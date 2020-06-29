【UFC】Tony Ferguson愛心爆棚　收許願活動拳迷做學生

UFC選手Tony Ferguson早前收到通知，指一位生病的小拳迷通過許願活動機構表示希望見到自己，但礙於新冠病毒大流行而無法親自見面的關係，愛心爆棚的Ferguson於是就換了一個方式展示自己的關懷，以視像會議形式為這位拳迷進行了一次網上虛擬訓練。

Tony Ferguson在上月UFC 249與Justin Gaethje的比賽中眼眶骨折。圖片來源：Getty Images

Tony Ferguson在上月UFC 249與Justin Gaethje的比賽中眼眶骨折，應佛羅里達州拳擊委員會的指示，Ferguson至少要禁賽60天直到有進一步的醫生報告。不過雖然Ferguson正在養傷，但他在最近就與一位小拳迷進行了一個非常特別的訓練課程。

事源MMA評論員Ariel Helwani早前收到一個來自Make-A-Wish許願活動的工作人員聯絡，表示有一位小朋友的最愛選手是Tony Ferguson，想看看Helwani有沒有辦法讓Ferguson與小拳迷通過FaceTime進行會面。而令人驚喜的是，Ferguson不但應邀與小拳迷在網上會面，更花心思的與他進行了超過一小時的網上虛擬訓練。

A few weeks ago I got a random text from someone who works for Make-A-Wish. They had a kid whose favorite athlete is @TonyFergusonXT. Unfortunately due to the pandemic, they can’t set up travel these days so they were hoping to simply set up a FaceTime chat with Tony and the boy. — Ariel Helwani (@arielhelwani) June 27, 2020

Well, a few weeks later they finally connected. But they didn’t just chat. Tony put the young man through a virtual workout this week via FaceTime, and it lasted over an hour. Good many Tony. #cso https://t.co/Fb97cWIYXf pic.twitter.com/1ql3vuVpO1 — Ariel Helwani (@arielhelwani) June 27, 2020

數周前，我收到一個由Make-A-Wish機構工作人員所發出的短訊。他們有一個小朋友表示最喜歡的運動員Tony Ferguson。可惜的是，由於現在疫情大流行，他們無法在這段時間外出，於是他們便希望能夠簡單安排Tony與男童通過FaceTime聊天。

而幾周後他們終於聯繫上了。 但他們不只是單單的聊天。 Tony這個星期讓這位年輕人通過FaceTime進行了一次虛擬訓練，並持續了一個多小時。 Tony是個大好人。 Ariel Helwani

而Tony Ferguson也在自己的Instagram上發布了該訓練的屏幕截圖。

Tony Ferguson的下一步

在Tony Ferguson被Justin Gaethje擊敗後，暫時還未知道他下一場比賽會對上哪位選手，但根據目前UFC的戰況，最合乎邏輯的對手大概會是剛於UFC on ESPN 12擊敗Dan Hooker的Dustin Poirier。

Dustin Poirier在剛過去的比賽中也受到不少的傷害，預計也要休養一段時間才開始重返賽場。根據目前UFC的賽程，在Khabib Nurmagomedov與Justin Gaethje的冠軍戰後，由Dustin Poirier與Tony Ferguson兩人一戰來決定挑戰者，可説是非常合理。

Dustin Poirier (右) 於UFC on ESPN 12激戰Dan Hooker (左)。圖片來源：Getty Images

但這個假設的前提是Conor McGregor將會繼續保持退休狀態，而Justin Gaethje又成功擊敗了Khabib。否則如果Khabib成功衛冕，但McGregor又再宣布復出的話，就算Dustin Poirier擊敗了Tony Ferguson也未必能夠獲得冠軍挑戰權。

對於McGregor是否真的退休，早前也有傳媒向UFC主席Dana White查詢，而Dana也簡單回答McGregor已經退休，當是確認了這個消息。但大家還是「聽住先」吧。

【資料圖片】

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