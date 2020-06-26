【UFC】Paige VanZant爭取新合約　六年拳酬不及一季《與星共舞》

UFC美女拳手Paige VanZant將會在7月11日於「UFC格鬥島」上舉行的UFC 251中與Amanda Ribas對賽，而這場比賽亦會是Paige VanZant現時UFC合約中的最後一場比賽。面對即將進入的談判期，這位拳壇新貴在最近的訪問中就表示，她在2016年在電視節目《與星共舞》(Dancing With the Stars)中賺到的收入已經比她在過去六年的UFC職業生涯中賺到的更多，她很樂意測試自己在自由市場的價值，在之後與UFC的談判中爭取更好的合約條件。

Paige VanZant慰問對手Rachael Ostovich。圖片來源：Getty Images

Paige VanZant自從在在2014年與UFC簽約後，雖然戰績未達冠軍級數，但也有不錯的5勝3敗的成績，加上樣子甜美，讓她在比賽外的演藝生涯也有不少的收穫，在2016及2017年分別參與美國電視節目《與星共舞》(Dancing With the Stars)及《廚藝大戰》(Chopped)。

Paige VanZant在2017年參與《廚藝大戰》(Chopped)。圖片來源：https://bit.ly/3i3zkvx

在7月11日的比賽之後，Paige VanZant將會成為自由身，並再次進入合約談判期。面對現時合約中的最後一場賽事，除了積極備戰外，VanZant於一個訪問中亦表示正在計劃之後去向，但無論如何都希望能夠獲得一份比之前更豐厚的合約。

「我已經下定決心，而沒有人能夠改變我的想法，我會努力爭取新的合約條件。」 VanZant在訪問中透露自己的想法，「我不知道我的未來去向會如何，我真的不知道。但我認為這也算是讓我人生充滿刺激的一部份。不過我已經在UFC打了六年比賽，而在這段時間裡，很瘋狂地，我仍然跟我22歲時與Rose Namajunas比賽時是同一張合約，而我現在已經26歲。」

Rose Namajunas (右)。 圖片來源：Getty Images

在過去六年間，VanZant的知名度不斷飆升，她在Instagram上擁有250萬名追隨者，但這些並沒有讓VanZant在UFC中獲得更好的拳酬，讓她獲得豐厚的收入反而她在2016年參與《與星共舞》和現在於個人社交媒體上推廣其它品牌。

「我現在一場比賽賺到的薪酬是46,000美元，出賽獲得46,000，勝出的話再獲46,000。這些都是公開的資料。相對地，我單是在Instagram上替其它品牌推廣就已經可以賺到比這個數目更多的收入。這裡已經明顯出了問題。」

「我為何要放棄我已經能夠獲得的成就？我在《與星共舞》賺到的收入比我在UFC整個職業生涯多，包括了每場比賽、每場勝利、每個獎金。」

Paige VanZant在2016年參與了真人Show《與星共舞》。圖片來源：https://bit.ly/2VjfCST

+ 7 + 6 + 5

VanZant在過去的幾年中一直因手臂的傷患所困擾，在2016年之後只參加了兩場比賽。在這段期間她與UFC延長了合約，雖然條件有些改變，但並非她所希望的，所以今次再有機會和UFC討論新合約，她希望獲得更好的條件。

「我只是覺得普通的合約延長並非我想要的，我想證明自己擁有的價值。我要一份全新的合約。」 VanZant解釋， 「而我很高興能有這個機會去真正地測試自己在自由市場的價值，因為除非你去與其它人一起在同一個市場中爭取，否則你如何能夠能知道自己的真正價值？」

Paige VanZant將會在7月11日於「UFC格鬥島」的UFC 251迎戰Amanda Ribas。圖片來源：https://bit.ly/2Nyhzq0

Paige VanZant希望在7月11日的比賽中擊敗現時在UFC未嚐一敗的Amanda Ribas(9勝1敗)，以二連勝中的狀態完結目前與UFC的合約。不過儘管VanZant對目前的合約狀況不滿意，她仍然十分重視這次的UFC 251賽事並積極備戰。

「我喜歡搏擊。這是我喜歡做的事情，而為了在這次的比賽，我放棄了所有的贊助。 我沒有在Instagram上發布任何內容。 對我而言，這場比賽比任何事重要，這樣能讓我無拘無束。我很高興能夠出賽，去向所有人證明我的價值。 我認為比賽就是我去證明自己的方式。」

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