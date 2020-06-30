【忍者畢業】日本首位忍者研究碩士畢業　不說不知道的手印、鎖鐮

數年前，日本三重大學開辦首個忍者研究課程，吸引不少學生報讀。近日，日本首位「忍者碩士」畢業！順道介紹一下與忍者相關的「手印」及「鎖鐮」。

▍日本首位「忍者研究」碩士畢業

2018年4月開辦的課程內容除忍術實踐外，還包括對記載各忍術的古文書進行研究，成功吸引不少學生報讀，令人重燃振興忍者文化的希望。

當地傳媒6月26日報道，日本首位「忍者研究」碩士畢業生名為三橋源一，現年45歲。他在兩年內不只從事忍者史料研究，更加採取身體力行地像忍者般生活。

三橋表示自己從文獻得知忍者會在上午耕作，下午做武術訓練，因此自發仿傚。他在忍者故鄉伊賀市購買了一幢雙層木屋，並於居所土地耕作，在研究忍者武藝時亦不忘種菜。

結合兩者，我想我能夠更加了解何謂真正的忍者。 日本首位「忍者研究」碩士畢業生-三橋源一

曾學習功夫和少林寺拳法的三橋現時在自己的道場教授忍術，並經營旅館。他打算繼續攻讀忍者研究課程的博士學位，希望將到訪伊賀的旅客和地方社區連結起來。

忍者研究中心教授山田雄司讚揚三橋將學習融入當地社區，形容他是是忍者課程研究生的榜樣，但教授警告想報讀課程的人：「這個課程是研究忍者，而不是成為忍者。」

以上是忍者研究中心教授山田雄司講述忍者研究課程。

相關文章

【漫畫】柔之道 挑戰奧運的柔道少女

【漫畫】半座的一片天 為愛情而努力鍛煉空手道？

【漫畫】賞金獵人：宇宙下航行下的中國武術 看日本人的功夫情懷

▍忍術九字箴言的來源

「臨兵斗者皆陣列在前」最先出現在東晉道教學者的《抱朴子·內篇卷十七·登涉》中的第五段。

抱朴子曰：「入名山，以甲子開除日，以五色繒各五寸，懸大石上，所求必得。又曰，入山宜知六甲秘祝。祝曰，臨兵闘者，皆陣列前行。凡九字，常當密祝之，無所不辟。要道不煩，此之謂也。」 《抱朴子·內篇卷十七·登涉》

按維基資料，唐朝中期中日交流密切，印度的前期、中期密教，由弘法大師空海從唐朝傳回日本。804年，弘法大師隨第17次遣唐使入唐求法，拜惠果和尚為師，天資稟賦，惠果毫無保留地把密宗大法，一一傳授給空海，空海回國後開創真言宗，又因以東寺為發源地，故稱為東密。

密宗與道教有很深的歷史文化淵源和交流，武備志並非宗教研究專業，在此不多闡述。「臨兵闘者，皆陣列前行」傳到日本時或因抄寫變為「臨兵斗者皆陣列在前」，以及9個手印，成了日本密宗(日本稱為密教- Mikkyō )的護身法。

另一個使用九字箴言的手勢為「九字切り」，以右手畫線，以破除「摩耶(幻影，Maya)」。

+ 2

修驗道是在日本以密教為主而成立的宗派，是種山岳佛教信仰。在忍者的「發源地」之一的伊賀中，就有一助修驗道的寺院 「松本院」，更是伊賀唯一的祈願寺。

不過，密宗與忍者是如何繫上強烈關係，則眾說紛紜。有說忍者是東密的狂熱分子，也有說他們的文化匯集不同信仰，亦有指因密宗以真言咒語(「語密」)、手結印契(「身密」，即運用手勢和身體姿勢)和心作觀想(「意密」)，作「三密相印，可以即身成佛」。

此處「三密」能把修行者的潛能發揮，就和忍者追求的「極限體術」不謀而合。也許可以猜度一下，忍者使用九字箴言或許像是以一種宗教方式，令自己能在狭隘窄小的地方保持穩定和靜心，以完成任務。

相關文章

【漫畫】薙刀社青春日記 從平凡人角度出發的熱血漫畫

【鐵拳小子】與讀者共同成長的長壽搏擊漫畫 足足連載36年

▍忍者的特殊武器：鎖鐮（鎌）

日本的鎖鐮大約發展自室町幕府末期（即戰國時期），演變自收割農作物的鐮刀。最初是農民用於抵抗賊匪、野武士的侵襲，後來因其便利，漸漸成為非武士階層的防身武器之一。在戰場上，手鐮亦會被低層武士佩用，用於清理野營現場或工務之用。後來被忍者們當作輔助兵器之用，更成為忍者的象徵兵器之一。

由於鎖鐮技法奇特，往往能夠出奇不易地擊中對手，於是在民間漸漸出鎖鐮術的武術流派。知名的古傳流派有卜傳流鎖鐮術、正木流鎖鐮術、山岡流鎖鐮術、柳生流鎖鐮術、大草流鎖鐮術等。

據說在慶長11年（1606年），日本戰國著名劍豪宮本武藏便曾於伊賀與鎖鐮名家宍戸決鬥，武藏以二刀流應戰。最後，武藏擲出左手的短刀刺入宍戸的胸口，擊殺對手獲勝。可見鎖鐮不如一般人認為的只能作表演之用，而是具有一定的實戰價值。

時至今日，鎖鐮被列為「十八般武藝」之一，鎖鐮術在日本亦作為古武術形式承傳，在心鏡流、一心流、山田流鎖鎌術、二刀神影流、卜伝流、金輪流等流派中傳習。在一些武道異兵器比試中，更會出現劍道與鎖鐮術的比武。但大多時候，鎖鐮術只會以套路、約束組手等形式演練，甚少以搏擊形式出現。

（影片擷取自：YouTube）

此外，亦可以銅鎖擲向對方的兵器、手、腿上，以鐵鍊纏繞對方，限制對手的活動能力，然後趨近以手鐮給予致命一擊。此外，鐵鍊部份可以用於擋格對方打擊，更可配合手鐮擒拿、絞摔對手。

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：