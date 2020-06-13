【泰臣】與UFC衆星「亂入」AEW職業摔角　盤點過往出戰職摔名人

自從泰臣宣布打算復出參戰慈善拳擊賽並恢復操練後，拳迷都很關心泰臣到底何時才會正式踏上擂台以及對手的人選。不過在這場拳擊賽未落實的這一刻，狀態甚勇的泰臣早前就決定先選擇另一個擂台來點熱身，與幾位前UFC冠軍一同「亂入」AEW職業摔角，參與了與摔角手Chris Jericho展開衝突的環節。雖然這次的「衝突」的過程並不理想，但卻重演了22年前泰臣在WWE (World Wrestling Entertainment)中的幾個經典場面。

泰臣手持這條冠軍腰帶因爲疫情關係而導致還未完成就要登場。圖片來源：https://bit.ly/2B3eADe

參與職業摔角的演出對泰臣來說其實並不陌生，他在1998年就曾經參與了WWF(當時還未改稱為WWE) 與Stone Cold Steve Austin及DX對決的劇情中﹐而在2010年時也參與了WWE中DX與Chris Jericho的一場比賽。只是今次他參與的不再是北美職業摔角龍頭WWE，而是2019年成立的新興組織AEW (All Elite Wrestling)。

在5月中的時候泰臣就已經在AEW Double or Nothing中擔任特別嘉賓，為Cody Rhodes和Lance Archer的冠軍戰優勝者頒發冠軍腰帶。而承接這個安排的就是在上周的AEW Dynamite中，泰臣與自己的親衛隊在擂台中與摔角手Chris Jericho展開衝突。

Cody Rhodes與Lance Archer一戰宣傳海報之一。圖片來源：網上圖片

雖然今次是AEW的節目，但這個環節卻充分利用了10年前WWE中Chris Jericho被泰臣偷襲的一幕作為劇情的契機，由Jericho向後台的泰臣作出挑釁。

重演經典

而除了利用了10年前WWE中Chris Jericho被泰臣偷襲的一幕外，這次的衝突也重演了22年前泰臣在WWF的幾個經典場面。

在1998年，泰臣在WWF安排下也與Stone Cold Steve Austin展開了衝突，同也是兩批人在對峙，然後由泰臣把對手用雙手推飛。除了複製了當年的推撞場面外，今次泰臣也像22年前另一個加入DX的場面中般擺出展露二頭肌的姿勢。這些都是可以是當年職業摔角粉絲的集體回憶。

片段來源：https://www.youtube.com/watch?v=L5abDK1j5IE

雖然AEW這個環節的演出有很多不足之處，例如泰臣像喝醉了酒的演技、含糊不清的說話，還有在撕開衣服時失手未能成功一口氣撕開，但在宣傳上卻獲得很好的效果，片段在意料之中受到瘋傳，讓AEW這個新興的職業摔角組織輕易打入了主流媒體。

極具份量的親衛隊

在兩幫人衝突的環節中，泰臣的親衛隊中其實包括了不少極具份量的人物，包括前UFC冠軍Vitor Belfort、Rashad Evans和剛剛在UFC宣布退休的雙料冠軍Henry Cejudo。

但因為泰臣在事前沒有告訴AEW他會帶什麼人與他一同上擂台，所以當他與他的親衛隊蜂擁上台的時候，旁述未及為眾人一一介紹。為節目旁述的Jim Ross後來也表示，因為事前並不知道泰臣親衛隊中包括了什麼人物，在看到他們後只能匆忙說了Henry Cejudo和Vitor Belfort的名字，漏掉了當中的Rashad Evans。

另外，在衝突當中很搶鏡，一直站在泰臣旁邊，面上塗了顏料的人就從頭到尾都沒有說過他是誰，直到片段在網上瘋傳後，才有人查到他其實是演員Mickey Gooch Jr.。

AEW暫時還沒有正式公布泰臣之後的劇情會如何發展，而Henry Cejudo、Vitor Belfort和Rashad Evans又是否會繼續參與。

客串職業摔角的名人

綜合格鬥選手和名人參與職業摔角其實不是新鮮事，除了像Ronda Rousey和Shayna Baszler般由綜合格鬥全職成為職業摔角手外，也有不少運動員或影視明星曾短暫客串，或是以特別嘉賓的身份出席當中的小環節。近期就有重量級拳王Tyson Fury客串WWE出戰Braun Strowman，而Floyd Mayweather Jr.也曾在2008年客串迎擊Big Show。

著名NBA球星Dennis Rodman和Karl Malone當年也曾在WCW擂台中對賽，但該摔角賽普遍但該摔角賽普遍備受劣評。而Shaquille O'Neal也曾在WWE與Big Show對上。

近年飾演《綠箭俠》的Stephen Amell經常在職業摔角中客串，不過在他之前，知名的演藝人士像羅禮士(Chuck Norris)、尚格雲頓(Jean-Claude van Damme)、阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)和曉治積曼(Hugh Jackman)等也曾步上個職業摔角的擂台上擔任嘉賓甚至大打出手。

另一個經典的客串當然就是現任美國總統特朗普在2007年參與了WrestleMania 23與WWE老闆Vince McMahon的「剃頭賭局」。

WrestleMania 23宣傳海報。圖片來源：https://bit.ly/30F6WK6

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