UFC無睇頭的比賽　變近期罕見的激烈賽事

小時候大家都被教導過「不要以貌取人」，其實對於比賽我們也不應「以卡士決定賽事價值」。日前被指「無卡士」、「無睇頭」的「UFC on ESPN: Eye vs. Calvillo」，最後賽果意外地令人滿意，十場比賽中有五場出現「首回合終結」，兩場壓倒性的優勢表現、兩場實力接近的大戰，都令人難以挑剔。

▍看似沒睇頭的 UFC on ESPN: Eye vs. Calvillo

就算不被重視的卡，也會有一兩場有一點名氣的選手支撐，但 UFC on ESPN: Eye vs. Calvillo 則是少有地連一位明星選手也沒有的比賽，就連常看比賽的編輯R只認到其中幾個拳手，因此在賽前已被不少人批評此卡戲碼太弱。

最後賽果意外地令人滿意，十場比賽中有五場出現「首回合終結」，兩場壓倒性的優勢表現、兩場實力接近的大戰，都令人難以挑剔。

所以即使賽前被指比賽「無卡士」、「無睇頭」，在賽後的訪問中Dana White 也說：

從來沒有垃圾的對賽。如果你是格鬥迷，你會觀看所有比賽。 UFC 主席Dana White

▍Cynthia Calvillo完勝前冠軍 勇奪Flyweight首勝

+ 4 + 3 + 2

先說說主賽，來自Tiger Muay Thai 的代表Cynthia Calvillo 迎戰前冠軍挑戰者Jessica Eye。Jessica 在第一回合佔據了八角籠的中心，並在首回合的五分鐘充分展示了其手部攻擊的明顯優勢。可是從第二回合開始，Cynthia 開始抓住自己的節奏，在之後每回合都成功摔倒Jessica，又以清脆的拳腳組合狙擊對手的腿部。雖然Jessica 面對Cynthia 猛攻時盡力堅持應對，但直至比賽終結前都無法再現比賽初期的氣勢。

最後Cynthia 在Flyweight 的首戰便已告捷，獲得了三位拳證給出「49-46、49-46、48-47」，以「一致判定」奪得UFC生涯第六場勝利。

賽後訪問時，Cynthia 表示：「我感到非常高興，尤其經過短暫訓練仍能有如此的表現。在這麼短時間內能夠做到這一點，這令人感到驚奇。」她又說：「這是我第一次為五回合比賽做準備。我知道要自己需要一點時間去適應，所以我以第一回合作為熱身。」

延伸閲讀：【UFC】Dana White為格鬥島進行商標註冊 島上基本建設已在施工

▍Karl Roberson凌空撐籠破斷頭臺 Marvin Vettori首回合裸絞取勝

在副賽的比試中，Marvin Vettori 跟Karl Roberson 亦合力上演了一場精彩的比賽。在比賽一開始後，兩者便爭先搶攻，各自表現出有趣的摔技對決。在Roberson 的一次單腿摔進攻中，Vettori 差點被奪去背位，在一番爭扎後卻反奪上位優勢。

然後當Vettori 在籠邊成功搶得斷頭臺時，Roberson 卻施展奇招應對，雙腳躍起撐向籠網，連同Vettori 一起推倒後成功掙脫。不過在首回合4分17秒時，Vettori 以裸絞成功降服Roberson，取得最後勝利。

▍Tyson Nam 以「五味隆典絕招」擊倒 Zarrukh Adashev

Tyson Nam put him to sleep as the first round just started 😵 #UFCVegas2pic.twitter.com/b4X0fhhLgW — Nitrogen Sports (@NitrogenSports) June 14, 2020

在另一場首回合終結的賽事中，Tyson Nam 重現日本拳手「火球男孩」五味隆典的經典絕招：接下對手的低掃後，馬上以重拳擊倒對手。

▍不被看好反而更能放膽打 賽會推廣過分「明星化」

這場比賽再一次提提醒我們：不要單憑「對賽卡士」便去決定一場比賽的價值。

要知道每當拳手擔當重任，面對冠軍賽或知名拳手時，無形中往往需要承擔重大的心理壓力，賽場外背負著無數的目光，因此在對賽時不時會更加小心翼翼，或是採取比教保守的打法，反而令比賽內容失色不少。

近期比較著名的例子，有UFC 248 Israel Adesanya 對上Yoel Romero 那場悶過「大師兄vs外賣仔」的比賽。就連編輯W 最愛的拳手"Wonderboy" Stephen Thompson，在UFC 209 第二次挑戰Tyron Woodley 爭奪Welterweight 冠軍時，亦打得「異常、非常、十分」保守。

相反一些比較不被關注的賽事，拳手反而可以打得更「放」，不時交出超水準發揮，甚至打出極具創意的打法技術。

+ 3 + 2

另一方面，之所以出現「對賽表不被重視」的情況，其實UFC 本身亦有一定責任。UFC 經常過份集中資源到少數拳手身上，造就「拳星效應」，反而對「後起之秀」或是「新進拳手」關注不足，使這些優秀的拳手無法吸引拳迷的注意，更不用說記住他們了。久而久之，UFC 便成為了少數拳手壟斷的局面，來來去去都只有他們佔據賽事焦點，漸漸出現「青黃不接」的情況。

所以還是Dana White 那句：「沒有差勁的對賽。如果你是格鬥迷，你會看完所有比賽。」

延伸閲讀：

【Conor McGregor退休】每次身價更進一層 4年3次退役的背後計算

【MMA】José Aldo的防摔技巧

【MMA】Max Holloway的籠邊掙脫技巧

【UFC 249】Khabib對Tony五度流標 堅持孤島舉行星光熠熠又如何

【MMA】與Dana White就拳酬隔空交火 Jon Jones揚言退出UFC

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：