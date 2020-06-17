MMA拳手因兒子腦積水再度缺賽　網民意見不一　與過去減重有關

Ray Borg 原定會於上星期日的UFC比賽中出場對上Merab Dvalishvili，但在賽前因兒子的健康問題而退賽，最後由Gustavo Lopez代替他出賽，結果Merab Dvalishvili以判定勝出。

因退賽他在社交媒體中說到兒子的事，但當時官方與他也未有進一步解釋：

家庭優先，兒子很快就能看到你了 Ray Borg

上星期六，Ray Borg提供了一個正面的更新:

「非常感謝大家的愛與支持，大家都知道我為了與兒子在一起，我退出了比賽。由於終生的病情影響，他每天都有做手術的風險。儘管擔心由於某些症狀而導致動靜脈分流失敗，但我很高興地告訴大家他現在在家，情況也很好，不需要做任何手術。」

https://twitter.com/tazmexufc/status/1271971528603648002

Ray Borg 的兒子Anthony於2018年出生後就被診斷出患有腦積水，當時他已退賽過一次。他兒子去年夏天接受了外科手術以應對此疾病。

其實Ray Borg在上個月已有比賽，當時Ricky Simon以分歧判定擊敗了他。所以如果他按原定計劃參加6月14日的比賽的話，那他就是打了一個月後又打比賽了。

網民意見反應不一

對於這個消息，雖然大多數網友都關心他與兒子的狀況，但仍有人對於他退賽的原因感到懷疑，最主要的原因是他過去曾試過4次減重失敗。

Ray Borg 比賽記錄。

某些網民認為，他這樣退賽或者又是跟減重有關，大概就是這次減重也出現問題，而他知道如果UFC解雇他的話，因為他兒子的狀況，反響將會很大，所以他就因兒子病情而肆無忌憚地不理會減重情況，大不了又退賽。

當然他應該解決多次減重失敗這個問題，只是這個懷疑其實很荒謬，他的兒子需要大量的醫療費，就算是減重失敗要減去當次收入的20%，假如「UFC不會解雇他」這個前提是真的話，去比賽仍是利多於弊的。更別說「UFC不會解雇他」本來就是個無證據的猜測，如果他繼續減重失敗，UFC就更難再安排比賽給他，這對他的生計有更大打擊。

作一個參考，Ray Borg上場比賽拿到了56,000元美金，雖然一部份用於教練費，但餘下的肯定對其家人十分重要。因此，有比賽的話他一定會打，這於他連續兩個月都接受比賽就可以看出來。而且，他兒子的相關手術亦有風險，假如真的要開刀，Ray Borg 絕對有理由陪在家人身邊。

+ 3 + 2

另外一些網民認為，Ray Borg應該選擇另一個職業。這是個善意的提議，畢竟拳手之路實在難行；但也有網民持相反意見，指如果他需要星期一至五朝九晚五在辦公室工作的話，就需要常常請假照顧兒子，現時拳手亦需要每天訓練，但起碼自由度比辦公室工作大很多，而且亦有更多在家時間。

但怎樣也好，拳手生涯有限，Ray Borg也應好好考慮拳手後的生活，畢竟要照顧有病的兒子對家人還是個人而言，亦是個很大的負擔。