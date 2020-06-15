「怪物」井上尚彌最強右手　最平3000円就能擁有

大概打拳的朋友，都會想擁有WBA、IBF 雛量級拳王「怪物」井上尚彌（井上尚弥/Naoya Inoue）那極具破壞力的右拳，現在終於有機會了。 可惜不是把你的拳頭變成井上尚彌那樣，而是「擁有」他的1比1右手造型紀念模型，假如覺得太貴太大，也可以買個細一點的青銅模型，或者買個鑰匙扣。

井上右拳鑰匙扣

此雕塑是井上尚彌以脫蠟法塑造的，也就是井上尚彌真的把右手放在模內塑造的，所以能完全再現手臂上的血管和皺紋。手模型完成後再貼上金箔，因此這個世上只限3個的模型，售價為100萬日元，大概就是港幣72000元。

假如覺得太貴，可以買比它小的青銅版，價格只需10萬日元，大概是港幣7200元；如果還是太貴，則可選擇3000日元的金屬鑰匙扣，大概港幣210元。

除了井上尚彌，前WBA冠軍大橋秀行、前三量級冠軍八重樫東，井上尚彌的弟弟、前WBC臨時冠軍的井上拓真也有青銅模型和鑰匙扣。

下場比賽

「怪物」井上尚彌，絕對稱得上是當今日本首屈一指的拳擊手。他年僅27歲，在加入職業拳擊短短7年多，便擁有19勝0敗16KO的完美戰績。他早前嬴得了WBSS（World Boxing Super Series）Bantamweight 冠軍，同時為WBA (Super)、 IBF Bantamweight 世界冠軍。

+ 7 + 6 + 5

他更是著名拳擊雜誌《The Ring》的P4P（pound for pound）排名中的第三位，僅次於墨西哥巨星Canelo Alvarez 及烏克蘭拳王「The Matrix」Vasyl Lomachenko。

他原定於4月25日挑戰WBO Bantamweight 菲律賓拳王Johnriel Casimero，可惜賽事因疫情而延期舉行。

而Casimero的體能教練Angel “Memo” Heredia 最近接受訪問，指Casimero狀態很好，而且不斷進步，但要擊敗井上，就必須更強：

他需要處於最佳狀態，這是肯定的。他需要又強又快。他要要有爆炸性，不只是在第一回合，而是要12回合都這樣......我想延長他的活動能力和肌肉反應時間。 Angel “Memo” Heredia

John Reil Casimero。圖片來源：Getty Images

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