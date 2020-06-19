【吳殳．手臂錄】兼收大槍、單刀、狼筅　奠定中國三百年兵器武藝

大抵任何研習中國古典武藝的人，都必然會對吳殳所寫的《手臂錄》傾注心力。這部成書於明末清初的武術鉅著，記錄了多種其時軍旅常用的兵器技法，其中尤以槍術最為人津津樂道。直至現代，不少大槍武者都是按照《手臂錄》的規格訂製槍桿，並學習書內的技，堪稱三百年來中國兵器武藝集大成之作。

延伸閱讀

棍藝擅少林——《少林棍法圖說》

【俞大猷．劍經】明朝大將復興少林棍勇 原因竟跟宋太祖有關

文武全才

《手臂錄》作者吳殳，生於明朝萬曆三十九年（1611年），年輕時精研兵法，並跟隨過多位名家學習武術，一心打算投軍報國。可惜在李自成軍團攻入北京後，明室宣告覆亡，吳殳從此無心仕途，過著隱居生活。

往下四十年間，吳殳先後寫下多部著作，內容橫跨軍事、文學、史學、武術等。由於他對軍旅武術及兵器搏擊素有研究，故在槍術方面著作最多，包括《無隱錄》和《手臂錄》等，其中尤以《手臂錄》流傳最廣。

吳殳（1611—1695）年輕時精研兵法，並跟隨過多位名家學習武術，堪稱文武全才。【武備志】的「名家系列」，便曾撰寫過他的生平故事，讀者可以點擊下面連結觀看。

延伸閱讀

文武全才 手臂稱王——吳殳

貫穿古今的槍法

跟其他武術著作不同，《手臂錄》並不以門派自居。恰恰相反，打從第一章開始，吳殳就將各家槍法的優缺點羅列出來。例如在《六家槍法說》中，吳殳便提到當時盛行的沙楊兩家槍法，雖然力量大但變化少，只適合於戰陣而難在格鬥中用上。至於備受坊間稱頌的少林槍法，則直接將棍法的訣竅移到槍法，跟槍法大相庭徑。他認為真正上乘的槍法，是武術家程真如傳下來的《峨嵋槍法》。問題是《峨嵋槍法》練習需時，不利民間普及。

透過整合及對比各家槍法，吳殳編輯了一套槍術的用法準則，由槍桿的長度、材質、重量，到槍術中的練法、打法及戰術等，書內均有詳論。秉乘著《手臂錄》的基調，吳殳在多項評論中都有引經據典。例如在《槍法微言》一篇中，便先後引用過少林洪轉、程真如、戚繼光、程宗猷等人的言論，以此達到多方求證的效果。吳殳亦將沙家、楊家、少林、峨嵋、夢綠堂槍法等派的槍譜重新註譯好，完整放到《手臂錄》的附錄，讓這批槍法的理論得以留世。

近代台灣的八極武者，便按照《手臂錄》的內容，嘗試重塑出古典大槍的制式與技法，並制定出相應的競技規則。吳殳當日的貢獻，可謂奠定了往後三百年間，中國兵器武藝的發展路向。

【除了台灣，香港亦有一批大槍武藝的愛好者。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀

【實用文系列】八極拳盧韋斯師傅：大槍武藝基礎三式 扎、封、閉

【實用文系列】八極拳盧韋斯師傅：大槍競技的防守與反擊

吳殳的雙手刀

槍術以外，《手臂錄》亦在刀術方面著墨不少，卷三便是專門論及單刀刀法，並有一套吳殳親自編撰的《單刀法十八勢》。按他描述，這套刀法只有八式，即斫、撩、朝天、斜斗等八種用力方式，其餘的都不過是花招。正如前文所述，吳殳對軍旅武術研究至深，故此軍隊刀式亦是《手臂錄》一大主題。在第四卷中，便特別提到了藤牌腰刀、雙刀等傳統戰場刀式。同卷亦介紹了大棒、叉、筅槍等戰場常用兵器的用法，足見吳殳涉獵之廣。

【點擊圖片，觀看《手臂錄》中的單刀技法，詳細內容，請參閱「旭鳳遊仙」博客】

+ 5 + 4 + 3

【補充資料：要了解明代單刀刀法，由程宗猷所著的《單刀法選》，同樣極具參考價值。點擊圖片觀看《單刀法選》內容，完整內容請參閱「朔雪寒」網站】

+ 6 + 5 + 4

相關文章

【兵器】苗刀：是倭刀？還是別樹一幟的雙手刀？

【兵器．雙手刀】中日武術交滙之代表 見證明代抗倭戰武技發展

【經典】《手臂錄》續作——吳殳《無隱錄》