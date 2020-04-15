【摔角】WWE被定性為「必要服務」 即時恢復直播製作

儘管冠狀病毒仍在持續流行，WWE職業摔角早前被美國佛羅里達州( Florida)定性為「必要服務」(Essential Service)而恢復製作直播賽事。

職業摔角組織WWE在過去的一個月中都需要在其位於奧蘭多的訓練中心預錄他們的節目，包括職業摔角年度盛事WrestleMania 36。但現在，WWE已獲准在佛羅里達州恢復現場直播的製作，因為WWE已被定性為必要服務，並允許繼續照原定模式營業運作，即是進行現場直播的製作。

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要像以前那樣坐滿觀衆地公開舉辦賽事大概還有多一點時間。圖片來源：Getty Images

Orange County市長Jerry Demings表示WWE早期被禁止進行現場直播製作是因為在最初步審查時，WWE並沒有被視為一項必要業務。但在與州長辦公室商討之後，佛羅里達州決定將沒有公眾的閉門活動中「具有全國性受眾的專業體育和媒體製作公司旗下員工」在4月9日起加入到新的必要服務工作者行列中。

當然，這消息一出，不少WWE粉絲都都在Twitter上表示對WWE竟然被視為必要服務感到疑惑。因為在疫情處於大流行期間，「必要服務」一般是指必須繼續提供的服務如商店繼續向公眾提供食物、醫療服務、維護法律和秩序、保持電力系統運作等，而現在職業摔角手竟然成為「必要服務人員」實在令人匪夷所思。

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職業摔角手可以用有很多的形象和角色，但被視為「必要服務人員」 可真是第一次。圖片來源：Getty Images

「我們認為現在比以往任何時候都更需要讓大家能夠在這個困難的時間下分散注意力。」WWE就恢復直播製作發出回應，「我們將會按照指引，在只有重要人員出席的情況下進行閉門製作，並同時加強預防措施以確保表演者和員工的健康。」

對於早前有WWE員工證實對冠狀病毒測試呈陽性反應，Orange County市長Jerry Demings則表示他相信WWE身為一個企業，他們會盡全力去確保所有相關人士不會被感染。

WWE在4月13日的《Monday Night Raw》中已經恢復直播製作，而之後的直播節目亦將會繼續在沒有現場觀眾的情況下於奧蘭多的訓練中心進行。

此例一開，相信佛羅里達州將會成為其它職業摔角組織和搏擊賽事的避難所。

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