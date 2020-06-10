【UFC格鬥島】7月三場冠軍戰 Holloway、Usman、Aldo打頭陣

已被談及了很久的「UFC 格鬥島」謎底終於揭曉，除了正式宣布會在7月11日的首個大會中舉辦三場冠軍賽外，它的地點已確認會是位於阿拉伯聯合酋長國阿布扎比的亞斯島(Yas Island)，而並非如之前想像般一個由UFC購買的私人島嶼。

UFC格鬥島公布後兩款宣傳海報。圖片來源：https://bit.ly/3f7Bb04

關於的「UFC 格鬥島」傳言早在4月就已經出現，而儘管很多人懷疑格鬥島的可行性，UFC主席Dana White一直堅持「UFC 格鬥島」將會確實進行，並一切設施已經在建設中。一些UFC選手在過去兩星期間已經忍不住透露自己會在「UFC 格鬥島」上出賽，但確實的地理位置還是沒有公布。

不過Dana White在周二的ESPN節目中就終於向大眾解開這個「UFC 格鬥島」地點謎團，而有別於之前所說會由UFC出錢購買一個私人島嶼，Dana公布「UFC 格鬥島」的地點將會在阿拉伯聯合酋長國阿布扎比中著名的亞斯島。

「每個人都非常想知道格鬥島的實際地點，所以今天我在這裡宣布，格鬥島會在阿布扎比的亞茲島上。」Dana White在節目上公開宣布格鬥島會的位置，「而就如我讚賞佛羅里達州委員會和當地政府協助我們，讓佛羅里達州的比賽能成功舉辦般，阿布扎比也是一樣。他們在所有事情上都是令人讚嘆的合作夥伴。」

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

*延伸閲讀：【UFC】Dana White為格鬥島進行商標註冊 島上基本建設已在施工

UFC 格鬥島首戰將帶來超強陣容

UFC將會於7月11日、15日、18日和25日在亞斯島上舉辦四個「UFC 格鬥島」大會。雖然其他賽事還沒有公布確實出賽陣容，但7月11日的首個大會已決定會是UFC 251，當中將會進行三場冠軍爭奪戰。

UFC 251的三場冠軍戰包括由Max Holloway再戰Alexander Volkanovski爭奪145磅羽量級冠軍寶座、Kamaru Usman為自己的170磅中量級冠軍寶座迎擊Gilbert Burns，以及Petr Yan與Jose Aldo爭奪由Henry Cejudo懸空了的135磅雛量級冠軍寶座。除此之外，Dana White也確認了Jessica Andrade會在UFC 251對上Rose Namajunas，而Amanda Ribas則會出戰Paige VanZant。

亞斯島

在UFC公布格鬥島計劃後，一直給予公眾的感覺就是UFC將會購買一個私人島嶼，讓人猜度格鬥島的位置大約會在加勒比地區。而Dana White在過往的訪問中也一直表示島上的設施正在興建，讓人有錯覺格鬥島會是由一個荒島開發而成。所以當答案揭曉為亞斯島時，可以說是與不少粉絲之前的幻想相距甚遠。

亞斯島電腦示意圖。圖片來源：https://bit.ly/2Al9iTu

阿布扎比的亞斯島的總土地面積為2500公頃 (25平方公里)，它不單是著名的休閒島，更是阿布扎比的頂級旅遊項目之一。亞斯島擁有主辦F-1一級方程式賽事的Yas Marina Circuit、水上遊樂園Yas Waterworld、主題公園Ferrari World和Warner Bros. World Abu Dhabi。

其實今次並非UFC第一次在亞斯島舉辦比賽，早在2010年4月由Anderson Silva決戰Demian Maia的UFC 112，以及去年9月由Khabib Nurmagomedov迎戰Dustin Poirier的UFC 242都是在亞斯島上舉行。

UFC 242 - Khabib Nurmagomedov 迎戰Dustin Poirier。圖片來源：Getty Images

但比起過去的比賽，今次的「UFC 格鬥島系列」為了對應疫情而作出了一些特別安排。

「阿布扎比已經在島上創建了一個安全區。在10平方英里內只有我們居住。」Dana White說明，「它將包括一個私人的比賽場地、酒店和選手訓練設施，這就處理好整個COVID-19的防疫問題，另外我們也會有餐飲場所，以及，在海灘會有一個八角籠。」

【資料圖片】

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