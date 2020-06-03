George Floyd被殺｜Mayweather代付喪禮費用　曾承擔前對手喪葬費

前拳擊世界冠軍 Floyd Mayweather 願意為負責George Floyd 喪禮和追悼會的費用，按報導指George Floyd 的家人已接受了這一提議。

▍負責追悼會費用

Mayweather 公司的CEO Leonard Ellerbe 表示，Mayweather 親自與George Floyd 家人聯繫。他將負責6月9日在George Floyd 故鄉休斯頓舉行的葬禮費用以及其他費用。

我這樣說出來他或者會不高興，但這是真的，他會負責 喪禮和追悼會的費用。 Leonard Ellerbe

美國非裔男子George Floyd在上周二（26日）在明尼阿波利斯（Minneapolis），白人警察將George Floyd壓在地上，而他在被捕過程中沒有反抗，並表明「我不能呼吸！」，但警員不為所動，George Floyd慢慢失去意識，結果被壓頸致死。

George Floyd被殺事件曝光後，美國不同地方都發起大規模的示威，向警方濫殺黑人的行為表達不滿，而示威亦愈演愈烈，引發激烈的警民衝突。

報導指Floyd Mayweather 與George Floyd 並不相識。

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▍過去亦曾為前對手承擔喪葬費

Floyd Mayweather 以50戰全勝的戰績不敗退休，贏得了五個量級的冠軍，過去他亦曾試過為對手的葬禮付費。在1998年，Mayweather 擊敗了Genaro Hernandez，成為了WBC超級羽量級冠軍，這亦是他第一個世界冠軍。13年後，Genaro Hernandez 於2011年死於癌症，當時Mayweather 承擔了他的喪葬費。

在1998年，Mayweather 擊敗了Genaro Hernandez，成為了WBC超級羽量級冠軍。13年後，Genaro Hernandez 於2011年死於癌症，當時Mayweather 承擔了他的喪葬費。（圖片來自：Getty Images）

Floyd Mayweather 被認為是這一代最好的拳擊手之一。他在2017年退役前擊敗過Manny Pacquiao、Canelo Alvarez、Oscar de la Hoya 和 Miguel Cotto 。

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