dzhambulat Baliev。

五月廿四日清晨，莫斯科南部住宅區發一場街頭槍戰。一名目擊者向《今日俄羅斯》表示，這宗案件初時只以為是一般道路糾紛，一輛車拒絕讓另一輛車通過狹窄的道路，兩車人士紛紛下車爭論，吵著吵著就轉移到旁邊停車場，未幾即拿出槍開火，整個衝突持續20分鐘。事發地點居民在高空拍得涉事經過，並以電玩遊戲GTA來稱呼槍戰場景。

槍戰起初有傳雙方以AK-47步槍火併，警方事後澄清事件涉事槍械為Saiga半自動步槍，而根據俄國法律民眾持有槍械為非法行為。事件最終造成1名無辜旁觀者中彈，警方亦拘捕涉事9人，雖然警方並未公布事發原因和調查進展，但據消息指槍戰涉及當地黑幫爭奪殯葬業利益有關。

俄國MMA拳手Dzhambulat Baliev。 (sherdog)

而涉案人士中，其中一位為現年25歲，來自車臣巴里耶夫的MMA拳手Dzhambulat Baliev。Baliev打中量級別，戰績2勝4負，對上一次作賽記錄為2019年3月23日在Berkut Young Eagles 8 的比賽，該場比賽他被對方在第二回合以TKO擊敗：

據報當警方趕赴現場時，Baliev與其餘4人匿藏在一輛汽車中，企圖逃避追捕。有網民就事件評論說「這才是戰鬥民族的英雄本色。」

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