【中印衝突】中國拳會派20名MMA拳手入伍教導搏擊訓練

近期中印邊境流血衝突讓兩軍關係緊張，中國軍媒《解放軍報》18日消息，6月15日西藏軍區新成立五支民兵分隊，一批切合任務需求的大型企業和民間力量徵召入伍，當中一隊為四川著名拳擊俱樂部「恩波格鬥」。這所拳擊俱樂部以培育山區孤兒練武而著名，在內地曝光率極高，這次派員入伍又再一次引起大家關注。

UFC簽約拳手參軍

西藏為中國邊境地區，多年來已有招募民兵傳統。因應西藏軍地根據高原邊防建設需要，並向新興領域拓展民兵隊伍，6月15日西藏軍地在拉薩警備區民兵訓練基地舉行民兵分隊入隊授旗儀式，這批民兵是西藏後備軍事力量，在嚴格篩選後，雪鷹通用航空股份有限公司、中國移動通信西藏公司、西藏聖山登山探險服務有限公司、西藏華泰龍礦業開發有限公司、恩波格鬥俱樂部應召加入民兵隊伍，分派往五支不同任務兵隊。

這五支民兵新分隊，其中雪獒抗擊隊據稱由恩波格鬥組成並負責武力防衛和教導搏擊訓練，其餘四隊則負責支援及拯救任務等。恩波格鬥多次派員參加搏擊賽事並取得佳績，並曾參與抗震救災工作，這次將派遣20名綜合格鬥運動員入伍教導搏擊訓練，當中曾於UFC上陣的拳手蘇木達爾基也是雪獒抗擊一員。外界認為這是針對中印邊境士兵互毆的情況，特意提高單兵搏擊能力。

曾於UFC上陣的拳手蘇木達爾基也是雪獒抗擊一員。(Getty)

內地評論員分析，在熱兵器時代解放軍仍然注重搏擊格鬥術，是因為現代格鬥對人的身體訓練、搏擊防衛等仍有著基礎功用。最近中印流血衝突事件，說明搏擊能力在當代軍事防務上仍有其價值。在強身健體以外，搏格訓練還可以修身養性，格鬥運動員入伍亦可推廣尚武精神。

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收留川藏孤兒學習格鬥

恩波格鬥由退役武警、藏人恩波於2001年於四川所創立的武術散打隊，2016年由總教練吳成杰成立格鬥俱樂部，主力培訓職業綜合格鬥拳手。恩波格鬥過往收養當地大量山區貧困和失學孤兒習武，提供食宿和其他文化教學，讓這些孩子以武術規劃人生，受訓後從事武術表演或參加商場搏擊比賽，成績優異者投身職業運動員行業，以武術幫助他們脫貧。當中不少孩子成為國內搏擊冠軍，現役昆侖決藏族拳王班瑪奪基便來自這所俱樂部，部份中國UFC格鬥選手如宋亞東和劉平原亦傳曾在這兒受訓。

這所格鬥俱樂部過往因為涉及以「格鬥孤兒」營利而出現風波。恩波格鬥收留400多名山區孤兒練武脫貧，本來被視為公益事業，但因為沒有體校資格，社會亦對這俱樂部以孤兒牟利(學員會從中有收入但數目不詳)而予以抨擊。在傳媒大肆報道下，2017年涼山越西縣政府和12名孩子監護人到校把這些格鬥孤兒帶走，回鄉接受義務教育，當時有不少孩子向傳媒表示不願回家，還哭著說在俱樂部寄宿生活比家鄉好，而且在這兒學習可以有夢想有將來。而在四川，有不少拳館養著一批來自四川和西藏地區的格鬥選手，當中不少是以格鬥運動脫貧。

這事件當時在內地惹來極大爭論。首先，法律上並不容許這種俱樂部提供代替國家給予學童的義務教育。而在情上，不應該讓孩子參與牟利搏擊比賽，而且這些教育未必是孩子所願，校方並沒有尊重他們的權利；但另一邊廂，這些孩子回鄉後一樣面臨經濟上困境，前途茫茫，當中不少孩子寧願打拳也不願回家過苦日子，拳手訓練對孩子們來說是沒得選擇中的次優選擇。

最後，地方政府在平衡民情和現實情況，給予恩波格鬥體校資格，學員畢業後還能獲國家認可學歷，給「格鬥孤兒」多一條出路。政府亦承諾會改善地方民生，讓這些孩子擺脫「不打拳就沒法改善生活」的窘境，讓孩子到俱樂部受訓，可以依照個人興趣而不是以「為孩子好」的名義強逼他們學習。

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