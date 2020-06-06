【太極】推手之交　觀塘海濱太極之友聚會

太極拳是老少咸宜的運動，在香港有不少愛好者。大家平時會在家附近，見到一些在公園開辦的太極班，教授太極養生功法。但除了這些常見的太極班外，香港有一群太極愛好者，不分彼此，定期聚會互相請益，分享太極心得。 文、攝：賴家俊

在一個晨光暉燦的星期四早上，在觀塘海濱公園橋底下，人群濟濟一堂，雙雙一對的手搭手進行推手練習，各人緩慢而平穩的移動身體，一進一退，互補互助。這一天，來自陳家溝的陳式太極傳人陳相林師傅來到這兒，為大家分享太極心得，所以當日萬頭攢動，特別熱鬧。

逢星期四早上觀塘海濱太極聚會。

這個逢星期四定期於觀塘海濱公園舉行的太極聚會，沒有組織舉辦，全賴一眾愛好者自發參與。因為不是教學班，亦沒有官方組織，所以參加者都約定俗成叫這聚會為「觀塘海濱太極」。

施雄鵬是聚會早期參與者，他曾學習董家和楊式太極，三四年前與一班太極愛好者，定期在觀塘海濱聚會交流所學，慢慢這個聚會名聞遐邇，吸引了更多太極愛好者來，到現在已有大約一百位聚會成員。施雄鵬表示，聚會除了交流心得外，邀請太極名師到場指點外，主要切磋以推手為主，但盡量少摔跌，原則是大家要免傷和氣。而聚會人士若想有摔跌較量，則一定要在有地墊範圍進行，而且參與者亦規定不可過40歲。多年來，各成員能一團和氣，和而不同，讓大家以武會友。

尤嘉福（右一）、施雄鵬（右二）與其他太極聚會成員。

太極推手，又稱打手、揉手，是太極拳雙人徒手對抗練習，與太極拳套路是體與用的關係，拳法與推手，是互補關係，至今已有300多年歷史。推手是以上肢、驅幹為攻擊部位，運用「掤、捋、擠、按、採、挒、肘、靠」等技法，達到借力發力，控手重心，使對方身體失去平衡的一項體育運動，在當代亦是重要太極競技運動之一。

另一位早期參與者尤嘉福，自小在家鄉福建學習五祖拳，因為從事與武術產品有關工作，自己也因此學習太極，先後學習吳式、楊式和陳式太極。他多年來熱心推廣太極，除了參與這個聚會外，亦透過社交媒體向公眾介紹觀塘區太極推廣活動，並定期在同區開設太極推廣班。

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「這裡聚會參加者來自五湖四海，亦有習各家太極人物，年齡小自二十來歲，上自古稀之齡，男女老少皆有，但他們交流切磋時不分門戶，大家只求互相印證所學。運動過後，大家一班好友結伴喝個早茶，然後又一天忙碌的生活。」

後記：這次訪問本來在新冠疫情前發生，後來因為疫情關係，小記將這篇訪問稿一度押後。現在疫情有所緩和，但限聚令仍然生效，觀塘海濱太極雖然因限聚令關係人數有所限制，熱鬧氣氛不如前，但參與成員在做好防護措施之餘，仍積極練習。希望大家在疫情之下，更要注重健康，鍛煉身體，同心抗疫。