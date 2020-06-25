【拳手熱話】日本7戰全勝美少女拳手　拍片挑戰拉動2.5公噸七人車

不少大力士都會以「拉車」去證明自己實力。近日，日本新晉美少女拳手ぱんちゃん璃奈便挑戰拉動「七人車」。結果⋯⋯

雖然較少人認識，但「KNOCK OUT」是現時日本一個挺受歡迎的Kickboxing 比賽，「神童」那須川天心亦是常常在這組織比賽。不過今次不是要介紹這個比賽，而是要介紹「KNOCK OUT」旗下美女拳手岡本璃奈近來的「拉車挑戰」！

▍ぱんちゃん璃奈（Panchan Rina）

+ 2

岡本璃奈，高164厘米，打的量級為46kg，擂台名字是ぱんちゃん璃奈 (Pan-chan Rina)。 1994年3月17日出生於大阪豐中市， 從5歲開始游泳10年，於初中時轉為田徑。

2005年3月搬到東京後，參加了Kick Boxing健身館STRUGGLE。 參加了五次泰國泰拳訓練，並贏得了業餘比賽。 在2019年2月首次亮相職業比賽，至今七場比賽都贏出。

擂台名字Pan-chan來源於《龍珠》的主角悟空的孫女Pan（小芳），她說是被小芳的「強大吸引」，同時很多人說她長得有點像小芳。

【點擊圖片觀看人物資料】

+ 10 + 9 + 8

璃奈個性十分開朗外向，不時會在社交媒體上分享多姿多彩的個人生活點滴，有時跟小狗玩耍，有時吃著各式各樣的美食，有時到海邊遊玩。

延伸閲讀：

【柔道】靚女烏克蘭柔道家 Daria Bilodid 巴黎柔道大滿貫奪冠

【技術分析】女子高中生完勝校園欺凌 兩招克服體型劣勢擊敗對手

【跆拳道】爆紅踢腳美女吸百萬粉絲 竟是前塞爾維亞隊兼選美冠軍

▍50公斤嬌小身軀，挑戰拉動2.5噸七人車

近日璃奈在社交媒體分享了一條影片，片中挑戰拉動重2.5噸（約2268公斤）的七人車。璃奈身高164厘米，重量大概在50公斤左右。換言之，她要以50公斤的身軀拉動比自己重45倍的七人車。所以，片初璃奈以拉動1厘米為目標。

+ 6 + 5 + 4

然後，璃奈在車頭縛上繩索，再把繩套在肩膊上，上身前傾站好前弓步，嘗試以一己之力拉動七人車。怎料在第一次嘗試時，璃奈便已成功拉動車子，就連她自己也大吃一驚，開心得大笑起來。

之後她再嘗試以不同姿勢拉動車子，而車子都被她拉動數米之遠，璃奈甚至因此而玩過不停。影片後段，璃奈表示意想不到一個女生都可以拉動車子，可能其他一直運動的女生也都可能做得動。她還分享拉動的心得：「主要是用上整個身軀結構去拉，手、腳、體幹一起發力。」

最後，璃奈還問觀眾們，有沒有人願意借出其他車款去讓她挑戰呢！

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：